08:40 PM (IST) Sep 21

IND vs PAK Asia Cup 2025 Super Fours Live : పవర్ ప్లే తర్వాత పాకిస్తాన్ 55/1

పవర్ ప్లే పూర్తయింది. పాకిస్తాన్ ఒక వికెట్ కోల్పోయి 55 పరుగులు చేసింది. 

PAK 55/1 (6) CRR: 9.17

 

08:34 PM (IST) Sep 21

IND vs PAK Asia Cup 2025 Super Fours Live : 5 ఓవర్ల తర్వాత పాకిస్తాన్ 42/1

ఐదో ఓవర్ల తర్వాత పాకిస్తాన్ ఒక వికెట్ కోల్పోయి 42 పరుగులు చేసింది. 

PAK 42/1 (5) CRR: 8.4

ఫర్హాన్ 20 పరుగులు*

సైమ్ 5 పరుగులు* 

08:33 PM (IST) Sep 21

IND vs PAK Asia Cup 2025 Super Fours Live : రెండో క్యాచ్ మిస్ చేసిన భారత్

వరుణ్ చక్రవర్తి బౌలింగ్ లో ఫర్హాన్ ఇచ్చిన ఈజీ క్యాచ్ ను కుల్దీప్ యాదవ్ మిస్ చేశాడు. అంతకుముందు,  అభిషేక్ శర్మ కూడా క్యాచ్ ను మిస్ చేశాడు.

PAK 42/1 (5) CRR: 8.4

 

08:19 PM (IST) Sep 21

IND vs PAK Asia Cup 2025 Super Fours Live : మొదటి వికెట్ కోల్పోయిన పాక్.. ఫఖర్ అవుట్

పాకిస్తాన్ మొదటి వికెట్ ను కోల్పోయింది. బుమ్రా బౌలింగ్ తో ఫఖర్ జమాన్ (15 పరుగులు) అవుట్ అయ్యాడు. సంజూ క్యాచ్ రూపంలో చిక్కాడు.

PAK 21/1 (2.3) CRR: 8.4

 

08:17 PM (IST) Sep 21

IND vs PAK Asia Cup 2025 Super Fours Live : క్యాచ్ జారవిడిచిన అభిషేక్ శర్మ

ఃహార్దిక్ పాండ్యా బౌలింగ్‌లో సాహిబ్‌జాదా ఫర్హాన్‌ బిగ్ షాట్ ఆడాడు. అయితే, థర్డ్ మ్యాన్ వద్ద అభిషేక్ శర్మ ఈజీ క్యాచ్‌ను అందుకోలేకపోయాడు.

07:41 PM (IST) Sep 21

IND vs PAK Asia Cup 2025 Super Fours Live : పాకిస్తాన్ క్రికెట్ జట్టు ప్లేయింగ్ XI

పాకిస్తాన్ ప్లేయింగ్ 11 

  1. సైమ్ అయూబ్
  2. సాహిబ్‌జాదా ఫర్హాన్
  3. ఫఖర్ జమాన్
  4. సల్మాన్ ఆఘా (కెప్టెన్)
  5. హుస్సేన్ తలత్
  6. మొహమ్మద్ హరీస్ (వికెట్ కీపర్)
  7. మొహమ్మద్ నవాజ్
  8. ఫాహీమ్ అష్రఫ్
  9. షాహీన్ అఫ్రిది
  10. హారిస్ రవూఫ్
  11. అబ్రార్ అహ్మద్
07:39 PM (IST) Sep 21

IND vs PAK Asia Cup 2025 Super Fours Live : భారత క్రికెట్ జట్టు ప్లేయింగ్ XI

భారత్ ప్లేయింగ్ 11

  1. అభిషేక్ శర్మ
  2. శుభ్‌మన్ గిల్
  3. సంజు శాంసన్ (వికెట్ కీపర్)
  4. సూర్యకుమార్ యాదవ్ (కెప్టెన్)
  5. తిలక్ వర్మ
  6. శివమ్ దూబే
  7. హార్దిక్ పాండ్యా
  8. అక్షర్ పటేల్
  9. జస్ప్రీత్ బుమ్రా
  10. కుల్దీప్ యాదవ్
  11. వరుణ్ చక్రవర్తి
07:31 PM (IST) Sep 21

IND vs PAK Asia Cup 2025 Super Fours Live : టాస్ గెలిచిన భారత్

భారత్ టాస్ గెలిచింది. భారత కెప్టెన్ సూర్య కుమార్ యాదవ్ బౌలింగ్ ఎంచుకున్నాడు. దీంతో పాక్ మొదట బ్యాటింగ్ చేయనుంది.

07:31 PM (IST) Sep 21

IND vs PAK Asia Cup 2025 Super Fours Live : భారత్ vs పాకిస్తాన్ లైవ్ అప్‌డేట్స్

భారత క్రికెట్ జట్టు ఆదివారం (సెప్టెంబర్ 21) ఆసియా కప్ 2025లో సూపర్-4 రౌండ్‌లో తమ మొదటి మ్యాచ్ ఆడనుంది. దుబాయ్ ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ స్టేడియంలో పాకిస్తాన్‌తో ఈ మ్యాచ్ జరుగుతోంది. గ్రూప్ దశలో భారత్, పాకిస్తాన్‌ను ఘోరంగా ఓడించింది. ఇప్పుడు టోర్నమెంట్‌లో సల్మాన్ అలీ ఆఘా జట్టును రెండోసారి ఓడించాలని చూస్తోంది.

ఈ టోర్నమెంట్‌లో భారత్ ఇంకా ఓడిపోలేదు. భారత్‌ను ఓడించడం దాదాపు అసాధ్యం అనిపిస్తోంది, కానీ క్రికెట్‌లో ఏదైనా జరగవచ్చు. భారత బ్యాటింగ్ లైనప్ పూర్తి ఫామ్‌లో ఉంది, అలాగే ముగ్గురు అద్భుతమైన స్పిన్నర్లు, జస్ప్రీత్ బుమ్రాతో కూడిన బౌలింగ్ విభాగాన్ని ఎదుర్కోవడం ప్రత్యర్థులకు కష్టంగా ఉంది. ఒమన్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో గాయపడినందున అక్షర్ పటేల్ పాకిస్తాన్‌తో ఆడటంపై కొంత సందేహం ఉంది.