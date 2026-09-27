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- IND vs WI: విండీస్తో భారత్ తొలి వన్డే.. రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ ఖాతాలో బిగ్ రికార్డులు
IND vs WI: విండీస్తో భారత్ తొలి వన్డే.. రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ ఖాతాలో బిగ్ రికార్డులు
IND vs WI: భారత్, వెస్టిండీస్ మధ్య తిరువనంతపురం వన్డే మ్యాచ్ అనేక చరిత్రాత్మక రికార్డులకు వేదికగా మారింది. ఒకవైపు సీనియర్ జోడీ రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ భాగస్వామ్య రికార్డుకు చేరువైంది. కోహ్లీ సచిన్ టెండూల్కర్ ఆల్ టైమ్ రికార్డులను టార్గెట్ చేశాడు.
రోహిత్-విరాట్ చరిత్రాత్మక రికార్డు.. సచిన్ వరల్డ్ రికార్డులు బ్రేక్
భారత్, వెస్టిండీస్ జట్ల మధ్య మూడు వన్డేల సిరీస్లో భాగంగా మొదటి మ్యాచ్ తిరువనంతపురంలోని గ్రీన్ ఫీల్డ్ ఇంటర్నేషనల్ స్టేడియంలో జరగనుంది. ఈ మ్యాచ్లో భారత సీనియర్ బ్యాటర్లు రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ బరిలోకి దిగగానే అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో ఒక సరికొత్త అధ్యాయానికి శ్రీకారం చుట్టనున్నారు. ఇప్పటివరకు ప్రపంచ క్రికెట్లో ఏ జోడీకి సాధ్యం కాని ఒక అరుదైన మైలురాయికి రోకో కాంబినేషన్ కేవలం 18 పరుగుల దూరంలో ఉంది.
ఈ ఏడాది టీమిండియా ఇప్పటివరకు 3 వన్డే సిరీస్లు ఆడింది. ఇందులో న్యూజిలాండ్, ఇంగ్లండ్ చేతిలో ఓటమి ఎదురవ్వగా, అఫ్గానిస్థాన్పై విజయం సాధించింది. ఇప్పుడు వెస్టిండీస్పై ఆధిపత్యం చెలాయించేందుకు టీమిండియా సిద్ధమైంది.
వెస్టిండీస్పై 1000 పరుగుల జోడీగా రోహిత్ - విరాట్ హిస్టరీ
వన్డే క్రికెట్ చరిత్రలో ఒక జట్టుపై 1000 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ పరుగులు సాధించిన జోడీలు 23 ఉన్నాయి. అయితే, వెస్టిండీస్ జట్టుపై ఇప్పటివరకు ఏ ఒక్క ఓపెనింగ్ లేదా మిడిల్ ఆర్డర్ జోడీ కూడా 1000 పరుగుల భాగస్వామ్య మార్కును అందుకోలేకపోయింది.
రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ జోడీ వెస్టిండీస్పై ఇప్పటివరకు 15 వన్డే ఇన్నింగ్స్ల్లో 70కి పైగా సగటుతో 982 పరుగులు చేసింది. ఇందులో 4 సెంచరీలు, 2 హాఫ్ సెంచరీ భాగస్వామ్యాలు ఉన్నాయి. తిరువనంతపురం మ్యాచ్లో వీరిద్దరూ కలిసి మరో 18 పరుగుల పార్టనర్షిప్ నమోదు చేస్తే, వెస్టిండీస్పై వన్డేల్లో 1000 పరుగులు పూర్తి చేసిన ప్రపంచంలోనే తొలి జోడీగా చరిత్ర సృష్టిస్తారు.
ఆస్ట్రేలియాపై రోహిత్-విరాట్ జోడీకి 1454 పరుగుల రికార్డు ఉంది. అయితే, ఒకే జట్టుపై అత్యధిక పరుగులు చేసిన ఆల్టైమ్ వరల్డ్ రికార్డు వెస్టిండీస్ మాజీ జోడీ డెస్మండ్ హేన్స్, రిచీ రిచర్డ్సన్ పేరిట ఉంది. వీరు పాకిస్థాన్పై 1484 పరుగులు చేశారు.
సచిన్ టెండూల్కర్ 4 బిగ్ రికార్డులపై కోహ్లీ కన్ను
క్రికెట్ దేవుడిగా గుర్తింపు పొందిన సచిన్ టెండూల్కర్ పేరిట ఉన్న 4 బిగ్ రికార్డులను బద్దలు కొట్టేందుకు విరాట్ కోహ్లీ అత్యంత సమీపంలో ఉన్నాడు..
• ఫాస్టెస్ట్ 15000 వన్డే పరుగులు: విరాట్ కోహ్లీ వన్డేల్లో 15000 పరుగుల మార్కును చేరుకోవడానికి కేవలం 59 పరుగుల దూరంలో ఉన్నాడు. కోహ్లీ ఇప్పటివరకు 302 ఇన్నింగ్స్ల్లో 14,941 పరుగులు చేశాడు. తిరువనంతపురం మ్యాచ్లో 59 పరుగులు చేస్తే సచిన్ (377 ఇన్నింగ్స్లు) రికార్డును దాటి, ప్రపంచంలోనే అత్యంత వేగంగా 15 వేల పరుగులు చేసిన ప్లేయర్గా నిలుస్తాడు.
• లిస్ట్-ఏ కెరీర్లో అత్యధిక సెంచరీలు: లిస్ట్-ఏ క్రికెట్లో సచిన్ టెండూల్కర్ 60 సెంచరీల ఆల్టైమ్ రికార్డును కలిగి ఉన్నాడు. ప్రస్తుతం విరాట్ 59 సెంచరీలతో ఉన్నాడు. సచిన్ను దాటడానికి కోహ్లీకి మరో 2 సెంచరీలు కావాలి.
• భారత్లో అత్యధిక ఇంటర్నేషనల్ సెంచరీలు: స్వదేశంలో ఆడుతూ విరాట్ కోహ్లీ 41 అంతర్జాతీయ సెంచరీలు చేశాడు. సచిన్ పేరిట ఉన్న 42 సెంచరీల రికార్డును అధిగమించడానికి విరాట్కు మరో 2 సెంచరీలు అవసరం.
• భారత్లో అత్యధిక వన్డే పరుగులు: భారత్లో అత్యధిక వన్డే పరుగులు చేసిన రికార్డు సచిన్ (164 మ్యాచుల్లో 6976 పరుగులు) పేరిట ఉంది. విరాట్ (130 మ్యాచుల్లో 6867 పరుగులు) ఈ రికార్డును అధిగమించడానికి 110 పరుగుల దూరంలో ఉన్నాడు.
దీంతో పాటు, వెస్టిండీస్పై కోహ్లీకి 43 మ్యాచుల్లో 2261 పరుగులు, 9 సెంచరీలు ఉన్నాయి. తిరువనంతపురం మ్యాచ్లో మరొక సెంచరీ సాధిస్తే, రెండు వేర్వేరు జట్లపై (శ్రీలంక, వెస్టిండీస్) చెరో 10 సెంచరీలు చేసిన తొలి బ్యాటర్గా చరిత్ర సృష్టిస్తాడు.
ఓపెనర్గా రోహిత్ శర్మ 200వ ఇన్నింగ్స్
భారత ఓపెనర్ రోహిత్ శర్మ ఈ మ్యాచ్ ద్వారా అంతర్జాతీయ వన్డేల్లో ఓపెనర్గా తన 200వ ఇన్నింగ్స్ ఆడనున్నాడు. ఇప్పటివరకు ఓపెనర్గా 199 ఇన్నింగ్స్ల్లో 54.50 సగటు, 96.39 స్ట్రైక్ రేట్తో 9865 పరుగులు చేశాడు. అందులో 32 సెంచరీలు, 49 హాఫ్ సెంచరీలు ఉన్నాయి. అతని అత్యుత్తమ స్కోరు 264 పరుగులు.
ఈ సిరీస్లో రోహిత్ శర్మ సాధించగల మరికొన్ని రికార్డులు గమనిస్తే..
• వన్డేల్లో 12000 పరుగులు: రోహిత్ శర్మ వన్డేల్లో 12,000 పరుగులు పూర్తి చేయడానికి 105 పరుగుల దూరంలో ఉన్నాడు. ప్రస్తుతం 280 ఇన్నింగ్స్ల్లో 11,895 పరుగులు. భారత్ నుంచి సచిన్, కోహ్లీ మాత్రమే ఈ మైలురాయి దాటారు.
• ఓపెనర్గా 10000 పరుగులు: ఓపెనర్గా 10,000 పరుగులు పూర్తి చేయడానికి రోహిత్కు 135 పరుగులు కావాలి. ప్రపంచంలో సచిన్, జయసూర్య, క్రిస్ గేల్ మాత్రమే ఈ ఘనత సాధించారు.
• 2000 ఫోర్లు: అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో 2000 ఫోర్లు పూర్తి చేయడానికి రోహిత్కు మరో 18 ఫోర్లు కావాలి.
తుది జట్టు కాంబినేషన్, పిచ్, వెదర్ రిపోర్ట్ ఇదే
ఈ మ్యాచ్లో నంబర్-4 బ్యాటింగ్ స్థానం, బౌలింగ్ కాంబినేషన్ భారత్కు కీలకంగా మారాయి. శ్రేయస్ అయ్యర్, అక్షర్ పటేల్ అందుబాటులో లేకపోవడంతో నంబర్-4లో రుతురాజ్ గైక్వాడ్ రేసులో ఉన్నాడు. హార్దిక్ పాండ్యా, జస్ప్రీత్ బుమ్రా జట్టులో లేనందున నితీష్ కుమార్ రెడ్డి 10 ఓవర్ల బాధ్యత తీసుకోనున్నాడు. నమన్ ధీర్ అరంగేట్రం చేసే అవకాశం ఉంది. ప్రాక్టీస్ సమయంలో శుభ్మన్ గిల్ మోచేతికి బంతి తగిలినప్పటికీ, అతను ఫిట్గానే ఉన్నాడని మేనేజ్మెంట్ తెలిపింది.
గ్రీన్ ఫీల్డ్ స్టేడియం పిచ్ సీమ్ బౌలర్లకు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఇక్కడ గతంలో జరిగిన వన్డేలో విండీస్ 104 పరుగులకే ఆలౌట్ కాగా, రవీంద్ర జడేజా 4 వికెట్లు తీశాడు. మ్యాచ్ సమయంలో వర్షం పడే అవకాశం లేదని, వాతావరణం వేడిగా ఉంటుందని సమాచారం. గత 20 ఏళ్లుగా విండీస్, భారత్పై వన్డే సిరీస్ గెలవలేదు.