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- Gold Price Hike: ఆగస్టులో ఆకాశాన్ని తాకుతున్న పసిడి.. కొద్దిరేజులుగా బేజారెత్తిపోతున్న కొనుగోలుదారులు
Gold Price Hike: ఆగస్టులో ఆకాశాన్ని తాకుతున్న పసిడి.. కొద్దిరేజులుగా బేజారెత్తిపోతున్న కొనుగోలుదారులు
Gold Price Hike: దేశంలో బంగారం ధరలు మరోసారి పెరుగుతున్నాయి. వరుసగా మూడో రోజు కూడా పసిడి రేట్లు ఎగబాకడంతో నగలు కొనాలని భావిస్తున్న వారు ఆందోళన చెందుతున్నారు. గత నెలలో భారీగా తగ్గిన ధరలు... ఆగస్టు ప్రారంభం నుంచే మళ్లీ పెరుగుదల బాట పట్టాయి.
పెరుగుదల బాట పట్టిన పసిడి
ఈరోజు హైదరాబాద్ బులియన్ మార్కెట్లో 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.160 పెరిగి రూ.1,49,890కు చేరుకుంది. 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం రూ.150 పెరిగి రూ.1,37,400 వద్ద ట్రేడవుతోంది. వెండి ధరలు కూడా పెరుగుదలనే నమోదు చేశాయి. కిలో వెండి రూ.2.50లక్షలకు చేరిపోయింది.
అంతర్జాతీయంగా ఉద్రిక్త పరిస్థితులు
అయితే ఈ పెరుగుదలకు కేవలం దేశీయ డిమాండ్ మాత్రమే కారణం కాదు. అంతర్జాతీయంగా నెలకొన్న ఉద్రిక్త పరిస్థితులు కూడా కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య కొనసాగుతున్న ఘర్షణ ప్రపంచ మార్కెట్లను ప్రభావితం చేస్తోంది. ట్రంప్, రక్షణ మంత్రి పీట్ హెగ్సెత్ మధ్య కీలక సమావేశంలో ఆయుధాల నిల్వల అంశంపై తీవ్ర చర్చ జరిగినట్లు ప్రచారం జరిగింది. యుద్ధం కొనసాగుతున్న సమయంలో క్షిపణుల నిల్వలు తగ్గుతున్న విషయంపై అధ్యక్షుడు అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారని ఆ కథనాలు పేర్కొన్నాయి.
పెట్టుబడిదారుల్లో యుద్ధ భయం
ఈ యుద్ధంలో ఇరాన్ తక్కువ ఖర్చుతో తయారయ్యే డ్రోన్లను పెద్దఎత్తున వినియోగిస్తుండగా... వాటిని అడ్డుకునేందుకు అమెరికా అత్యంత ఖరీదైన ఇంటర్సెప్టర్ క్షిపణులను ఉపయోగించాల్సి వస్తోందని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. దీంతో పేట్రియట్, థాడ్ వంటి రక్షణ వ్యవస్థల వినియోగం గణనీయంగా పెరిగిందనే అభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. అయితే ఈ వార్తలను అమెరికా ప్రభుత్వం పూర్తిగా ఖండించింది. ట్రంప్కు రక్షణ మంత్రిపై పూర్తి విశ్వాసం ఉందని వైట్ హౌస్ స్పష్టం చేసింది. అలాగే పెంటగాన్ కూడా ఆయుధాల కొరతపై వస్తున్న కథనాలను నిజం కాదని తెలిపింది.
అయినప్పటికీ ప్రపంచ మార్కెట్లు మాత్రం అప్రమత్తంగా ఉన్నాయి. యుద్ధం మరింత విస్తరించే అవకాశం ఉందనే భయంతో పెట్టుబడిదారులు సురక్షిత పెట్టుబడిగా భావించే బంగారం వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. దీంతో అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో గోల్డ్కు డిమాండ్ పెరుగుతోంది. అదే ప్రభావం దేశీయ మార్కెట్లో కూడా కనిపిస్తోంది.
మార్కెట్లు గమనించాలి
అంతర్జాతీయ ఉద్రిక్తతలు కొనసాగితే బంగారం ధరలు మరికొంత కాలం బలంగానే ఉండే అవకాశం ఉంది. అయితే అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య ఉద్రిక్తతలు తగ్గినా లేదా శాంతి చర్చల్లో పురోగతి కనిపించినా ధరల్లో కొంత ఉపశమనం రావచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు. కాబట్టి ఈ సమయంలో బంగారం కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారు అంతర్జాతీయ పరిణామాలతో పాటు రోజువారీ ధరలను కూడా గమనించడం మంచిదని మార్కెట్ నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.