Andhra Pradesh GST Revenue: ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం 2025 నవంబర్ వరకు నికర జీఎస్టీ వసూళ్లలో 5.80% వృద్ధిని నమోదు చేసింది. అయితే, GST 2.0 రేటు తగ్గింపులు, మోంతా తుపాను ప్రభావంతో నవంబర్ నెలలో ₹2,697 కోట్లకే జీఎస్టీ వసూళ్లు పరిమితమై, 4.60% తగ్గాయి.
Andhra Pradesh GST Revenue: ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం GST 2.0 సంస్కరణల ప్రభావాన్ని సమర్థంగా ఎదుర్కొని, నవంబర్ వరకు నికర జీఎస్టీ వసూళ్లలో 5.80% వృద్ధిని సాధించింది. రాష్ట్రంలో పెరిగిన ఆర్థిక కార్యకలాపాలు, అలాగే పన్ను చెల్లింపుదారులలో కట్టుదిట్టమైన కంప్లయెన్స్, అమలు చర్యల వల్ల ఈ పురోగతి సాధ్యమైందని అధికారులు తెలిపారు.
మొత్తంమీద రాష్ట్రం మెరుగైన వృద్ధిని చూపినప్పటికీ, 2025 నవంబర్లో మాత్రం ఆంధ్రప్రదేశ్ మోస్తరు జీఎస్టీ వసూళ్లను నమోదు చేసింది. 2025 నవంబర్లో నికర జీఎస్టీ వసూళ్లు ₹2,697 కోట్లుగా నమోదయ్యాయి. ఇది గత సంవత్సరంతో పోలిస్తే (YoY) 4.60% తగ్గుదల.
• మొత్తం కమర్షియల్ టాక్స్ రెవెన్యూ: ఈ నెలలో ₹4,124 కోట్లుగా ఉంది. ఇది సంవత్సరానికిపైగా 3.17% తగ్గుదల.
• విభాగాల వారీగా కొన్ని ఆదాయాలు తగ్గినా (ప్రొఫెషన్ టాక్స్ మినహా), కట్టుదిట్టమైన అనుసరణ చర్యలు, రేట్ల తగ్గింపు కారణంగా పెరిగిన లావాదేవీల వాల్యూమ్ మొత్తం ఆదాయం లక్ష్యంలోని 74% చేరుకునేందుకు దోహదపడింది.
• సంస్కరణల మార్పుల సమయంలో చేపట్టిన అమలు చర్యలు రెవెన్యూ స్థిరత్వాన్ని ప్రతిబింబిస్తున్నాయి.
జీఎస్టీ 2.0 రేటు తగ్గింపుల ప్రభావం
నవంబర్ వసూళ్లు ప్రధానంగా అక్టోబర్ నెల వ్యాపార లావాదేవీలకు సంబంధించినవి. ఈ తగ్గుదలకు ప్రధాన కారణం 22-09-2025 నుండి అమల్లోకి వచ్చిన జీఎస్టీ 2.0 రేటు తగ్గింపులు. ఈ సంస్కరణలో ఆటోమొబైల్, సిమెంట్, ఎఫ్ఎంసీజీ, వినియోగదారుల ఎలక్ట్రానిక్స్, పాడి ఉత్పత్తులు, ఇతర అంశాలపై రేట్లను తగ్గించారు. అలాగే, జీవ/వైద్య (Life/Medical), పరిహార సెస్ ను పొగాకు ఉత్పత్తులు మినహా చాలా అంశాలపై రద్దు చేశారు.
• SGST ఆదాయం తగ్గుదల: SGST ఆదాయం ₹1,109.17 కోట్లు. ఇది 2024 నవంబర్లోని ₹1,197.14 కోట్లతో పోలిస్తే 7.35% తగ్గుదల.
• GST 2.0 రేటు తగ్గింపుల కారణంగా ఆటోమొబైల్, సిమెంట్, ఎలక్ట్రానిక్స్ వంటి వాటిపై తక్కువ రేట్ల ప్రభావం చూపింది. వాల్యూమ్ పెరిగినప్పటికీ, తక్కువ రేట్ల వల్ల మొత్తం ఆదాయం తగ్గింది.
తుపాన్ మోంతా ఎఫెక్ట్.. పెట్రోలియం ఆదాయం
నవంబర్ నెలలో ఆదాయం తగ్గడానికి మరొక ముఖ్య కారణం తుఫాన్ మోంతా (Montha) ప్రభావం.
• పెట్రోలియం ఉత్పత్తుల ఆదాయం: ₹1,320.57 కోట్ల నుండి ₹1,306.61 కోట్లకు తగ్గింది, ఇది 1.06% తగ్గుదల.
• తుపాను మోంతా వ్యాపారం, వాహనాల సంచారం, ఆంధ్ర ప్రదేశ్ తీర ప్రాంత రవాణాపై తీవ్ర ప్రభావం చూపడం వల్ల ఈ ఆదాయంలో తగ్గుదల కనిపించింది. ఈ అంతరాయం కారణంగా పెట్రోలియం ఉత్పత్తుల వినియోగం తగ్గింది.
IGST సెటిల్మెంట్, ఇతర ఆదాయాలు
IGST సెటిల్మెంట్లో కూడా స్వల్ప తగ్గుదల నమోదైంది.
• IGST సెటిల్మెంట్ తగ్గుదల: ₹1,630.10 కోట్ల నుండి ₹1,588.15 కోట్లకు అంటే 2.57% తగ్గుదల ఉంది.
• దీనికి SGST ITC సర్దుబాట్లు ₹114 కోట్లు పెరగడం, ₹74 కోట్లు IGST రివర్సల్స్ తొలగించడం కారణం.
• VAT వసూళ్లు: 2024 నవంబర్లోని ₹74 కోట్లతో పోలిస్తే 2025 నవంబర్లో ₹70.40 కోట్లు నమోదై, 4.82% తగ్గుదల చూపింది.
ప్రొఫెషన్ టాక్స్ లో భారీ వృద్ధి
అనేక విభాగాల్లో ఆదాయం తగ్గినప్పటికీ, ప్రొఫెషన్ టాక్స్ వసూళ్లు మాత్రం గణనీయమైన వృద్ధిని సాధించాయి.
• ప్రొఫెషన్ టాక్స్ వసూళ్లు: 2024 నవంబర్లోని ₹29.41 కోట్ల నుండి 2025 నవంబర్లో ₹43 కోట్లకు పెరిగి, 46.22% వార్షిక వృద్ధిని సాధించాయి. ఈ పెరుగుదల రాష్ట్ర పన్నుల విభాగం అనుసరణ చర్యల ఫలితమే.
ప్రధాన సంస్కరణలు, ప్రకృతి వైపరీత్యాల వల్ల ఏర్పడిన అంతరాయాల నడుమ కూడా రాష్ట్ర ఆదాయం నిలకడగా ఉండేందుకు ప్రయత్నాలు కొనసాగుతున్నాయని చీఫ్ కమిషనర్ ఆఫ్ స్టేట్ టాక్స్, బాబు A IAS తెలిపారు.