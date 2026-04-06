IIFL ఫైనాన్స్ బంగారు రుణాలు అందిస్తోంది. మార్కెట్ లో ఇతర సంస్థల కంటే ఎక్కువగా లోన్ మొత్తాన్ని అందిస్తూ వినియోగదారులకు బాగా దగ్గరయ్యింది. ఇప్పుడు ఈ సంస్థ గ్రాము బంగారంపై ఎంత ఇస్తుందో తెలుసా..?
ఇటీవల కాలంలో వ్యక్తిగత, వ్యాపార అవసరాల కోసం బంగారం మరింత శక్తివంతమైన ఆస్తిగా మారింది. ఫిబ్రవరి 21, 2026 నాటికి 22 క్యారెట్ల బంగారం ధరలు గ్రాముకు రూ.14,200 నుండి రూ.14,400 మధ్య ఉన్నాయి.. దీనివల్ల బంగారు విలువను పరిగణనలోకి తీసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. IIFL ఫైనాన్స్ అత్యంత పారదర్శకమైన, పోటీతత్వంతో కూడిన గోల్డ్ లోన్స్ ఇవ్వడం ద్వారా రుణగ్రహీతలకు చాలా దగ్గరయ్యింది. అయితే మీరు పొందే కచ్చితమైన గ్రాము ధర అనేది రోజువారీ మార్కెట్ పరిణామాలు, నియంత్రణ పరిమితుల ద్వారా నిర్ణయించబడుతుంది. కంప్యూటరైజ్డ్ గోల్డ్ లోన్ క్యాలిక్యులేటర్ను ఉపయోగించడం ద్వారా మీరు బ్రాంచ్ని సందర్శించే ముందే మీ రుణ సామర్థ్యాన్ని కచ్చితంగా అంచనా వేయవచ్చు. దీనివల్ల నేటి అధిక డిమాండ్ ఉన్న మార్కెట్లో మీ ఆభరణాలకు గరిష్ఠం విలువ లభిస్తుంది.
2026లో IIFL గోల్డ్ లోన్ ఎంత..?
IIFL ఫైనాన్స్ అందించే గోల్డ్ లోన్ మొత్తం అనేది సెక్యూరిటీగా ఉంచిన ప్రతి గ్రాము బంగారంపై లభించే గరిష్ఠం మూలధనాన్ని సూచిస్తుంది. 2026లో ఈ విలువ 22-క్యారెట్ల బంగారం 30 రోజుల సగటు ధర, వర్తించే లోన్-టు-వాల్యూ (LTV) నిష్పత్తిని ఉపయోగించి లెక్కించబడుతుంది. ప్రస్తుతం IIFL ఫైనాన్స్ చాలా సాధారణ పథకాలపై 75% వరకు LTVని అందిస్తోంది. ఉదాహరణకు 22K బంగారం గ్రాముకు సుమారు రూ.14,360 వద్ద ట్రేడ్ అవుతుంటే, గరిష్ఠంగా గ్రాముకు లభించే రుణ మొత్తం సుమారు రూ.10,770. ఇది మీకు గణనీయమైన నగదును అందించడంతో పాటు మార్కెట్ హెచ్చుతగ్గుల నుండి రక్షణను కూడా కల్పిస్తుంది. ఉన్నత స్థాయి రుణగ్రహీతలు లేదా ప్రత్యేక MSME ప్లాన్ల కోసం, ఈ "ప్రతి గ్రాము" విలువ స్వల్పంగా మారవచ్చు, కాబట్టి మీ బంగారం స్వచ్ఛత, బరువుకు తగిన కచ్చితమైన ఆఫర్ను పొందడానికి రియల్ టైమ్ గోల్డ్ లోన్ క్యాలిక్యులేటర్ని ఉపయోగించండి.
IIFLలో మీ బంగారం రేటును ప్రభావితం చేసే అంశాలు...
మీరు గోల్డ్ లోన్ కోసం IIFL ఫైనాన్స్ని సంప్రదించినప్పుడు, ప్రతి గ్రాముకు వచ్చే రుణ మొత్తం మీ ఆభరణాల "స్థూల బరువు" (Gross weight) ఆధారంగా నిర్ణయించబడదు. అనేక అంశాలు క్షుణ్ణంగా పరిశీలించబడతాయి.
బంగారు స్వచ్ఛత : IIFL 18K నుండి 22K వరకు స్వచ్ఛత కలిగిన బంగారు ఆభరణాలను అనుమతిస్తుంది. సహజంగానే 22K ఆభరణాలకు అత్యధిక గ్రాము ధర లభిస్తుంది. 18K బంగారం తక్కువ స్వచ్ఛతను కలిగి ఉన్నందున దాని గ్రాము ధర తక్కువగా ఉంటుంది.
నికర బరువు అంచనా : విలువైన రాళ్లు, ముత్యాలు లేదా దారం (లాక్) వంటి బంగారం కాని భాగాలు లెక్కల నుండి తొలగించబడతాయి. గోల్డ్ లోన్ క్యాలిక్యులేటర్ లోహపు కంటెంట్ను కచ్చితంగా అంచనా వేస్తుంది.
రోజువారీ మార్కెట్ హెచ్చుతగ్గులు : 2026లో దేశీయ బంగారు ధరలు అస్థిరంగా ఉన్నందున IBJA ప్రమాణాలను ఉపయోగించి ప్రతిరోజూ ఉదయం గ్రాము ధరను సవరిస్తారు.
లోన్ స్కీమ్ ఎంపికలు : IIFL "డిజి గోల్డ్ లోన్", "అగ్రికల్చరల్ గోల్డ్ లోన్" వంటి రకరకాల పథకాలను అందిస్తుంది. ప్లాన్ను బట్టి వడ్డీ రేటు మారవచ్చు కానీ గ్రాముకు లభించే రుణ మొత్తం సాధారణంగా 75% గరిష్ఠ LTVకి అనుగుణంగా ఉంటుంది.
తక్షణ ఫలితాల కోసం IIFL గోల్డ్ లోన్ క్యాలిక్యులేటర్ని ఉపయోగించండి..
మీ అర్హతను కచ్చితంగా అంచనా వేయడానికి IIFL గోల్డ్ లోన్ క్యాలిక్యులేటర్ ఉత్తమమైన సాధనం. ఈ సాధనం ఊహాగానాలను తొలగించి, మీ రుణ నిబంధనల వివరణాత్మక విశ్లేషణను అందిస్తుంది.
స్వచ్ఛతను ఎంచుకోండి: మీ బంగారం 18K, 20K లేదా 22K అయి ఉండవచ్చు. క్యాలిక్యులేటర్ డిఫాల్ట్గా 22K వద్ద ఉంటుంది. మీరు దాన్ని మార్చుకోవచ్చు.
బరువును నమోదు చేయండి: బంగారం నికర బరువును గ్రాములలో నమోదు చేయండి.
రుణ మొత్తాన్ని చూడండి: క్యాలిక్యులేటర్ ప్రతి గ్రాముకు గరిష్ఠ రుణ మొత్తాన్ని, అలాగే మొత్తం అప్పుగా తీసుకోగల అసలును చూపుతుంది.
కాలాన్ని సర్దుబాటు చేయండి : లోన్ కాలాన్ని (సాధారణంగా 12 నుండి 24 నెలలు) ఎంచుకోవడానికి స్లైడర్ని ఉపయోగించండి. అది మీ EMI లేదా మొత్తం వడ్డీ ఖర్చుపై ఎలా ప్రభావం చూపుతుందో చూడండి.
మీరు నెలవారీ వడ్డీ చెల్లింపులు లేదా బుల్లెట్ రీపేమెంట్స్ వంటి వివిధ చెల్లింపు పద్ధతులను పరిశీలించడానికి కూడా ఈ క్యాలిక్యులేటర్ని ఉపయోగించవచ్చు.
2026లో మీ గోల్డ్ లోన్ కోసం IIFL ఫైనాన్స్ను ఎందుకు ఎంచుకోవాలి?
IIFL ఫైనాన్స్ అప్పు తీసుకునే ప్రక్రియను ఆధునీకరించింది, గతంలో కంటే వేగంగా, పారదర్శకంగా మార్చింది. మీరు గ్రాముకు పెద్ద మొత్తంలో రుణాన్ని ఆశించినప్పుడు IIFL అనేక ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది.
వేగవంతమైన పంపిణీ : మీ బంగారం బ్రాంచ్లో లేదా మీ ఇంటి వద్దే మదింపు చేయబడి, ధృవీకరించబడిన తర్వాత, లోన్ మొత్తం 30 నిమిషాల్లో మీ ఖాతాలో జమ అవుతుంది.
కనీస పత్రాలు : IIFL ఇ-కెవైసి (e-KYC) ప్రక్రియ ద్వారా వేగవంతమైన ధృవీకరణ కోసం మీ ఆధార్, పాన్ కార్డులు మాత్రమే అవసరమవుతాయి.
భద్రత, భీమా : మీరు తాకట్టు పెట్టిన బంగారం అత్యంత సురక్షితమైన, అగ్నిప్రమాద నిరోధక వాల్ట్లలో ఉంచబడుతుంది. పూర్తి భీమాను కలిగి ఉంటుంది, ఇది మీకు పూర్తి మనశ్శాంతిని ఇస్తుంది.
పారదర్శకత : దాచిన రుసుములు ఏవీ లేవు. లోన్ ప్రాసెస్ చేయడానికి ముందే ప్రతిదీ మీకు స్పష్టంగా చెప్పబడుతుంది.
డిజిటల్ ప్రక్రియ : IIFL తన సేవలన్నింటినీ ఆన్లైన్లో అందిస్తుంది. మీరు డిజిటల్గా లోన్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు, ట్రాన్సాక్షన్ స్టేట్మెంట్లను తనిఖీ చేయవచ్చు. లోన్ క్లోజ్ చేయడానికి కూడా ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
ముగింపు
2026లో మీ బంగారం కేవలం కుటుంబ ఆభరణం మాత్రమే కాదు ఇది ఒక శక్తివంతమైన ఆర్థిక సాధనం. IIFL ఫైనాన్స్ అందించే ప్రతి గ్రాము రుణ మొత్తాన్ని తెలుసుకోవడం ద్వారా మీరు ఆ విలువను కచ్చితంగా పొందవచ్చు. బంగారు ధరలు రికార్డు స్థాయిలో ఉన్నందున, చిన్న ఆభరణం కూడా మీ వ్యాపార అభివృద్ధికి లేదా వ్యక్తిగత ఖర్చులకు గణనీయమైన నగదును అందిస్తుంది. రోజువారీ ధరల మార్పులను తెలుసుకోవడానికి ఎల్లప్పుడూ మీ దరఖాస్తు రోజున గోల్డ్ లోన్ క్యాలిక్యులేటర్ని ఉపయోగించాలని గుర్తుంచుకోండి. IIFL ఫైనాన్స్ వంటి నమ్మకమైన భాగస్వామిని ఎంచుకోవడం ద్వారా మీ బంగారానికి ఉత్తమ విలువ లభిస్తుంది.