Post Office Scheme: ఈ పోస్టాఫీసు పథకంలో రూ. 1 లక్ష ఇన్వెస్ట్ చేస్తే, రూ. 2 లక్షలు పక్కాగా మీకు తిరిగి వస్తాయి

KVP - Kisan Vikas Patra: పోస్టాఫీసు అందిస్తున్న పాపులర్ స్కీం, కిసాన్ వికాస్ పత్ర గురించి తెలుసుకుందాం. కేవీపీ అనేది ఒక రకమైన బాండ్, మీరు పోస్టాఫీసు నుండి కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఈ బాండ్ సర్టిఫికేట్ రూపంలో జారీ చేయబడుతుంది. ఈ బాండుపై వడ్డీని కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయిస్తుంది. కిసాన్ వికాస్ పత్రలో డబ్బు పెట్టుబడి పెట్టడానికి పరిమితి లేదు. కానీ కనీస పెట్టుబడి రూ.1000 ఉండాలి. అంటే మీరు ఎంత డబ్బునైనా 1000 రూపాయల గుణిజాల్లో పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు. మీరు 1500 లేదా 2500 లేదా 3500 పెట్టుబడి పెట్టలేరు. ఇక్కడ పెట్టుబడి 1 వేలు, 2 వేలు , 3 వేల క్రమంలో ఉంటుంది.

వడ్డీ రేటు ఎంత ఉంటుందో తెలుసుకోండి (Kisan Vikas Patra interest rate)

కిసాన్ వికాస్ పత్రపై సంవత్సరానికి 6.9 శాతం వడ్డీ లభిస్తోంది. ఇంతకు ముందు ఏడాదికి 7.6 శాతం వడ్డీ వచ్చేది. ఇందులో పెట్టుబడి పెడితే, మీరు డిపాజిట్ చేసిన మొత్తం 124 నెలల్లో (10 సంవత్సరాల 4 నెలలు) రెట్టింపు అవుతుంది. ఉదాహరణకు, మీరు ఈ పథకంలో రూ. 5 లక్షలు పెట్టుబడి పెట్టారని అనుకుందాం, ఆపై 124 నెలల తర్వాత మీకు రూ. 10 లక్షలు వస్తాయి. ఇంతకు ముందు డిపాజిట్లు 113 నెలల్లో రెట్టింపు అయ్యేవి. (kisan vikas patra double in how many months)

KVP పథకం , ప్రయోజనాలు (Kisan Vikas Patra tax benefit)

ఈ పథకం కింద, మీరు కనీసం 1000 రూపాయలు డిపాజిట్ చేయాలి. KVP ఖాతాలో డబ్బు డిపాజిట్ చేయడానికి గరిష్ట పరిమితి లేదు. ఈ పథకం కింద, ఎవరైనా మైనర్ లేదా ఇద్దరు పెద్దల తరపున తన కోసం ఒక ఖాతాను తెరవవచ్చు. KVP సర్టిఫికేట్ ఏదైనా డిపార్ట్‌మెంటల్ పోస్టాఫీసు నుండి కొనుగోలు చేయవచ్చు.

KVPలో సర్టిఫికేట్‌ను ఏ ఒక్క వయోజనుడైనా, ఉమ్మడి ఖాతాలో గరిష్టంగా ముగ్గురు పెద్దలు, 10 సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువ వయస్సు ఉన్న మైనర్ అయినా కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఇది కాకుండా, మైనర్ తరపున సంరక్షకుడు దీనిని కొనుగోలు చేయవచ్చు.

ఈ పత్రం కొనాలంటే ఏమేం కావాలి..

మీకు 2 పాస్‌పోర్ట్ సైజ్ ఫోటోగ్రాఫ్‌లు, గుర్తింపు కార్డు (రేషన్ కార్డ్, ఓటర్ ఐడి, పాస్‌పోర్ట్ మొదలైనవి), నివాస రుజువు (విద్యుత్ బిల్లు, టెలిఫోన్ బిల్లు, బ్యాంక్ పాస్‌బుక్ మొదలైనవి) అవసరం, మీ పెట్టుబడి 50 వేల కంటే ఎక్కువ ఉంటే పాన్ కార్డ్ అవసరం ఈ దశ జరుగుతుంది. BankBazaar వెబ్‌సైట్ ప్రకారం, మీరు కిసాన్ వికాస్ పత్రపై పన్ను ప్రయోజనం కూడా పొందుతారు. అయితే, మీరు 80C కింద మినహాయింపును క్లెయిమ్ చేయలేరు.