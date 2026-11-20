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- IND A vs NEP A : అవి వికెట్లా లేక టికెట్లా..! నేపాల్ ను అలా చించి ఆరేశావేంటి ప్రిన్స్ భయ్యా..!
IND A vs NEP A : అవి వికెట్లా లేక టికెట్లా..! నేపాల్ ను అలా చించి ఆరేశావేంటి ప్రిన్స్ భయ్యా..!
టీమిండియా బ్యాటర్ల దెబ్బకు పసికూన నేపాల్ విలవిల్లాడిపోయింది. తిలక్ వర్మ, కుశాగ్ర సెంచరీల మోత… ప్రిన్స్ యాదవ్, హర్షిత్ రాణా బుల్లెట్ బంతులతో చెలరేగడంతో రికార్డు ఓటమిని మూటగట్టుకుంది నేపాల్-ఏ టీమ్.
ఇండియా దెబ్బకు నేపాల్ విలవిల
India A vs Nepal A : ఆసియా కప్ లో భారత్ అదరగొడుతోంది. ఇప్పటికే అండర్-19 ఆసియా కప్ లో పాకిస్థాన్ పై అద్భుత విజయం సాధించి కప్ ను ఎగరేసుకుపోయింది. ఇప్పుడు అంతకు మించి అన్నట్లుగా ఏసిసి మెన్స్ ఆసియా కప్ రైజింగ్ స్టార్స్ టోర్నీలో ఇండియా-ఏ టీమ్ కు అదిరిపోయే ఆరంభం లభించింది. పసికూన నేపాల్-ఏ ను చిత్తుచేసి ఏకంగా 306 పరుగుల భారీ తేడాతో విజయం సాధించింది.
రఫ్పాడించిన రాణా, పిచ్చెక్కించిన ప్రిన్స్
ఏసిసి మెన్స్ ఆసియా కప్ రైజింగ్ స్టార్స్ 2026 గ్రూప్ బి లో ఇండియా-ఏ vs నేపాల్-బి మధ్య మ్యాచ్ జరిగింది. టాస్ గెలిచిన నేపాల్ టీం మొదట ఫీల్డింగ్ ఎంచుకుంది... దీంతో టీమిండియా మొదట బ్యాటింగ్ కు దిగింది. కెప్టెన్ తిలక్ వర్మ, యువకెరట కుమార్ కుషాగ్ర సెంచరీలతో చెలరేగడంతో నిర్ణీత ఓవర్లలో టీమిండియా 332 పరుగుల భారీ స్కోర్ చేసింది.
333 పరుగుల భారీ లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన నేపాల్ ను భారత బౌలర్లు పేకమేడలా కూల్చేశారు. నేపాల్ టీంలో ఒక్కరు కూడా సింగిల్ డిజిట్ స్కోర్ సాధించలేకపోయారు... కేవలం 11.3 ఓవర్లలోనే 26 పరుగులకు ఆలౌట్ అయ్యారు. ఏకంగా ఐదుగురు నేపాల్ బ్యాటర్లు డకౌట్ అయ్యారు... కేవలం ఇద్దరు బ్యాటర్లు మాత్రమే 6 పరుగులు చేశారు... ఇదే హయ్యెస్ట్ స్టోర్.
టీమిండియా బౌలర్లలో హరిత్ రాణా, ప్రిన్స్ యాదవ్ అదరగొట్టారు. రాణా 6 ఓవర్లలో కేవలం 16 పరుగులు మాత్రమే ఇచ్చి 4 వికెట్లు పడగొట్టాడు. మరో బౌలర్ ప్రిన్స్ యాదవ్ మరింత రెచ్చిపోయాడు.. బంతి వేస్తే చాలు వికెట్ పడింది. అతడు కేవలం 5 ఓవర్లలో 6 పరుగులు మాత్రమే ఇచ్చి 5 వికెట్లు పడగొట్టాడు... ఇందులో 2 మెయిడిన్ ఓవర్లున్నాయి. ఈ ఇద్దరు ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగడంతో నేపాల్ టీం కుప్పకూలింది.
తిలక్ వర్మ, కుశాగ్ర సెంచరీల మోత
మొదట బ్యాటింగ్ కు దిగిన టీమిండియాకు శుభారంభం లభించలేదు. ఓపెనర్లు వైభవ్ సూర్యవంశి, అభిషేక్ శర్మ లు తొందరగానే ఔటయ్యారు. ఆయుష్ బదోని కూడా తొందరగానే ఔటవడంతో 42 పరుగులతో మూడు వికెట్లు పడ్డాయి. ఈ సమయంలో క్రీజులోకి వచ్చిన కెప్టెన్ తిలక్ వర్మ, యువ వికెట్ కీపర్ కుశాగ్ర మ్యాచ్ ను మలుపుతిప్పారు. తిలక్ వర్మ107 పరుగులు, కుమార కుశాగ్ర 117 పరుగులతో రెచ్చిపోయారు... చివర్లో సుయాంశ్ షెడ్గే 14 బంతుల్లో 36 పరుగులతో రెచ్చిపోయాడు. దీంతో టీమిండియా 332 పరుగుల భారీ స్కోర్ చేసింది.