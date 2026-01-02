Indian equity: “భారతీయ ఈక్విటీ కథ మాక్రో అనుకూలతలతో స్థిరంగా ఉంది” అని బజాజ్ ఫిన్సర్వ్ అసెట్ మేనేజ్మెంట్ లిమిటెడ్ సీఐఓ నిమేష్ చందన్ అన్నారు. ఇందుకు సంబంధించిన ఆయన పలు ఆసక్తికర విషయాలను పంచుకున్నారు.
భారతీయ ఈక్విటీ మార్కెట్లు భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు, నిరంతర FII అవుట్ఫ్లోలు, ట్యాక్స్ ఒత్తిళ్ల మధ్య కూడా స్థిరత్వాన్ని ప్రదర్శించాయి. బజాజ్ ఫిన్సర్వ్ అసెట్ మేనేజ్మెంట్ లిమిటెడ్ సీఐఓ నిమేష్ చందన్ మార్కెట్ను “కాయిల్డ్ స్ప్రింగ్”గా వర్ణించారు, సెప్టెంబర్ నుంచి లార్జ్, మిడ్ క్యాప్ సూచీలు పెరిగినా, పూర్తి స్థాయి “మెల్ట్-అప్” ఇంకా రాలేదని సూచించారు.
మార్కెట్ నిర్మాణాత్మక బలాన్ని వివరిస్తూ, నిమేష్ అన్నారు: “ఈ అనిశ్చితులు ఒక్కొక్కటిగా తొలగినప్పుడు, మార్కెట్ ఎక్కడ ఉండగలదో ఊహించండి.” చిన్న క్యాప్ పనితీరు మందగించడానికి పెట్టుబడిదారుల ప్రవర్తనతో పాటు సెలెక్టివ్ ప్రాఫిట్ బుకింగ్ కారణమని ఆయన పేర్కొన్నారు, పోస్ట్-కోవిడ్ ర్యాలీ తర్వాత మరొక అస్థిర దశకు ముందు అనేక రిటైల్ పెట్టుబడిదారులు పొజిషన్లను విడిచిపెట్టారని తెలిపారు.
తాజా మార్కెట్ సవరణ తర్వాత, చిన్న క్యాప్ విభాగంలో కొన్ని అవకాశాలు మరింత దృష్టి ఆకర్షించవలసిన అవసరం ఉందని చందన్ నమ్ముతున్నారు. లార్జ్ క్యాప్స్ పెరుగుతుండగా, చిన్న క్యాప్స్ సవరించడంతో, విలువలు మధ్యస్థాయికి చేరుకున్నాయి. చిన్న క్యాప్ పెట్టుబడులను తిరిగి పరిశీలించడానికి ఇది ఒక విండో సృష్టిస్తోంది. అయితే, సరైన కంపెనీలను గుర్తించడానికి క్రమశిక్షణతో కూడిన, సెలెక్టివ్ దృక్పథం అవసరం.
డీవారిఫికేషన్ అంటే ఏంటి.?
‘డీవారిఫికేషన్’ అనే తన కాన్సెప్ట్ను పరిచయం చేస్తూ, నిమేష్ పెట్టుబడిదారుల భావోద్వేగ మార్పులు మార్కెట్ విలువలపై ఎంత ప్రభావం చూపుతాయో వివరించారు. ఆందోళనలు అధికంగా ఉన్నప్పుడు, స్థిరమైన ఫండమెంటల్స్ ఉన్నప్పటికీ విలువలు తగ్గుతాయి. డీవారిఫికేషన్ విలువలను పెంచుతుంది. భారతదేశంలో దీని ప్రధాన ట్రిగ్గర్లు US, EUతో వాణిజ్య ఒప్పందాల పురోగతితో పాటు ఎగుమతి పోటీ సామర్థ్యాన్ని పెంచగల మితమైన రూపాయి విలువ తగ్గుదల.
కృత్రిమ మేథస్సు (AI)పై, చందన్ ఈ థీమ్ను ఊహాత్మక అధికత కంటే నిర్మాణాత్మక వృద్ధి డ్రైవర్గా ఉంచారు. ఈ రంగంలో పనిచేస్తున్న వ్యాపారాల నాణ్యతను పరిగణనలోకి తీసుకుంటే, AIని గత మార్కెట్ బుడగలతో పోల్చడం తప్పు అని నిమేష్ పేర్కొన్నారు. “ఈ కంపెనీలు లాభదాయకంగా ఉన్నాయి అలాగే తమ మూలధన ఖర్చు కంటే ఎక్కువ రాబడులు సంపాదిస్తున్నాయి” అని ఆయన అన్నారు, వృద్ధి నిరాశలు సవరణలకు దారితీస్తాయని, కానీ అది బుడగ అని పిలవడానికి సరిపోదని జోడించారు.
AI విలువ గొలుసులో భారతదేశం పాత్రను నిమేష్ గ్లోబల్ ఎక్స్పోజర్తో పాటు అందించే వైవిధ్య ప్రయోజనాలుగా పేర్కొన్నారు. “AI థీమ్ అయితే, భారతదేశం ఉత్తమ వైవిధ్యం” అని ఆయన అన్నారు. విలువైన లోహాలపై, చందన్ ఇటీవల బంగారం ధరల కదలికలు దీర్ఘకాలిక డిమాండ్లో ప్రాథమిక మార్పు కంటే చక్రాకార కారకాల వల్ల ఎక్కువగా నడిపించాయని గమనించారు. భౌగోళిక, మాక్రో ఆర్థిక అనిశ్చితి కాలాలు బంగారాన్ని భద్రతా ఆస్తిగా ఆకర్షణీయంగా చేస్తాయి, ధరలలో తాత్కాలిక ప్రీమియంలకు దారితీస్తాయి.
“ప్రజలు భయపడినప్పుడు లేదా అనిశ్చితి ఉన్నప్పుడు, బంగారానికి ఒక నిర్దిష్ట ప్రీమియం వస్తుంది” అని ఆయన చెప్పుకొచ్చారు. 2026 వైపు చూస్తూ, నిమేష్ పన్ను రాయితీలు, తక్కువ పరోక్ష పన్నులు, వడ్డీ రేట్ల సడలింపు, పెరుగుతున్న గృహ సంపద వంటి అనేక మాక్రో అనుకూలతలతో మద్ధతు పొందిన దేశీయ ఆర్థిక వ్యవస్థకు వినియోగ వృద్ధిని కీలక డ్రైవర్గా హైలైట్ చేశారు. “ఈ కలయిక సెలెక్టివ్ ఈక్విటీ పెట్టుబడులకు ఆకర్షణీయమైన వాతావరణాన్ని సృష్టిస్తుంది” అని ఆయన వివరించారు.