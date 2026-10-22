Gold Price: షాకింగ్ న్యూస్.. రూ.1లక్ష కంటే తక్కువకు పడిపోనున్న బంగారం ధరలు
Gold Price: బంగారం ధరలు మరింత తగ్గే అవకాశం ఉందని బ్యాంక్ ఆఫ్ అమెరికా అంచనా వేసింది. 2026 నాటికి ఔన్స్కు 3,700 డాలర్లకు పడిపోయి, రూ.లక్ష లోపునకు చేరవచ్చని రిపోర్టులు పేర్కొంటున్నాయి. ఆ వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
పడిపోతున్న బంగారం ధరలు.. బ్యాంక్ ఆఫ్ అమెరికా సంచలన అంచనా
బంగారం ధరలకు సంబంధించి ఒక పెద్ద వార్త బయటకు వచ్చింది. త్వరలోనే బంగారం ధరలు భారీగా తగ్గే అవకాశం ఉందని ప్రముఖ సంస్థ బ్యాంక్ ఆఫ్ అమెరికా అంచనా వేసింది. బంగారం ధరలు రాబోయే కాలంలో మరింత పడిపోయే ఛాన్స్ ఉందని పేర్కొంది. గ్లోబల్ మార్కెట్లో గోల్డ్ రేట్లు ఇప్పటికే తగ్గుముఖం పట్టాయి. ఈ నేపథ్యంలో బంగారం రేట్లు రూ.లక్ష కంటే తక్కువ స్థాయికి పడిపోయే అవకాశం ఉందని బ్యాంక్ ఆఫ్ అమెరికా స్పష్టం చేసింది.
ప్రస్తుత మార్కెట్ పరిస్థితిని బట్టి చూస్తే, బంగారానికి ఇప్పట్లో ఊరట లభించేలా కనిపించడం లేదు. ధరలపై ఒత్తిడి అలాగే కొనసాగే అవకాశం ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ తగ్గుదల ఎందుకు వస్తోంది? దీని వెనుక ఉన్న కారణాలు ఏమిటి? అనే విషయాలను బ్యాంక్ ఆఫ్ అమెరికా తన తాజా రిపోర్టులో స్పష్టంగా వివరించింది.
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో కొనసాగుతున్న ఒత్తిడి
ప్రస్తుతం గ్లోబల్ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు 4,150 డాలర్లు ప్రతి ఔన్స్ కంటే తక్కువకు చేరుకున్నాయి. దీన్ని భారతీయ కరెన్సీలో లెక్కిస్తే సుమారు రూ.1.26 లక్షల ప్రతి 10 గ్రాములుగా ఉంది. అయితే, ఈ పతనం ఇక్కడితో ఆగిపోదని, మరింత తగ్గే అవకాశం ఉందని అంచనా వేస్తున్నారు.
బ్యాంక్ ఆఫ్ అమెరికా అంచనాల ప్రకారం, ప్రస్తుత బలహీనతల తర్వాత బంగారం ధరలు సుమారు 3,700 డాలర్లు ప్రతి ఔన్స్కు పడిపోవచ్చు. దీన్ని ఇండియన్ కరెన్సీలోకి మారుస్తే సుమారు రూ.1.12 లక్షల ప్రతి 10 గ్రాముల చొప్పున రావచ్చు. గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా బంగారంలో భారీ పెరుగుదల నమోదైంది. ఆ తర్వాత ఇప్పుడు ధరలు సర్దుబాటు అవుతున్నాయి. ఈ ప్రక్రియ ఇంకా పూర్తి కాలేదని, ధరలు మరింత తగ్గే అవకాశం ఉందని బ్యాంక్ భావిస్తోంది.
ధరలు ఎందుకు పడిపోతున్నాయి? అసలు కారణం ఏమిటి?
జనవరి 2026లో బంగారం ధరలు రికార్డు స్థాయిలో సుమారు 5,595 డాలర్లు ప్రతి ఔన్స్ను తాకాయి. ఆ తర్వాతే మార్కెట్లో పతనం ప్రారంభమైంది. గతంలో జరిగిన భారీ పెరుగుదల కారణంగా ఇప్పుడు మార్కెట్ దిద్దుబాటుకు లోనవుతోందని బ్యాంక్ ఆఫ్ అమెరికా తెలిపింది.
ఈ కరెక్షన్ ప్రారంభమై సుమారు 38 వారాలు గడిచాయి. అయినప్పటికీ, గతంలో జరిగిన భారీ పెరుగుదలతో పోలిస్తే ఈ వ్యవధి ఇంకా తక్కువేనని నిపుణులు భావిస్తున్నారు. అందువల్ల, మార్కెట్లో అమ్మకాల ఒత్తిడి కొనసాగుతుందని, రాబోయే రోజుల్లో కూడా బంగారం ధరలు తగ్గే ధోరణి అలాగే ఉండవచ్చని రిపోర్టు స్పష్టం చేసింది.
బంగారం కొనుగోలు వ్యూహం
బంగారం ధరలకు సంబంధించి కొన్ని కీలకమైన లెవెల్స్ను బ్యాంక్ ఆఫ్ అమెరికా పేర్కొంది. బేస్ కేస్ ప్రకారం, బంగారం ధరలు 4,697 డాలర్ల స్థాయిని దాటే వరకు పతనం అయ్యే ముప్పు అలాగే ఉంటుంది. అలాగే, 4,472 డాలర్ల వద్ద ఉన్న 50-వారాల మూవింగ్ యావరేజ్ కూడా చాలా ముఖ్యమైనదిగా రిపోర్టు చెప్పింది.
మార్కెట్ వ్యూహం ప్రకారం, 4,000 డాలర్ల కంటే తక్కువకు పడిపోయినప్పుడు కొద్ది కొద్దిగా బంగారం కొనుగోలు చేయవచ్చు. సుమారు 3,700 డాలర్ల వద్ద కొనుగోళ్లను పెంచవచ్చు. అలాగే 3,250 నుండి 3,500 డాలర్ల పరిధిలో మిగిలిన పెట్టుబడులు పెట్టడం గురించి ఆలోచించవచ్చని బ్యాంక్ సూచించింది. ముఖ్యంగా గోల్డ్ కోసం 3,250 డాలర్లు అత్యంత కీలకమైన స్థాయిగా ఉండనుంది. ఇది ఇండియన్ కరెన్సీలో దాదాపు రూ.98 వేలు ప్రతి 10 గ్రాముల చొప్పున ఉండవచ్చు.
డాలర్ దూకుడు.. బంగారంపై పడుతున్న ప్రభావం
బంగారం ధరల పతనానికి డాలర్ బలపడడం కూడా ఒక ముఖ్యమైన కారణమని బ్యాంక్ ఆఫ్ అమెరికా తెలిపింది. డాలర్ ఇండెక్స్ 104.59 నుండి 105 స్థాయికి చేరుకునే అవకాశం ఉందని అంచనా వేశారు. ఇప్పటికే డాలర్ ఇండెక్స్ 102.86 దాటి 18 నెలల గరిష్ఠ స్థాయికి చేరింది. డాలర్ బలపడినప్పుడు ఇతర కరెన్సీలు కలిగిన వారికి బంగారం కొనుగోలు చేయడం మరింత ఖరీదవుతుంది. ఇది నేరుగా బంగారం ధరలపై ఒత్తిడిని పెంచుతుంది.
అయితే, ఈ ఏడాది కనిష్ఠ స్థాయిలైన 3,943 డాలర్ల కంటే బంగారం కిందకు పడిపోకపోతే, భవిష్యత్తులో పరిస్థితి మారవచ్చని బ్యాంక్ అంటోంది. ఒకవేళ ట్రెండ్లైన్ దాటితే మార్కెట్లో మళ్లీ కోలుకునే అవకాశం ఉంటుంది. 2027 నాటికి బంగారం కొత్త రికార్డులను సృష్టించే ఛాన్స్ కూడా ఉంటుందని నిపుణులు ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.