Credit Score: దెబ్బతిన్న క్రెడిట్ స్కోర్ శాశ్వతం అనిపిస్తుంది. కానీ అది నిజం కాదు. అయితే కోలుకోవడానికి పట్టే సమయం చాలామంది ఆశించే దానికంటే ఎక్కువ, చాలామంది భయపడే దానికంటే తక్కువ. ఇందుకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
నెగెటివ్ మార్కుల గురించిన కఠిన నిజం
మీ క్రెడిట్ రిపోర్ట్లోని ప్రతి నెగెటివ్ ఎంట్రీకి ఒక కాలపరిమితి ఉంటుంది. భారతదేశంలో, చాలావరకు నెగెటివ్ సమాచారం రిపోర్ట్ చేసిన తేదీ నుంచి ఏడు సంవత్సరాల పాటు మీ CIBIL రిపోర్ట్లో ఉంటుంది. సెటిల్ చేసిన అకౌంట్లు, రైట్-ఆఫ్ చేసిన రుణాలు, డిఫాల్ట్లు, ఆలస్య చెల్లింపులు ఇవన్నీ దాదాపు ఇదే కాలవ్యవధిని అనుసరిస్తాయి. దివాలా (బ్యాంక్రప్టసీ) అయితే ఇంకా ఎక్కువ కాలం కూడా ఉండిపోవచ్చు.
కానీ క్యాలెండర్ కంటే ముఖ్యమైన విషయం ఇది: ఒక నెగెటివ్ మార్క్ బరువు కాలంతో పాటు తగ్గుతూ వస్తుంది. ఆరు సంవత్సరాల క్రితం జరిగిన లోన్ డిఫాల్ట్, ఆరు నెలల క్రితం జరిగిన దానికంటే చాలా తక్కువ నష్టం కలిగిస్తుంది. CIBIL ఉపయోగించే మోడల్స్తో సహా క్రెడిట్ స్కోరింగ్ మోడల్స్, పాత ప్రవర్తన కంటే ఇటీవలి ప్రవర్తనకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇస్తాయి. కాబట్టి మీ రిపోర్ట్లో ఆ మచ్చ ఇంకా కనిపిస్తున్నా మీకు వచ్చే నష్టం పెద్దగా ఉండదు.పూనావాలా ఫిన్కార్ప్..క్రెడిట్ స్కోర్ ను క్రమం తప్పకుండా చెక్ చేసుకోవడం వల్ల, పాత నెగెటివ్ల ప్రభావం క్రమంగా తగ్గుతున్న కొద్దీ మీరు ఎక్కడ ఉన్నారో వాస్తవికమైన అంచనా వస్తుంది.
నష్టం రకమే కాలవ్యవధిని నిర్ణయిస్తుంది
అన్ని క్రెడిట్ నష్టాలు ఒకేలా ఉండవు, అన్నింటినీ ఒకే గాటన కట్టడం తప్పుదారి పట్టిస్తుంది. 30 రోజులు ఆలస్యంగా రిపోర్ట్ అయిన ఒక్క మిస్డ్ పేమెంట్, మీరు ఎక్కడ నుంచి మొదలుపెట్టారనే దాన్ని బట్టి మీ స్కోరును 50 నుంచి 100 పాయింట్ల వరకు తగ్గించవచ్చు. మిగతా చరిత్ర శుభ్రంగా ఉంటే, స్థిరంగా సమయానికి చెల్లింపులు చేయడం ద్వారా ఆరు నుంచి పన్నెండు నెలల్లో ఆ నష్టంలో చాలా వరకు తిరిగి పొందవచ్చు.
సెటిల్ చేసిన అకౌంట్ ఇంకా ఘోరం. మీరు లెండర్తో చర్చించి బాకీ ఉన్న మొత్తం కంటే తక్కువ చెల్లించినప్పుడు, రిపోర్ట్లో "క్లోజ్డ్" అని కాకుండా "సెటిల్డ్" అని కనిపిస్తుంది. మీరు అసలు నిబంధనలను గౌరవించలేదని ఆ తేడా భవిష్యత్ లెండర్లకు చెబుతుంది. సెటిల్మెంట్ వల్ల కలిగే నష్టాన్ని గణనీయంగా భర్తీ చేయడానికి సాధారణంగా రెండు నుంచి మూడు సంవత్సరాల బాధ్యతాయుతమైన రుణ ప్రవర్తన అవసరం, అయితే ఆ మార్క్ మాత్రం ఏడు సంవత్సరాలు ఉంటుంది.
డిఫాల్ట్లు, రైట్-ఆఫ్లు తీవ్రత స్థాయిలో అత్యున్నత స్థానంలో ఉంటాయి. ఒక లెండర్ మీ రుణాన్ని నష్టంగా రైట్-ఆఫ్ చేసి ఉంటే, మీ స్కోర్ 500 కంటే దిగువకు పడిపోయి ఉండే అవకాశం ఉంది. ఆ స్థాయి నుంచి 700 పైన స్కోరుకు తిరిగి చేరుకోవడం అనేది మూడు నుంచి ఐదు సంవత్సరాల ప్రాజెక్ట్, అది కూడా మీరు ఉద్దేశపూర్వకంగా సరిదిద్దే చర్యలు తీసుకుంటేనే. ఆ మార్క్ కాలం గడిచి తొలగిపోయే వరకు మౌనంగా వేచి ఉండటం ఒక వ్యూహం కాదు. అది కేవలం కోరిక మాత్రమే.
ఆచరణలో "రిపేర్" అంటే నిజంగా ఏంటి.?
క్రెడిట్ రిపేర్ గురించి జనం ఒక ముగింపు రేఖ ఉన్నట్టు మాట్లాడతారు. నిజానికి అలాంటిది లేదు. మీ క్రెడిట్ స్కోర్ అనేది కదులుతున్న స్నాప్షాట్, ఒక లెండర్ అప్డేట్ చేసిన సమాచారాన్ని రిపోర్ట్ చేసిన ప్రతిసారీ దానిని తిరిగిలెక్కిస్తారు . రిపేర్ అంటే గతాన్ని చెరిపేయడం కాదు, పాజిటివ్ డేటాతో దాన్ని కప్పివేయడం.
అంటే కొత్త క్రెడిట్ ఖాతాలు తెరిచి వాటిని చక్కగా నిర్వహించడం. సెక్యూర్డ్ క్రెడిట్ కార్డ్, అంటే మీరు నగదును పూచీకత్తుగా డిపాజిట్ చేసేది, తిరిగి నిర్మించుకోవడానికి అత్యంత నమ్మదగిన సాధనాల్లో ఒకటి. దాన్ని తక్కువగా వాడండి, ప్రతి నెలా పూర్తి బ్యాలెన్స్ చెల్లించండి, అప్పుడు పాజిటివ్ పేమెంట్ హిస్టరీ పోగుపడటం మొదలవుతుంది. పన్నెండు నుంచి పద్దెనిమిది నెలల తర్వాత, ఆ నమూనాకు నిజమైన విలువ వస్తుంది.
ఒక చిన్న పర్సనల్ లోన్ తీసుకుని షెడ్యూల్ ప్రకారం తిరిగి చెల్లించడం కూడా సహాయపడుతుంది, ఎందుకంటే అది మీ క్రెడిట్ మిక్స్కు వైవిధ్యాన్ని జోడిస్తుంది.
వేర్వేరు రకాల క్రెడిట్ను బాధ్యతాయుతంగా నిర్వహించగలరని నిరూపించే రుణగ్రహీతలకు స్కోరింగ్ మోడల్స్ మంచి ప్రతిఫలం ఇస్తాయి. చాలామంది వదిలేసే ఒక ఆచరణాత్మక అడుగు ఏమిటంటే, తమ పురోగతిని పర్యవేక్షించుకోవడం. మీ రేటింగ్పై ఎలాంటి ప్రభావం లేకుండా అనేక ప్లాట్ఫామ్ల ద్వారా మీరు ఉచిత CIBIL స్కోర్ ను చెక్ చేసుకోవచ్చు.
దీన్ని ప్రతి మూడు నెలలకు ఒకసారి చేయడం వల్ల మీ ప్రయాణం గురించి మీకు స్పష్టత ఉంటుంది, రిపోర్టింగ్ లోపాలను ముందుగానే పట్టుకోవచ్చు. క్రెడిట్ రిపోర్ట్లలో లోపాలు మీరు అనుకున్నదానికంటే ఎక్కువగానే ఉంటాయి, తప్పుడు నెగెటివ్ ఎంట్రీలపై వివాదం లేవనెత్తడం వల్ల మీ రికవరీ కాలవ్యవధి కొన్ని నెలలు తగ్గవచ్చు.
త్వరిత పరిష్కారాల భ్రమ
30 లేదా 60 రోజుల్లో మీ క్రెడిట్ స్కోరును "ఫిక్స్" చేస్తామని హామీ ఇచ్చే కంపెనీలు ఏదో ఒకటి అమ్ముతున్నాయి. వాళ్లు సాధారణంగా చేసేది ఏమిటంటే, మీ రిపోర్ట్లోని ప్రతి నెగెటివ్ అంశంపై వివాదం లేవనెత్తడం, తద్వారా క్రెడిట్ బ్యూరో వాటిలో కొన్నింటిని సమయానికి ధృవీకరించలేకపోవచ్చనే ఆశతో. దర్యాప్తు జరిగే సమయంలో తాత్కాలికంగా తొలగించిన అంశాలు, ధృవీకరణ పూర్తయ్యాక తరచుగా తిరిగి కనిపిస్తాయి. స్కోర్లో వచ్చే పెరుగుదల నిజమే, కానీ అది క్షణికమైనది.
నిజమైన క్రెడిట్ రిపేర్ చాలా బోరింగ్గా ఉంటుంది. అది నెలలు, సంవత్సరాల పాటు బిల్లులను సమయానికి చెల్లించడం. అది క్రెడిట్ యుటిలైజేషన్ను 30 శాతం కంటే తక్కువగా ఉంచడం. అది ఒకేసారి అనేక కొత్త ఖాతాల కోసం దరఖాస్తు చేసే ప్రలోభాన్ని అదుపు చేసుకోవడం, ఎందుకంటే ప్రతి హార్డ్ ఎంక్వైరీ మీ స్కోరుపై కొద్దిపాటి భారాన్ని జోడిస్తుంది. వాస్తవిక కాలవ్యవధులు, నిజాయితీగా చెప్పాలంటే. కొన్ని ఆలస్య చెల్లింపుల వల్ల మీ స్కోర్ పడిపోయి, మీరు ఆ ప్రవర్తనను సరిదిద్దుకుంటే: ఆరు నుంచి పన్నెండు నెలల్లో గణనీయమైన మెరుగుదల ఆశించవచ్చు.
మీకు సెటిల్ చేసిన ఖాతా ఉన్నా లేదా ఎక్కువ కాలం చెల్లింపుల్లో వైఫల్యం ఉన్నా: లెండర్లు మిమ్మల్ని మరింత అనుకూలంగా చూడటం మొదలుపెట్టడానికి పద్దెనిమిది నెలల నుంచి మూడు సంవత్సరాల వరకు అంచనా వేసుకోండి. మీరు డిఫాల్ట్ లేదా రైట్-ఆఫ్ దశ దాటి వచ్చినట్లయితే: విశ్వసనీయతను తిరిగి నిర్మించుకోవడానికి మూడు నుంచి ఐదు సంవత్సరాల క్రమశిక్షణతో కూడిన ఆర్థిక ప్రవర్తన అవసరం. ఈ కాలవ్యవధులన్నీ మీరు చురుకుగా కృషి చేస్తున్నారని భావించి చెప్పినవి. మౌనంగా వేచి ఉండటం ప్రతి అంచనానూ సంవత్సరాల పాటు పొడిగిస్తుంది.
ఓర్పు ఒక్కటే అసలైన అడ్డదారి
క్రెడిట్ రికవరీలో సమయమే అతిపెద్ద అంశం అని ఎవరూ వినాలనుకోరు. కానీ అది నిజం. మంచి విషయం ఏమిటంటే, ఆర్థిక వ్యవస్థను రెండో అవకాశం ఇచ్చేలా రూపొందించారు. సమయానికి చెల్లింపులు చేసిన ప్రతి నెలా మీకు అనుకూలంగా ఒక డేటా పాయింట్. బాధ్యతాయుతమైన రుణ ప్రవర్తనతో గడిచిన ప్రతి సంవత్సరం పాత నష్టాన్ని మరింత వెనక్కి నెట్టేస్తుంది. ఏ ఒక్క రోజున ఏ ఒక్క సంఖ్య కంటే మీ ప్రయాణ దిశ ఎక్కువ ముఖ్యం, అలాగే మీరు నిర్ణయించుకున్న క్షణం నుంచే అది మీకు అనుకూలంగా మారడం మొదలవుతుంది.