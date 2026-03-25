`ఫంకీ` చిత్రంతో ఇటీవల తెలుగు ఆడియెన్స్ ని అలరించిన కయాదు లోహర్ తన కెరీర్ బిగినింగ్ డేస్ గురించి పంచుకుంది. సినిమాల్లోకి రాకముందు బట్టల షాప్లో పనిచేసిందట. తాను చేసిన చిన్న చిన్న పనుల గురించి ఓపెన్గా చెప్పింది కయాదు లోహర్.
కయాదు లోహర్ ఇటీవలే తెలుగు ఆడియెన్స్ ని పలకరించింది. విశ్వక్ సేన్ హీరోగా వచ్చిన `ఫంకీ` చిత్రంతో అలరించింది. ఈ మూవీ ఆడలేదు, కానీ కయాదు మాత్రం బాగా పాపులర్ అయ్యింది. వరుసగా అవకాశాలను అందుకుంటోంది. ప్రస్తుతం ఆమె టోవినో థామస్ హీరోగా వస్తున్న 'పల్లించట్టంబి' సినిమాతో మళ్లీ అలరించేందుకు వస్తోంది. ఇది ఏప్రిల్లో రిలీజ్ కాబోతుంది.
ఈ సందర్భంగా, సినిమాల్లోకి రాకముందు తాను చేసిన పనుల గురించి కయాదు చెప్పిన మాటలు ఇప్పుడు వైరల్ అవుతున్నాయి. తాను ఒకప్పుడు బట్టల షాపులో, స్టార్బక్స్లో కూడా పనిచేశానని, తనకు సరిగ్గా ల్యాప్టాప్ వాడటం కూడా రాదని కయాదు లోహర్ చెప్పింది. ఆమె మాట్లాడుతూ, `సినిమాల్లోకి రాకముందు నేను చాలా పనులు చేశాను. స్టార్బక్స్లో, ఓ బట్టల దుకాణంలో పనిచేశా. కొన్ని ఐటీ కంపెనీల్లో కూడా చేరాను. కానీ అసలు ఫన్ ఏంటంటే, నాకు ల్యాప్టాప్ సరిగా వాడటం రాదు. అందుకే ఐటీ కంపెనీల్లో ట్రైనింగ్ పీరియడ్ వరకే ఉండి మానేశాను` అని కయాదు నవ్వుతూ చెప్పింది.
ఇక, టోవినో థామస్ హీరోగా డిజో జోస్ ఆంటోనీ డైరెక్ట్ చేస్తున్న 'పల్లించట్టంబి' సినిమా టీజర్ను రిలీజ్ చేశారు. ఇప్పటికే రిలీజైన పోస్టర్లు, పాట సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ అయ్యాయి. ఇప్పుడు టీజర్లోని విజువల్స్ చూశాక సినిమాపై అంచనాలు మరింత పెరిగాయి. వరల్డ్ వైడ్ ఫిలిమ్స్ బ్యానర్పై నౌఫల్, బ్రిజీష్లతో పాటు సి క్యూబ్ బ్రోస్ ఎంటర్టైన్మెంట్ బ్యానర్పై చాణుక్య చైతన్య చరణ్ కలిసి ఈ సినిమాను నిర్మిస్తున్నారు. 'పల్లించట్టంబి' సినిమాను ఏప్రిల్ 10న ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఐదు భాషల్లో రిలీజ్ చేయడానికి ప్లాన్ చేస్తున్నారు.
'పల్లించట్టంబి' స్టోరీ నేపథ్యం
ఈ సినిమా కథ 1950-60ల కాలంలో జరుగుతుంది. ఈ సినిమాకు జేక్స్ బిజోయ్ సంగీతం అందించారు. బాలీవుడ్ సూపర్ హిట్ సింగర్ విశాల్ మిశ్రా మొదటిసారి మలయాళంలో పాడిన 'కాట్టుచెంపకం' పాట ఇప్పటికే చార్ట్బస్టర్గా నిలిచింది. డైరెక్టర్ డిజో జోస్ ఆంటోనీ, మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ జేక్స్ బిజోయ్ కాంబోలో వస్తున్న నాలుగో సినిమా ఇది. ఇంతకుముందు వీళ్లిద్దరి కాంబినేషన్లో వచ్చిన 'క్వీన్', 'జన గణ మన', 'మలయాళీ ఫ్రమ్ ఇండియా' సినిమాల్లో పాటలు సూపర్ హిట్ అయ్యాయి. అందుకే ఈ కాంబోపై ప్రేక్షకుల్లో మంచి అంచనాలున్నాయి. ఈ సినిమాలో విజయరాఘవన్, సుధీర్ కరమన, బాబురాజ్, వినోద్ కెడమంగళం, ప్రశాంత్ అలెక్స్ వంటి ప్రముఖ నటులు కూడా ముఖ్య పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఈ సినిమా తెలుగు ఆడియెన్స్ ముందుకు కూడా రాబోతుంది.