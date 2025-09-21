పవర్ ప్లే పూర్తయింది. పాకిస్తాన్ ఒక వికెట్ కోల్పోయి 55 పరుగులు చేసింది.
PAK 55/1 (6) CRR: 9.17
IND vs PAK Asia Cup 2025 Super Fours Live :
ఐదో ఓవర్ల తర్వాత పాకిస్తాన్ ఒక వికెట్ కోల్పోయి 42 పరుగులు చేసింది.
PAK 42/1 (5) CRR: 8.4
ఫర్హాన్ 20 పరుగులు*
సైమ్ 5 పరుగులు*
వరుణ్ చక్రవర్తి బౌలింగ్ లో ఫర్హాన్ ఇచ్చిన ఈజీ క్యాచ్ ను కుల్దీప్ యాదవ్ మిస్ చేశాడు. అంతకుముందు, అభిషేక్ శర్మ కూడా క్యాచ్ ను మిస్ చేశాడు.
పాకిస్తాన్ మొదటి వికెట్ ను కోల్పోయింది. బుమ్రా బౌలింగ్ తో ఫఖర్ జమాన్ (15 పరుగులు) అవుట్ అయ్యాడు. సంజూ క్యాచ్ రూపంలో చిక్కాడు.
PAK 21/1 (2.3) CRR: 8.4
ఃహార్దిక్ పాండ్యా బౌలింగ్లో సాహిబ్జాదా ఫర్హాన్ బిగ్ షాట్ ఆడాడు. అయితే, థర్డ్ మ్యాన్ వద్ద అభిషేక్ శర్మ ఈజీ క్యాచ్ను అందుకోలేకపోయాడు.
పాకిస్తాన్ ప్లేయింగ్ 11
భారత్ ప్లేయింగ్ 11
భారత్ టాస్ గెలిచింది. భారత కెప్టెన్ సూర్య కుమార్ యాదవ్ బౌలింగ్ ఎంచుకున్నాడు. దీంతో పాక్ మొదట బ్యాటింగ్ చేయనుంది.
భారత క్రికెట్ జట్టు ఆదివారం (సెప్టెంబర్ 21) ఆసియా కప్ 2025లో సూపర్-4 రౌండ్లో తమ మొదటి మ్యాచ్ ఆడనుంది. దుబాయ్ ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ స్టేడియంలో పాకిస్తాన్తో ఈ మ్యాచ్ జరుగుతోంది. గ్రూప్ దశలో భారత్, పాకిస్తాన్ను ఘోరంగా ఓడించింది. ఇప్పుడు టోర్నమెంట్లో సల్మాన్ అలీ ఆఘా జట్టును రెండోసారి ఓడించాలని చూస్తోంది.
ఈ టోర్నమెంట్లో భారత్ ఇంకా ఓడిపోలేదు. భారత్ను ఓడించడం దాదాపు అసాధ్యం అనిపిస్తోంది, కానీ క్రికెట్లో ఏదైనా జరగవచ్చు. భారత బ్యాటింగ్ లైనప్ పూర్తి ఫామ్లో ఉంది, అలాగే ముగ్గురు అద్భుతమైన స్పిన్నర్లు, జస్ప్రీత్ బుమ్రాతో కూడిన బౌలింగ్ విభాగాన్ని ఎదుర్కోవడం ప్రత్యర్థులకు కష్టంగా ఉంది. ఒమన్తో జరిగిన మ్యాచ్లో గాయపడినందున అక్షర్ పటేల్ పాకిస్తాన్తో ఆడటంపై కొంత సందేహం ఉంది.