Mandhana : పలాష్ ముచ్చల్, స్మృతి మంధాన పెళ్లి పై బిగ్ అప్డేట్
Smriti Mandhana Wedding : భారత క్రికెటర్ స్మృతి మంధాన, సంగీత దర్శకుడు పలాష్ ముచ్చల్ వివాహం నవంబర్ 23న జరగాల్సి వుండగా, వాయిదా పడింది. తాజాగా డిసెంబర్ 7న పెళ్లి అంటూ వార్తలు వైరల్ అవుతున్నాయి. ఇదే సమయంలో ఈవెంట్ కంపెనీ చేసిన పోస్టు వైరల్ గా మారింది.
స్మృతి మంధానా, పలాష్ ముచ్చల్ పెళ్లి ఎప్పుడు?
టీమిండియా స్టార్ ప్లేయర్, స్మృతి మంధాన వ్యక్తిగత జీవితం ప్రస్తుతం హాట్ టాపిక్ గా మారింది. ప్రముఖ సంగీత దర్శకుడు పలాష్ ముచ్చల్తో ఆమె వివాహం చుట్టూ వివిధ ఊహాగానాలు చక్కర్లు కొడుతుతూనే ఉన్నాయి. నవంబర్ 23న జరగాల్సిన స్మృతి మంధానా, పలాష్ ముచ్చల్ వివాహం వాయిదా పడడం పెద్ద సంచలనంగా మారింది.
వాయిదాకు ముందు సంగీత్, మెహెందీ వంటి ప్రీ-వెడ్డింగ్ వేడుకలు పూర్తయ్యాయి. సంబంధించిన ఫోటోలు, వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న తరుణంలోనే, అనూహ్యంగా పెళ్లికి బ్రేక్ పడింది. స్మృతి మంధానా తండ్రి ఆరోగ్యం క్షీణించడంతో వివాహాన్ని నిరవధికంగా వాయిదా వేస్తున్నట్లు అప్పట్లో ప్రకటించారు.
పెళ్లి వాయిదాకు కారణమేంటి?
వివాహం వాయిదా పడిన తర్వాత సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్ మొదలైంది. ఎందుకు వాయిదా పడిందే విషయం పై అనేక ఊహాగానాలు వచ్చాయి. ఈ క్రమంలోనే పలాష్ ముచ్చల్ ఇతర అమ్మాయిలతో చాట్ చేసిన స్క్రీన్షాట్లు ఆన్లైన్లో వైరల్ అయ్యాయి.
మరికొన్ని రిపోర్టుల ప్రకారం, పలాష్ ముచ్చల్, స్మృతి మంధానాను పెళ్లి చేసుకోవాలని బెదిరించినట్లు కూడా ఆరోపణలు వచ్చాయి. పలాష్ నిజ స్వరూపం బయటపడిన తర్వాతే స్మృతి మంధానా పెళ్లిని వాయిదా వేయాలని నిర్ణయించుకున్నారని కూడా పలు కథనాలు పేర్కొన్నాయి.
ఈ పరిణామాల మధ్య స్మృతి మంధానా తండ్రి మాత్రమే కాకుండా, పలాష్ ముచ్చల్ కూడా ఆసుపత్రిలో చేరారని వార్తలు వచ్చాయి. పెళ్లి వాయిదాకు ఆరోగ్య సమస్యలే కారణమని అప్పట్లో కుటుంబ సభ్యులు ప్రకటించారు.
ఈవెంట్ కంపెనీ పోస్టు ఇచ్చిన క్లూ ఏంటి?
పలాష్ ముచ్చల్ మోసం చేశారనే ఆరోపణల మధ్య, స్మృతి మంధానా వివాహం గురించి ఒక పోస్ట్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. వివాహం వాయిదా పడిన ఒక వారం తర్వాత 'క్రేయాన్స్ ఎంటర్టైన్మెంట్' అనే ఈవెంట్ కంపెనీ తన సోషల్ మీడియాలో ఈ పోస్ట్ను షేర్ చేసింది.
ఈ పోస్ట్ ద్వారా, పలాష్ , స్మృతి మంధానాల వివాహం గురించి పెద్ద క్లూ ఇచ్చారు. పోస్ట్లో జంట పేర్లను నేరుగా ప్రస్తావించనప్పటికీ, ఈ కంపెనీ స్మృతి మంధానా, పలాష్ ముచ్చల్ వివాహం గురించే పరోక్షంగా చెబుతోందని నెటిజన్లు భావిస్తున్నారు.
ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్ కంపెనీ పోస్ట్లో, "జీవితంలోని ప్రతి మ్యాచ్లోనూ మనం గెలిచి ఫైనల్ లైన్ను దాటలేము, కానీ క్రీడా స్ఫూర్తి ఎల్లప్పుడూ ముఖ్యం. మా బృందం సంతోషంగా, గర్వంగా శ్రమించింది. అది తప్పకుండా ప్రస్తావించదగిన విషయం. ఛాంపియన్స్, త్వరలో కలుద్దాం" అని పేర్కొంది. ఈ పోస్ట్ స్మృతి, పలాష్ వివాహం త్వరలో జరగవచ్చనే సూచన అని నెటిజన్లు వ్యాఖ్యానిస్తున్నారు.
డిసెంబర్ 7న పెళ్లి? కుటుంబ సభ్యుల స్పందన ఏంటి?
అంతకుముందు, డిసెంబర్ 7న స్మృతి మంధానా, పలాష్ ముచ్చల్ వివాహం జరగనుందని తెలుపుతూ ఒక వెడ్డింగ్ కార్డు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది. ఈ మ్యారేజ్ న్యూస్పై ఇటు మంధానా కుటుంబ సభ్యులు, అటు ముచ్చల్ కుటుంబ సభ్యులు స్పందించారు. ఈ వార్తలను వారు ఖండించారు.
పలాష్ ముచ్చల్ బంధువులు ఈ వార్తను పూర్తిగా తోసిపుచ్చారు. "డిసెంబర్ 7 పెళ్లి గురించి అధికారిక సమాచారం ఏమీ లేదు, వివాహం వాయిదా పడింది" అని వారు స్పష్టం చేశారు. స్మృతి మంధానా సోదరుడు శ్రవణ్ కూడా ఇదే విషయాన్ని ధృవీకరించారు.
ప్రస్తుత పరిస్థితి ఏంటి?
మొదట పెళ్లి వాయిదా పడటానికి కారణమైన స్మృతి మంధానా తండ్రి ప్రస్తుతం ఆసుపత్రి నుండి డిశ్చార్జ్ అయినప్పటికీ, వివాహం గురించి ఎటువంటి అధికారిక సమాచారం లేదు. పెళ్లి గురించి తాజా అప్డేట్ ఇప్పట్లో వచ్చే అవకాశం కనిపించడం లేదు. పలాష్ ముచ్చల్ వేరే మహిళలతో చేసిన చాట్స్, వివాదాలపై కుటుంబ సభ్యులు ఎవరూ స్పందించలేదు. అయినప్పటికీ, క్రికెటర్ స్మృతి మంధానా వివాహం గురించి అందరూ ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.