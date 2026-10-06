India vs West Indies, 1st T20: వెస్టిండీస్తో జరిగిన తొలి టీ20లో టీమిండియా అదరగొట్టింది. లక్ష్య ఛేదనలో కెప్టెన్ శ్రేయాస్ అయ్యర్ అద్భుతమైన శతకంతో చెలరేగడంతో భారత జట్టు 14.4 ఓవర్లలోనే విజయాన్ని అందుకుంది.
171 పరుగులు చేసిన వెస్టిండీస్
టాస్ గెలిచి తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన వెస్టిండీస్ నిర్ణీత ఓవర్లలో 171 పరుగులు సాధించింది. భారత బౌలర్లు కీలక సమయాల్లో వికెట్లు తీస్తూ ప్రత్యర్థిని భారీ స్కోరు చేయకుండా నియంత్రించారు. దీంతో టీమిండియా ముందు 172 పరుగుల టార్గెట్ నిలిచింది. ఈ లక్ష్యాన్ని ఛేదించేందుకు భారత ఓపెనర్లు దూకుడుగా ఇన్నింగ్స్ ప్రారంభించారు.
ఆరంభంలో వికెట్లు.. ఆ తర్వాత అయ్యర్ జోరు
భారత్కు ప్రారంభంలోనే స్వల్ప ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. సంజూ శాంసన్ 11 పరుగులకే పెవిలియన్ చేరాడు. ఆ తర్వాత అభిషేక్ శర్మ 10 బంతుల్లో 21 పరుగులు చేసి ఔటయ్యాడు. రెండు వికెట్లు కోల్పోవడంతో టీమిండియా ఇబ్బందుల్లో పడ్డట్లు అనిపించింది. అయితే కెప్టెన్ శ్రేయాస్ అయ్యర్, ఇషాన్ కిషన్ కలిసి పరిస్థితిని పూర్తిగా మార్చేశారు. ముఖ్యంగా అయ్యర్ కరీబియన్ బౌలింగ్పై పూర్తి ఆధిపత్యం ప్రదర్శించాడు.
43 బంతుల్లోనే శతకం.. 14.4 ఓవర్లలో లక్ష్యం పూర్తి
శ్రేయాస్ అయ్యర్ కేవలం 43 బంతుల్లోనే 10 ఫోర్లు, 6 సిక్సర్లతో 102 పరుగులు చేసి నాటౌట్గా నిలిచాడు. అతని స్ట్రైక్ రేట్ 237.21గా నమోదైంది. మరోవైపు ఇషాన్ కిషన్ 27 బంతుల్లో 5 ఫోర్లతో 37 పరుగులు చేసి కెప్టెన్కు అద్భుతంగా సహకరించాడు. ఇద్దరూ కలిసి మూడో వికెట్కు అజేయ భాగస్వామ్యాన్ని నెలకొల్పి మ్యాచ్ను ఏకపక్షంగా మార్చేశారు. వెస్టిండీస్ తరఫున అకీల్ హొసేన్, రోస్టన్ చేజ్ చెరో వికెట్ తీసినా భారత విజయాన్ని అడ్డుకోలేకపోయారు. చివరకు భారత్ 14.4 ఓవర్లలోనే లక్ష్యాన్ని అందుకుని సిరీస్లో శుభారంభం చేసింది.