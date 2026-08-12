Andhra Pradesh: ఆంధ్రప్రదేశ్లో వేలాది మంది నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగాలు కల్పించిన మెగా డీఎస్సీ ఇప్పుడు రాజకీయ వివాదానికి కేంద్రంగా మారింది. ప్రక్రియలో అవకతవకలు జరిగాయంటూ వైఎస్సార్సీపీ ఆరోపణలు చేయడంతో చర్చనీయాంశంగా మారింది.
16,347 పోస్టుల భర్తీతో మొదలైన మెగా డీఎస్సీ
ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత మెగా డీఎస్సీ నిర్వహణకు సంబంధించిన ప్రక్రియకు ప్రాధాన్యం ఇచ్చింది. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే మెగా డీఎస్సీ ఫైల్పై తొలి సంతకం చేశారు. ఈ నియామక ప్రక్రియ ద్వారా మొత్తం 16,347 ఉపాధ్యాయ పోస్టులను భర్తీ చేసేలా చర్యలు చేపట్టారు. దీర్ఘకాలంగా ఉపాధ్యాయ ఉద్యోగాల కోసం ఎదురుచూస్తున్న అభ్యర్థులకు ఈ నోటిఫికేషన్ కీలకంగా మారింది. పరీక్షలు పూర్తయిన తర్వాత ఎంపిక ప్రక్రియను నిర్వహించి అభ్యర్థులకు నియామక పత్రాలు అందించారు. దాదాపు 16 వేల మంది అభ్యర్థులు ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో ఉపాధ్యాయులుగా తమ ఉద్యోగాలను పొందారు.
అయితే నియామకాలు పూర్తయిన తర్వాతే అసలు వివాదం మొదలైంది. పరీక్ష నిర్వహణ నుంచి ఫలితాల ప్రకటన వరకు పలు దశల్లో అవకతవకలు జరిగాయని వైఎస్సార్సీపీ ఆరోపించింది. దీంతో మెగా డీఎస్సీ రాజకీయ విమర్శలకు అడ్డాగా మారింది. వైసీపీ దీనిని ‘మెగా డీఎస్సీ’గా కాకుండా ‘దగా డీఎస్సీ’గా అభివర్ణిస్తూ నిరసనలు చేపట్టింది. మరోవైపు ప్రభుత్వం మాత్రం ఇంత పెద్ద సంఖ్యలో పోస్టులను తక్కువ వ్యవధిలో భర్తీ చేయడం ద్వారా నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగాలు కల్పించామని చెబుతోంది.
పేపర్ లీక్, డేటా, ర్యాంకులపై వైసీపీ అనుమానాలు
డీఎస్సీ ప్రశ్నపత్రాలు పరీక్షకు ముందే కొందరికి చేరాయని వైసీపీ ప్రధానంగా ఆరోపిస్తోంది. కొన్ని కోచింగ్ సంస్థలు, అభ్యర్థుల వాట్సాప్ గ్రూపుల్లో ప్రశ్నపత్రాలు ముందుగానే చక్కర్లు కొట్టాయని ఆ పార్టీ నేతలు చెబుతున్నారు. ప్రశ్నపత్రాల తయారీ, డిజిటల్ డేటా నిర్వహణలో గోప్యత పాటించలేదని కూడా విమర్శిస్తున్నారు. SCERTలో ఔట్సోర్సింగ్ ఉద్యోగిగా పనిచేస్తున్న నవీన్ అనే వ్యక్తికి డీఎస్సీ ఫలితాల్లో అత్యున్నత ర్యాంకులు రావడంపై వైసీపీ అనుమానాలు వ్యక్తం చేసింది. ప్రశ్నపత్రాలకు సంబంధించిన సున్నితమైన సమాచారం నిర్వహించే విభాగాల్లో ఔట్సోర్సింగ్ సిబ్బందికి బాధ్యతలు అప్పగించడం సరైన విధానం కాదని పేర్కొంది.
ఇక కొందరికి ఉపాధ్యాయ పోస్టులు ఇప్పించేందుకు డబ్బులు వసూలు చేశారనే ఆరోపణలు కూడా ప్రతిపక్షం చేసింది. ఒక్కో పోస్టుకు భారీ మొత్తంలో డబ్బులు తీసుకున్నారంటూ కొన్ని ఆడియోలు, ఇతర ఆధారాలు తమ వద్ద ఉన్నాయని వైసీపీ నేతలు చెబుతున్నారు. అయితే ఈ ఆరోపణలను ప్రభుత్వం ఖండిస్తోంది. ప్రశ్నపత్రాల తయారీ, పరీక్ష నిర్వహణలో సాంకేతిక ప్రమాణాలను పాటించామని, కంప్యూటర్ ఆధారిత వ్యవస్థలను ఉపయోగించామని అధికారులు చెబుతున్నారు. పరీక్షల ఫలితాలు, నార్మలైజేషన్ తదితర ప్రక్రియలు నిర్ణీత విధానాల ప్రకారమే జరిగాయని ప్రభుత్వం వివరణ ఇచ్చింది. అంటే ఈ అంశంలో ప్రధానంగా రెండు భిన్న వాదనలు ఉన్నాయి. ప్రశ్నపత్ర భద్రతలో లోపాలు జరిగాయని వైసీపీ అంటుండగా.. అలాంటి అక్రమాలకు ఆధారాలు లేవని ప్రభుత్వం చెబుతోంది.
స్పోర్ట్స్ కోటా, 1:1 వెరిఫికేషన్ ఎందుకు వివాదంగా మారింది?
మెగా డీఎస్సీలో స్పోర్ట్స్ కోటా మరో పెద్ద వివాదానికి కారణమైంది. కేవలం స్పోర్ట్స్ సర్టిఫికెట్ల ఆధారంగా అర్హత లేని కొందరికి ఉద్యోగాలు ఇచ్చారని వైసీపీ ఆరోపిస్తోంది. B.Ed, TET వంటి అర్హతలు, మెరిట్ అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకోకుండా నియామకాలు చేశారని ప్రతిపక్షం విమర్శిస్తోంది. జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ప్రతిభ కనబరిచిన నిజమైన క్రీడాకారులకు అన్యాయం జరిగిందని కూడా వైసీపీ చెబుతోంది. డీఎస్సీకి ముందు క్రీడా పాలసీ–2024–29ను తీసుకువచ్చి, రాత పరీక్ష లేకుండానే స్పోర్ట్స్ సర్టిఫికెట్ల ఆధారంగా పోస్టులు భర్తీ చేశారని ఆరోపిస్తోంది. నియామకాలు పూర్తయిన తర్వాత పాలసీలో మార్పులు చేసి రాత పరీక్షను తప్పనిసరి చేయడం ఎందుకని ప్రశ్నిస్తోంది.
అయితే అధికారులు మాత్రం నియామకాల సమయంలో అమల్లో ఉన్న నిబంధనల ప్రకారమే స్పోర్ట్స్ కోటాను అమలు చేశామని చెబుతున్నారు. సంబంధిత ప్రభుత్వ ఉత్తర్వులు, క్రీడా శాఖ నిబంధనలను పరిగణనలోకి తీసుకున్నామని వివరిస్తున్నారు. ఇక సర్టిఫికెట్ల పరిశీలనకు అభ్యర్థులను 1:1 నిష్పత్తిలో పిలవడంపైనా వైసీపీ అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసింది. వెయిటింగ్ లిస్ట్ విధానానికి బదులుగా ఇలా చేయడం వల్ల ఎంపిక ప్రక్రియలో పారదర్శకతపై సందేహాలు వస్తాయని పేర్కొంది. అధికారుల వివరణ ప్రకారం.. వెరిఫికేషన్లో ఎవరి సర్టిఫికెట్లు చెల్లుబాటు కాకపోతే తదుపరి దశలో ఇతర అర్హులైన అభ్యర్థులను పరిగణనలోకి తీసుకున్నామని చెబుతున్నారు. స్పోర్ట్స్, మహిళలు, దివ్యాంగులు, మాజీ సైనికులకు సంబంధించిన హారిజాంటల్ రిజర్వేషన్లను కూడా నిబంధనల ప్రకారమే అమలు చేశామని అధికారులు అంటున్నారు.
మెరిట్ జాబితా, నార్మలైజేషన్, ఫిర్యాదులపై భిన్న వాదనలు
డీఎస్సీ ఫలితాల్లో మెరిట్ జాబితా, కటాఫ్ మార్కులు, నార్మలైజేషన్ విధానంపైనా రాజకీయ వివాదం కొనసాగుతోంది. ఎంపికైన అభ్యర్థులకు SMSల ద్వారా సమాచారం అందించడంపై వైసీపీ అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసింది. పూర్తి మెరిట్ జాబితాను బహిరంగంగా అందుబాటులో ఉంచకుండా ఎంపికైన వారికి మాత్రమే సమాచారం పంపడం వెనుక ఉద్దేశం ఏమిటని ప్రశ్నించింది. ఆన్లైన్ పరీక్షల్లో నార్మలైజేషన్ కారణంగా కొందరు అభ్యర్థులకు అదనపు మార్కులు వచ్చాయని, దీనివల్ల అసలు మెరిట్లో మార్పులు జరిగాయని వైసీపీ ఆరోపిస్తోంది. కొందరికి 5 నుంచి 6 మార్కుల వరకు ప్రయోజనం కలిగిందని ఆ పార్టీ నేతలు పేర్కొంటున్నారు. అదే సమయంలో డీఎస్సీ నిర్వహణపై వేల సంఖ్యలో ఫిర్యాదులు వచ్చాయని కూడా వైసీపీ చెబుతోంది. మొత్తం 33,830 గ్రీవెన్సులు నమోదయ్యాయని, వీటిని పరిగణనలోకి తీసుకోకుండా ఎలాంటి ఫిర్యాదులు రాలేదన్నట్లుగా ప్రభుత్వం మాట్లాడుతోందని విమర్శిస్తోంది.
ప్రభుత్వ వర్గాల వాదన మాత్రం భిన్నంగా ఉంది. పరీక్ష, మూల్యాంకనం, నార్మలైజేషన్ వంటి ప్రక్రియలను నిర్దేశిత సాంకేతిక విధానాల ప్రకారం నిర్వహించామని చెబుతోంది. అభ్యర్థుల మెరిట్, మార్కుల ఆధారంగానే ఎంపిక జరిగిందని స్పష్టం చేస్తోంది. ఈ వివాదంపై న్యాయపరమైన అంశాలు కూడా తెరపైకి వచ్చాయి. డీఎస్సీ నియామకాలను సవాల్ చేస్తూ అనేక పిటిషన్లు దాఖలయ్యాయని, విచారణ సందర్భంగా అక్రమాలను నిరూపించే తగిన ఆధారాలపై ప్రశ్నలు తలెత్తాయని ప్రభుత్వం చెబుతోంది. రిక్రూట్మెంట్ ప్రక్రియకు న్యాయపరమైన పరిశీలన కూడా ఎదురైందని పేర్కొంటోంది.
లోకేష్ రాజీనామా డిమాండ్.. ఉద్యోగాలు పొందిన అభ్యర్థుల ఆందోళన
డీఎస్సీ వ్యవహారంలో జరిగినట్లు తాము చెబుతున్న అవకతవకలకు నైతిక బాధ్యత వహిస్తూ విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ రాజీనామా చేయాలని వైసీపీ డిమాండ్ చేస్తోంది. ప్రశ్నపత్ర భద్రత, పరీక్షా కన్వీనర్ల మార్పు, స్పోర్ట్స్ కోటా, మెరిట్ జాబితా వంటి అంశాలపై సమగ్ర దర్యాప్తు జరపాలని కోరుతోంది. అవసరమైతే సీబీఐతో విచారణ చేయించాలని ప్రతిపక్షం డిమాండ్ చేస్తోంది.
ప్రభుత్వం మాత్రం ఈ మొత్తం వ్యవహారాన్ని రాజకీయంగా చూస్తోంది. డీఎస్సీ ద్వారా ఉద్యోగాలు పొందిన అభ్యర్థుల ప్రతిభను ప్రశ్నించడం సరికాదని కూటమి నేతలు అంటున్నారు. ఎంపిక ప్రక్రియ ఆన్లైన్ మెరిట్ ఆధారంగా జరిగిందని, అభ్యర్థుల వివరాలు పారదర్శకంగా ఉన్నాయని ప్రభుత్వం చెబుతోంది. వైసీపీ బయటపెడుతున్న ఆడియోలు, వీడియోలు అక్రమాలను నిరూపించే స్థాయిలో లేవని అధికార పక్షం విమర్శిస్తోంది.
ఈ వివాదంలో మరో ముఖ్యమైన అంశం ఉద్యోగాలు పొందిన అభ్యర్థుల ఆవేదన. ఎన్నో ఏళ్లుగా డీఎస్సీ కోసం సిద్ధమై, పోటీ పరీక్షలో విజయం సాధించిన తమను రాజకీయ వివాదాల్లోకి లాగొద్దని వారు కోరుతున్నారు. తమ ప్రతిభతో ఉద్యోగాలు సాధించినప్పటికీ ‘అక్రమంగా ఉద్యోగాలు పొందారు’ అనే ప్రచారం తమ గౌరవాన్ని దెబ్బతీస్తోందని కొందరు అభ్యర్థులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
మొత్తంగా చూస్తే ఏపీలో మెగా డీఎస్సీ వివాదం ప్రస్తుతం మూడు ప్రధాన అంశాల చుట్టూ తిరుగుతోంది. నియామక ప్రక్రియలో నిజంగా అక్రమాలు జరిగాయా? వైసీపీ చేస్తున్న ఆరోపణలకు సరైన ఆధారాలు ఉన్నాయా? ప్రభుత్వం చెబుతున్న పారదర్శకతను పూర్తిగా నిర్ధారించే విధంగా అన్ని వివరాలు బహిరంగంగా ఉన్నాయా? అనేవే కీలక ప్రశ్నలుగా మారాయి. ఒకవైపు వేలాది కుటుంబాలకు ఉపాధి కల్పించిన భారీ నియామక ప్రక్రియగా ప్రభుత్వం మెగా డీఎస్సీని సమర్థిస్తోంది. మరోవైపు ప్రక్రియలో లోపాలు, అక్రమాలు జరిగాయని వైసీపీ రాజకీయ పోరాటాన్ని కొనసాగిస్తోంది. ఈ ఆరోపణలు నిజమా? కాదా? అన్నది రాజకీయ ప్రకటనలతో కాకుండా సమగ్ర ఆధారాలు, అధికారిక రికార్డులు, అవసరమైతే స్వతంత్ర దర్యాప్తు ద్వారా తేలాల్సిన అంశంగా మారింది.