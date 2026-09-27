IND vs WI 1st ODI: వెస్టిండీస్తో జరిగిన తొలి వన్డేలో టీమిండియా అదరగొట్టింది. బ్యాటింగ్లో విరాట్ కోహ్లీ, శుభ్మన్ గిల్ శతకాలతో కదం తొక్కడంతో భారత్ సునాయాస విజయాన్ని అందుకుంది. 296 పరుగుల లక్ష్యాన్ని భారత జట్టు కేవలం 41.4 ఓవర్లలోనే ఛేదించింది.
వెస్టిండీస్ భారీ స్కోర్
టాస్ అనంతరం తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన వెస్టిండీస్కు భారత బౌలర్లు గట్టి పోటీ ఇచ్చారు. అయినప్పటికీ ఆ జట్టు నిర్ణీత 50 ఓవర్లలో 7 వికెట్ల నష్టానికి 295 పరుగుల భారీ లక్ష్యాన్ని ఉంచిది. కీలక భాగస్వామ్యాలు నమోదు చేయడంతో వెస్టిండీస్ స్కోరు 300 పరుగులకు చేరువైంది. దీంతో టీమిండియా ముందు 296 పరుగుల లక్ష్యం నిలిచింది. భారత బౌలర్లు ఏడు వికెట్లు పడగొట్టినా, చివరి వరకు ప్రత్యర్థి బ్యాటర్లను పూర్తిగా కట్టడి చేయలేకపోయారు.
ఆరంభంలోనే లక్ష్య ఛేదనకు పునాది
296 పరుగుల లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన భారత జట్టు ఆరంభం నుంచే దూకుడుగా ఆడింది. అనవసర షాట్లకు వెళ్లకుండా వికెట్లను కాపాడుకుంటూ స్కోరు బోర్డును ముందుకు నడిపించింది. తొలి వికెట్ తర్వాత కూడా భారత బ్యాటింగ్ వేగం తగ్గలేదు. క్రీజులోకి వచ్చిన బ్యాటర్లు పరిస్థితికి అనుగుణంగా బ్యాటింగ్ చేస్తూ వెస్టిండీస్ బౌలర్లపై ఒత్తిడి పెంచారు.
శతకాలతో చెలరేగిన కోహ్లీ, గిల్
భారత్ విజయానికి ప్రధాన కారణంగా విరాట్ కోహ్లీ, శుభ్మన్ గిల్ బ్యాటింగ్ నిలిచింది. ఇద్దరూ అద్భుతమైన సమన్వయంతో పరుగులు రాబడుతూ సెంచరీలు పూర్తి చేశారు. బౌండరీలు, వేగవంతమైన సింగిల్స్, డబుల్స్తో స్కోరును వేగంగా పెంచారు. ఒకవైపు గిల్ దూకుడును ప్రదర్శిస్తే, మరోవైపు కోహ్లీ అనుభవంతో ఇన్నింగ్స్ను ముందుకు తీసుకెళ్లాడు. ఈ ఇద్దరి బ్యాటింగ్తో వెస్టిండీస్ బౌలర్లకు మ్యాచ్పై తిరిగి పట్టు సాధించే అవకాశం లేకుండా పోయింది.
41.4 ఓవర్లకే మ్యాచ్ ముగింపు
వెస్టిండీస్ 50 ఓవర్లలో 295 పరుగులు చేసినప్పటికీ, భారత్ లక్ష్యాన్ని చేరుకోవడానికి పూర్తి 50 ఓవర్లు అవసరం కాలేదు. టీమిండియా 41.4 ఓవర్లలోనే 2 వికెట్లు కోల్పోయి 300 పరుగులు సాధించింది. అంటే ప్రత్యర్థి నిర్దేశించిన లక్ష్యాన్ని భారత్ మరో 50 బంతులు మిగిలి ఉండగానే అధిగమించింది. ఛేదనలో కేవలం రెండు వికెట్లు మాత్రమే కోల్పోవడం భారత బ్యాటింగ్ ఆధిపత్యాన్ని తెలియజేసింది.
8 వికెట్ల విజయంతో సిరీస్కు శుభారంభం
తొలి వన్డేలో 8 వికెట్ల తేడాతో గెలిచిన టీమిండియా సిరీస్ను విజయంతో ప్రారంభించింది. వెస్టిండీస్ 295 పరుగులతో పోరాడే లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించినా, భారత బ్యాటర్లు దానిని ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా అధిగమించారు. కోహ్లీ, గిల్ శతకాలతో రాణించడం ఈ మ్యాచ్లో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. 41.4 ఓవర్లలోనే 300 పరుగులు సాధించడం ద్వారా భారత్ తన బ్యాటింగ్ బలాన్ని మరోసారి చాటుకుంది.