Telangana 0 Min read

Telangana E-City: తెలంగాణలో 1000 ఎక‌రాల్లో ఈ-సిటీ.. 2500ల‌కు పైగా ఉద్యోగాలు

Telangana to Launch ‘E-City’ Under Ambitious Future City Project, 1000 acres, more than 2500 jobs