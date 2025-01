hardik pandya no look six: హార్దిక్ పాండ్యా 'నో లుక్' సిక్స్.. అదిరిపోయింది

hardik pandya no look six: ఇంగ్లాండ్ పేసర్ సాకిబ్ బౌలింగ్ దెబ్బతో భారత జట్టు 79/5 స్కోరుతో కష్టాల్లో ఉండగా హార్దిక్ పాండ్యా బ్యాటింగ్ కి దిగాడు. అదరిపోయే నో లుక్ సిక్సర్ తో హాఫ్ సెంచరీ కొట్టాడు.