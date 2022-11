కొత్త ఇంటి లోన్ కోసం వెతుకుతున్నారా, ఈ బ్యాంక్ SBI, HDFC బ్యాంక్ కంటే తక్కువ వడ్డీతో హోంలోన్ ఆఫర్ చేస్తోంది

ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా (Bank of Baroda) గృహ రుణాలపై వడ్డీ రేటును 25 బేసిస్ పాయింట్లు తగ్గించి 8.25 శాతానికి చేర్చింది. పరిమిత వ్యవధి ఆఫర్ కింద ప్రాసెసింగ్ రుసుము కూడా మినహాయింపును ఇచ్చింది. బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా (Bank of Baroda), గృహ రుణ వడ్డీ రేట్లు SBI , HDFC వంటి ఇతర ప్రభుత్వ యాజమాన్యంలోని బ్యాంకుల కంటే తక్కువగా ఉన్నాయి. ఈ బ్యాంకులు దీపావళికి ముందు ప్రకటించిన కొత్త వడ్డీ రేటు డిసెంబర్‌లో 8.40 శాతం. కొత్త వడ్డీ రేటు వచ్చే సోమవారం (నవంబర్ 14) నుంచి వర్తిస్తుందని, డిసెంబర్ 1 వరకు అమల్లో ఉంటుందని బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా (Bank of Baroda) తెలిపింది.

ఇదే విషయమై... మేము అందిస్తోంది.. అతి తక్కువ హోమ్ లోన్ వడ్డీ రేట్లలో ఒకటి. వడ్డీ రేటుపై 25 bps తగ్గింపుతో పాటు, మేము ప్రాసెసింగ్ ఛార్జీలను కూడా పూర్తిగా తొలగించబోతున్నాము” అని బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా (Bank of Baroda) రుణాలు, రిటైల్ అసెట్స్ జనరల్ మేనేజర్ హెచ్‌టి సోలంకి చెప్పారు.

బ్యాలెన్స్ బదిలీ అభ్యర్థనలకు కూడా ఈ కొత్త రేటు వర్తిస్తుంది. అలాగే, ప్రత్యేక రేటు రుణగ్రహీత క్రెడిట్ ప్రొఫైల్‌కు లింక్ చేయబడుతుందని సోలంకి చెప్పారు. ఈ ఏడాది ప్రారంభం నుంచి ఆర్‌బీఐ వరుసగా నాలుగు సార్లు రెపో రేటును పెంచింది. పెరుగుతున్న ద్రవ్యోల్బణాన్ని అరికట్టేందుకు రెపో రేటును పెంచడం RBIకి అత్యవసరం.

రెపో రేటు పెంపు ఫలితంగా బ్యాంకులు గృహ, ఇతర రుణాలపై వడ్డీ రేట్లను పెంచాయి. గృహ రుణాలపై వడ్డీ రేట్లు పెరగడం వల్ల రుణాలకు డిమాండ్ తగ్గుతుందని బ్యాంకులు కూడా ఆందోళన చెందుతున్నాయి. కస్టమర్లు ప్రస్తుత రుణాలు ఉన్న బ్యాంకుల నుండి తక్కువ వడ్డీ రేట్లు ఉన్న బ్యాంకులకు బ్యాలెన్స్‌లను కూడా బదిలీ చేస్తున్నారు.

బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా నుండి హోం లోను వల్ల ప్రయోజనాలు ఇవే..

* గృహ రుణాలు నిర్ణీత కాలానికి సంవత్సరానికి 8.25% వడ్డీ రేటుతో అందుబాటులో ఉంటాయి.

*జీరో ప్రాసెసింగ్ ఛార్జీలు

*కనీస పత్రాలతో హోమ్ లోన్ అందుబాటులో ఉంటుంది.

* 360 నెలల కాలవ్యవధి

* ముందస్తు చెల్లింపు లేదా సగం చెల్లింపు ఛార్జీలు లేవు.

* ప్రధాన కేంద్రాల్లో డోర్‌స్టెప్ సర్వీస్.

* కొన్ని దశల్లో డిజిటల్ హోమ్ లోన్ కోసం త్వరిత ఆమోదం

బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడాలోని ఏదైనా బ్రాంచ్‌ని సందర్శించడం ద్వారా హోమ్ లోన్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. వినియోగదారులు www.bankofbaroda.in/personal-banking/loans/home-loan వెబ్‌సైట్‌లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. అప్లికేషన్ కూడా కొన్ని సెకన్లలో ఆమోదించబడుతుంది.

మేము గరిష్టంగా 30 సంవత్సరాల కాలవ్యవధికి గృహ రుణాలను అందిస్తాము. ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ రుణ కాలపరిమితి పదవీ విరమణ వయస్సు లేదా 65 ఏళ్లు పూర్తి కావడానికి మించకూడదు' అని బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా తన వెబ్‌సైట్‌లో తెలియజేసింది.

కనిష్ట వయస్సు 21 సంవత్సరాలు , గరిష్టంగా 70 సంవత్సరాల వయస్సు ఉన్న వ్యక్తి హోం లోను కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. కానీ 70 ఏళ్ల వ్యక్తితో పాటు హోం లోను కోసం దరఖాస్తు చేసుకునే సహ-దరఖాస్తుదారుడి వయస్సు 18 సంవత్సరాలు మాత్రమే ఉండాలి.