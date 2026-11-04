IND vs NZ: న్యూజిలాండ్తో వన్డే సిరీస్ను టీమిండియా విజయంతో ఆరంభించింది. వర్షం కారణంగా మ్యాచ్ పలుమార్లు నిలిచిపోయినా భారత ఆటగాళ్లు ఏమాత్రం ఒత్తిడికి గురికాకుండా లక్ష్యాన్ని ఛేదించారు. దీంతో మూడు వన్డేల సిరీస్లో 1-0 ఆధిక్యం సాధించింది.
భారత బౌలింగ్ ధాటికి కుప్పకూలిన న్యూజిలాండ్
టాస్ గెలిచిన భారత కెప్టెన్ శుభ్మన్ గిల్ ముందుగా బౌలింగ్ చేయాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. పిచ్ పరిస్థితులను అనుకూలంగా మలుచుకున్న భారత బౌలర్లు ఆరంభం నుంచే కివీస్ బ్యాటర్లపై ఒత్తిడి పెంచారు. అర్ష్దీప్ సింగ్ తన తొలి స్పెల్లోనే విల్ యంగ్, హెన్రీ నికోల్స్ను ఔట్ చేసి ప్రత్యర్థి జట్టును దెబ్బతీశాడు. ఆ తర్వాత గుర్నూర్ బ్రార్ తన వేగంతో పాటు బౌన్స్తో బ్యాటర్లను ఇబ్బంది పెట్టాడు.
న్యూజిలాండ్ తరఫున టిమ్ సీఫర్ట్ 38 పరుగులతో అత్యధిక స్కోరు సాధించాడు. డారిల్ మిచెల్ 28 పరుగులు చేయగా, గ్లెన్ ఫిలిప్స్ 30 పరుగులతో ఫర్వాలేదనిపించాడు. అయితే మిగతా బ్యాటర్లు ఎక్కువసేపు క్రీజులో నిలవలేకపోయారు. ఫలితంగా కివీస్ 40.2 ఓవర్లలో 185 పరుగులకు ఆలౌటైంది. భారత బౌలర్లలో అర్ష్దీప్ సింగ్ 70 పరుగులిచ్చి నాలుగు వికెట్లు సాధించాడు. గుర్నూర్ బ్రార్ మూడు, అన్శుల్ కాంబోజ్ రెండు వికెట్లు పడగొట్టి ప్రత్యర్థి పతనంలో కీలక పాత్ర పోషించారు.
ఆరంభంలోనే రోహిత్ ఔట్.. గిల్, కోహ్లీ ఆదుకున్నారు
186 పరుగుల స్వల్ప లక్ష్యంతో బ్యాటింగ్ ప్రారంభించిన భారత్కు ఊహించని ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. ఇన్నింగ్స్ మొదటి ఓవర్లోనే రోహిత్ శర్మ వికెట్ కోల్పోయింది. కైల్ జేమీసన్ బౌలింగ్లో రోహిత్ పరుగుల ఖాతా తెరవకుండానే వెనుదిరిగాడు. దీంతో భారత జట్టుపై కాస్త ఒత్తిడి ఏర్పడింది. ఈ సమయంలో క్రీజులోకి వచ్చిన విరాట్ కోహ్లీ కెప్టెన్ శుభ్మన్ గిల్తో కలిసి బాధ్యతాయుతంగా ఆడాడు. ఇద్దరూ వికెట్లు కాపాడుకుంటూనే స్కోరు వేగాన్ని పెంచారు. చెత్త బంతులను వదలకుండా బౌండరీలతో పరుగులు రాబట్టారు. ఈ క్రమంలో గిల్ 56 బంతులు ఎదుర్కొని ఐదు ఫోర్ల సాయంతో 37 పరుగులు చేశాడు. అతడు ఔటయ్యే సమయానికి భారత ఇన్నింగ్స్కు మంచి పునాది ఏర్పడింది. మరోవైపు కోహ్లీ మాత్రం తన దూకుడును కొనసాగిస్తూ కివీస్ బౌలర్లకు సవాల్ విసిరాడు.
కేవలం 35 బంతుల్లోనే కోహ్లీ అర్ధ సెంచరీ
ఈ మ్యాచ్లో విరాట్ కోహ్లీ ప్రదర్శన ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. క్రీజులోకి వచ్చినప్పటి నుంచి ఆత్మవిశ్వాసంతో కనిపించిన అతడు ప్రత్యర్థి బౌలర్లపై ఎదురుదాడికి దిగాడు. సింగిల్స్, డబుల్స్తో పాటు బౌండరీలు బాదుతూ భారత స్కోరును వేగంగా ముందుకు తీసుకెళ్లాడు. ఈ క్రమంలో కేవలం 35 బంతుల్లోనే అర్ధ సెంచరీ మార్కును అందుకున్నాడు. వన్డే క్రికెట్లో కోహ్లీకి ఇది 80వ హాఫ్ సెంచరీ కావడం విశేషం. ఆ తర్వాత కూడా కోహ్లీ జోరు తగ్గించలేదు. భారీ షాట్లతో అభిమానులను అలరిస్తూ జట్టును విజయానికి చేరువ చేశాడు. చివరకు 51 బంతుల్లో 74 పరుగులు చేసిన అతడు జాకబ్ డఫీ బౌలింగ్లో పెవిలియన్ చేరాడు. అప్పటికే భారత్ విజయం దాదాపు ఖాయమైంది. కోహ్లీ ఇన్నింగ్స్లోని వేగం, నిలకడ మ్యాచ్ ఫలితాన్ని భారత జట్టుకు అనుకూలంగా మార్చాయి.
వరుసగా వికెట్లు కోల్పోయినా లక్ష్యాన్ని చేరుకున్న భారత్
కోహ్లీ వికెట్ పడిన కొద్దిసేపటికే అక్షర్ పటేల్ కూడా పరుగులేమీ చేయకుండానే ఔటయ్యాడు. అనంతరం శ్రేయస్ అయ్యర్ 13 బంతుల్లో 15 పరుగులు చేసి వెనుదిరిగాడు. స్వల్ప వ్యవధిలో వికెట్లు కోల్పోవడంతో భారత శిబిరంలో కొంత ఉత్కంఠ నెలకొంది. అయినప్పటికీ అప్పటికే లక్ష్యానికి భారత్ చాలా దగ్గరగా ఉంది. మిగిలిన పరుగులను పూర్తి చేసే బాధ్యతను కేఎల్ రాహుల్తో పాటు ఇతర బ్యాటర్లు తీసుకున్నారు. వర్షం కారణంగా డీఎల్ఎస్ పద్ధతిలో 32 ఓవర్లకు కుదించిన ఇన్నింగ్స్లో 143 పరుగుల లక్ష్యాన్ని టీమిండియా 22.4 ఓవర్లలోనే అందుకుంది. ఐదు వికెట్లు కోల్పోయి 144 పరుగులు సాధించింది. మరో 56 బంతులు మిగిలి ఉండగానే గెలవడం భారత బ్యాటింగ్ ఆధిపత్యానికి నిదర్శనంగా నిలిచింది.
ఫీల్డింగ్లోనూ సత్తా చాటిన సీనియర్లు.. భారత్కు 1-0 ఆధిక్యం
బ్యాటింగ్, బౌలింగ్ విభాగాలతో పాటు ఫీల్డింగ్లోనూ భారత ఆటగాళ్లు ఆకట్టుకున్నారు. ముఖ్యంగా రోహిత్ శర్మ చురుకైన ఫీల్డింగ్తో డారిల్ మిచెల్ను రనౌట్ చేయడం మ్యాచ్లో గుర్తుండిపోయే ఘట్టంగా నిలిచింది. మరోవైపు అన్శుల్ కాంబోజ్ బౌలింగ్లో నాథన్ స్మిత్ ఇచ్చిన క్యాచ్ను విరాట్ కోహ్లీ స్లిప్స్లో అద్భుతంగా అందుకున్నాడు. ఈ రెండు సందర్భాలు భారత ఆటగాళ్ల ఫిట్నెస్, అప్రమత్తతను చాటిచెప్పాయి.
మొత్తంగా వర్షం అంతరాయాలు, ప్రారంభ వికెట్ నష్టం వంటి సవాళ్లను అధిగమించిన టీమిండియా అన్ని విభాగాల్లోనూ సమష్టిగా రాణించింది. అర్ష్దీప్, గుర్నూర్ బౌలింగ్తో ఆకట్టుకోగా.. కోహ్లీ బ్యాట్తో మ్యాచ్ను భారత్ వైపు తిప్పాడు. ఈ విజయంతో మూడు వన్డేల సిరీస్లో భారత్ 1-0తో ముందంజ వేసింది. తదుపరి మ్యాచ్లోనూ ఇదే ప్రదర్శనను కొనసాగించి సిరీస్పై పట్టు సాధించాలని టీమిండియా లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.