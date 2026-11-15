ముంచుకొస్తున్న మరో ముప్పు.. దూసుకొస్తున్న వాయుగుండం, ఈ ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు
Cyclone Akvan: బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన వాయుగుండం బలపడి ఏపీ తీరంవైపు కదులుతోంది. ఇది తీవ్ర తుపానుగా మారే అవకాశం ఉందని IMD హెచ్చరించింది. దీని ప్రభావంతో ఏపీ, తెలంగాణ, తమిళనాడు, ఒడిశాలో భారీ వర్షాలు కురిసే సూచనలు ఉన్నాయి.
వాయుగుండంగా మారిన తీవ్ర అల్పపీడనం
ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో గత రెండు రోజులుగా కొనసాగుతున్న తీవ్ర అల్పపీడనం వాయుగుండంగా బలపడింది. ప్రస్తుతం ఇది ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతం, దానికి ఆనుకుని ఉన్న నైరుతి బంగాళాఖాతంలో కేంద్రీకృతమై ఉంది. గంటకు సుమారు 10 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఉత్తర దిశగా కదులుతున్నట్లు వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. ప్రస్తుతం చెన్నైకి 840 కిలోమీటర్లు, విశాఖపట్నానికి 1,010 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. రానున్న గంటల్లో దీని తీవ్రత మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది.
తుపానుగా మారనున్న వాయుగుండం
వాతావరణ శాఖ అంచనాల ప్రకారం నవంబర్ 16 నాటికి ఈ వాయుగుండం తుపానుగా మారనుంది. అనంతరం నవంబర్ 17న పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలో తీవ్ర తుపానుగా బలపడే అవకాశం ఉంది. నవంబర్ 18 నాటికి మరింత తీవ్రరూపం దాల్చవచ్చని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఉత్తర-వాయవ్య దిశగా పయనిస్తూ ఆంధ్రప్రదేశ్ తీరానికి సమీపించే అవకాశాలున్నాయి. ఇది తుపానుగా రూపాంతరం చెందితే 'అక్వాన్' (Akvan) అనే పేరుతో పిలవనున్నారు.
కోస్తాంధ్రలో అతి భారీ వర్షాలకు అవకాశం
ఈ తుపాను ప్రభావం నవంబర్ 18 నుంచే కనిపించే సూచనలు ఉన్నాయి. తొలుత కోస్తాంధ్రలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. నవంబర్ 19, 20 తేదీల్లో వర్షాల తీవ్రత మరింత పెరగనుంది. ముఖ్యంగా కోస్తాంధ్ర, యానాం ప్రాంతాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని ఐఎండీ హెచ్చరించింది. కొన్ని ప్రాంతాల్లో అత్యంత భారీ వర్షాలు కూడా నమోదయ్యే ప్రమాదం ఉందని అంచనా వేసింది. తుపాను తీరం దాటే ప్రాంతం, దాని తీవ్రతను బట్టి వర్షపాతం మారే అవకాశం ఉంది.
తెలంగాణ, రాయలసీమకు కూడా వర్ష సూచన
తుపాను ప్రభావం ఆంధ్రప్రదేశ్కే పరిమితం కాకుండా పొరుగు రాష్ట్రాలపైనా ఉండనుంది. రాయలసీమలో నవంబర్ 19, 20 తేదీల్లో పలుచోట్ల భారీ వర్షాలు కురిసే సూచనలు ఉన్నాయి. తెలంగాణలో నవంబర్ 20న కొన్ని ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు పడవచ్చని వాతావరణ అధికారులు తెలిపారు. తమిళనాడులో నవంబర్ 18, 19 తేదీల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. ఒడిశాలో నవంబర్ 19 నుంచి 21 వరకు వర్షాలు పడవచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు.
తీర ప్రాంతాలకు ముందస్తు హెచ్చరికలు
తుపాను ముప్పు నేపథ్యంలో ఏపీ, దక్షిణ ఒడిశా తీర ప్రాంతాల్లో అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు. రాష్ట్రంలోని కళింగపట్నం మినహా మిగిలిన అన్ని పోర్టులకు ఒకటో నంబరు ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ చేశారు. సముద్రంలో వాతావరణ పరిస్థితులు అనుకూలంగా లేనందున మత్స్యకారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. తుపాను కదలికలు, గాలుల వేగం, తీరం దాటే ప్రాంతంపై ఎప్పటికప్పుడు సమాచారం సేకరిస్తున్నారు. రానున్న రెండు మూడు రోజులు కీలకం కానుండటంతో తీర ప్రాంత ప్రజలు వాతావరణ శాఖ సూచనలను పాటించాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.