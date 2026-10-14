హైదరాబాద్ హైటెక్స్లో సమాఖ్య ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ (SCC) ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్న SAMAKHYA బిజినెస్ సమ్మిట్-2026ను సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన ఆసక్తికర ప్రసంగం చేశారు.
తెలంగాణకు అభివృద్ధి విషయంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని అమరావతితోనో, ఇతర రాష్ట్రాలతోనో పోటీ లేదని... చైనా, జపాన్ వంటి దేశాలతో పోటీ పడటమే తమ లక్ష్యమని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. 2047 నాటికి తెలంగాణను మూడు ట్రిలియన్ డాలర్ల ఆర్థిక వ్యవస్థగా తీర్చిదిద్దాలనే లక్ష్యంతో ప్రభుత్వం ముందుకు సాగుతోందని వెల్లడించారు. రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులకు అనుకూల వాతావరణం కల్పిస్తామని, పారిశ్రామికవేత్తలకు ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుందని భరోసా ఇచ్చారు.
2047 నాటికి అభివృద్ధి చెందిన భారత్ లక్ష్యం
భారతదేశానికి 2047 సంవత్సరం ఎంతో కీలకమని రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. అప్పటికి స్వాతంత్య్రం సాధించి వందేళ్లు పూర్తవుతాయని, ఆ సమయానికి దేశం ప్రపంచంలో అగ్రస్థానంలో ఉండాలనే లక్ష్యంతో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ వికసిత్ భారత్ కార్యక్రమాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారని పేర్కొన్నారు. ఈ లక్ష్యాన్ని సాధించడంలో రాష్ట్రాల భాగస్వామ్యం, సహకారం చాలా అవసరం అని చెప్పారు.
ఎన్నికల సమయంలోనే రాజకీయాలు చేయాలని, అభివృద్ధి విషయంలో మాత్రం అందరూ కలిసి పనిచేయాలని సీఎం అభిప్రాయపడ్డారు. ఈ ఆలోచనతోనే తెలంగాణ ప్రభుత్వం 2025లో ‘తెలంగాణ రైజింగ్ 2047’ విజన్ డాక్యుమెంట్ను విడుదల చేసిందని గుర్తుచేశారు.
తెలంగాణ ఆర్థిక వ్యవస్థకు భారీ లక్ష్యాలు
తెలంగాణ ఆర్థిక వ్యవస్థను మరింత బలోపేతం చేయడమే ప్రభుత్వ లక్ష్యమని సీఎం రేవంత్ తెలిపారు. 2034 నాటికి రాష్ట్రాన్ని ఒక ట్రిలియన్ డాలర్ల ఆర్థిక వ్యవస్థగా, 2047 నాటికి మూడు ట్రిలియన్ డాలర్ల ఆర్థిక వ్యవస్థగా తీర్చిదిద్దాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నట్లు చెప్పారు. ప్రస్తుతం దేశ జీడీపీలో తెలంగాణ వాటా సుమారు 5 శాతంగా ఉందని, దాన్ని 10 శాతానికి పెంచే దిశగా ప్రభుత్వం పనిచేస్తోందని వివరించారు. ఈ లక్ష్యాలను చేరుకోవాలంటే పారిశ్రామిక పెట్టుబడులు, ఆధునిక సాంకేతికత, ఆవిష్కరణలు, ఉపాధి అవకాశాల కల్పనకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాల్సి ఉంటుందని పేర్కొన్నారు.
CURE, PURE, RARE తో ప్రాంతాలవారీగా అభివృద్ధి
రాష్ట్రాన్ని మూడు ప్రధాన ప్రాంతాలుగా విభజించి, వాటి ప్రత్యేకతలకు అనుగుణంగా అభివృద్ధి చేయాలని ప్రభుత్వం ప్రణాళిక రూపొందించిందని రేవంత్ రెడ్డి వివరించారు.
CURE – కోర్ అర్బన్ రీజియన్ ఎకానమీ : హైదరాబాద్ ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు లోపలి ప్రాంతాన్ని CURE పరిధిలో అభివృద్ధి చేస్తున్నారు. ఐటీ, సేవారంగం, అత్యాధునిక సాంకేతికత, ఆవిష్కరణలకు ఇక్కడ ప్రాధాన్యం ఇవ్వనున్నారు.
PURE – పెరి అర్బన్ రీజియన్ ఎకానమీ : ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు నుంచి రీజినల్ రింగ్ రోడ్డు వరకు ఉన్న ప్రాంతాన్ని PURE పరిధిలోకి తీసుకొచ్చి అభివృద్ధి చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. తయారీ పరిశ్రమలు, పారిశ్రామిక పార్కులు, లాజిస్టిక్స్ రంగాలను ప్రోత్సహించనున్నారు.
RARE – రూరల్ అగ్రికల్చర్ రీజియన్ ఎకానమీ: రాష్ట్రంలోని గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో వ్యవసాయం, ఆహార శుద్ధి పరిశ్రమలు, వ్యవసాయాధారిత వ్యాపారాలు, గ్రామీణ ఉపాధి అవకాశాలను పెంచడంపై దృష్టి పెట్టనున్నారు.
ఈ మూడు ప్రాంతాల సమగ్ర అభివృద్ధి ద్వారా తెలంగాణను ప్రపంచ పెట్టుబడులకు ఆకర్షణీయమైన గమ్యస్థానంగా మార్చాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోందని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు.
హైదరాబాద్కు చార్మినార్ నుంచి హైటెక్ సిటీ వరకు ప్రత్యేక గుర్తింపు
హైదరాబాద్కు వ్యాపార కేంద్రంగా సుదీర్ఘ చరిత్ర ఉందని రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. సుమారు నాలుగు వందల ఏళ్ల క్రితమే దేశ విదేశాల నుంచి వచ్చే వ్యాపారులు, పారిశ్రామికవేత్తలకు చార్మినార్ ఒక ముఖ్యమైన గుర్తింపుగా నిలిచిందని పేర్కొన్నారు. ఇప్పుడు హైటెక్ సిటీ కూడా వ్యాపార, సాంకేతిక రంగాలకు కీలక కేంద్రంగా మారిందని చెప్పారు.
ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు నిర్మాణం హైదరాబాద్ అభివృద్ధికి వేగం అందించిందని, రీజినల్ రింగ్ రోడ్డు నిర్మాణానికి ప్రధాని హామీ ఇచ్చారని సీఎం వెల్లడించారు. క్యూర్ పరిధిలో ఉన్న కొన్ని పరిశ్రమలను ఇతర ప్రాంతాలకు తరలిస్తూ, నగరంలో అభివృద్ధిని విస్తరించే ప్రయత్నం చేస్తున్నామని తెలిపారు.
ఉద్యోగాలకే పరిమితం కాకుండా పారిశ్రామికవేత్తలుగా ఎదగాలి
ఇప్పటివరకు తెలంగాణకు చెందిన చాలామంది యువత కార్పొరేట్ కంపెనీల్లో సేవలందించే దిశగా ఎదిగారని సీఎం అన్నారు. ఇకపై మన ప్రాంతానికి చెందినవారు సొంతంగా పెట్టుబడులు పెట్టి, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో వ్యాపారవేత్తలుగా ఎదగాలని ఆకాంక్షించారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రూపొందిస్తున్న నూతన పారిశ్రామిక విధానంలో పారిశ్రామికవేత్తలంతా భాగస్వాములు కావాలని పిలుపునిచ్చారు.
మంచి విధానాలను తమ ప్రభుత్వం కొనసాగిస్తుందని, పెట్టుబడులు పెట్టేవారికి అవసరమైన సహకారం అందిస్తుందని భరోసా ఇచ్చారు. తెలంగాణ అభివృద్ధి లక్ష్యాలను సాధించడంలో వ్యాపార, పారిశ్రామిక రంగాల పాత్ర కీలకమని పేర్కొన్నారు.
మహిళా పారిశ్రామికవేత్తలకు ప్రోత్సాహం
ఆర్థికంగా అభివృద్ధి చెందిన దేశాలను పరిశీలిస్తే మహిళల భాగస్వామ్యం కీలకంగా కనిపిస్తుందని సీఎం అన్నారు. అందువల్ల మహిళా పారిశ్రామికవేత్తలను ప్రోత్సహించాల్సిన అవసరం ఉందని అభిప్రాయపడ్డారు. తెలంగాణలో మహిళా సంఘాలకు రూ.61 వేల కోట్ల బ్యాంకు లింకేజీ రుణాలు అందించామని తెలిపారు. ఆర్టీసీ బస్సులు, పెట్రోల్ బంకులు, సోలార్ ప్లాంట్ల నిర్వహణలోనూ మహిళలను యజమానులుగా ప్రోత్సహిస్తున్నామని చెప్పారు. యువతతో పాటు మహిళలు వ్యాపార రంగంలో ఎదిగేందుకు సమాఖ్య ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు చేపట్టాలని సూచించారు. ఇందుకు ప్రభుత్వపరంగా అవసరమైన సహకారం అందిస్తామని హామీ ఇచ్చారు.
సమాఖ్యల ద్వారా కొత్త తరానికి మార్గదర్శనం
సమాఖ్య అనే పదానికి ఎంతో బలం ఉందని రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. పురాతన కాలంలో వస్తు మార్పిడి పద్ధతి ద్వారా వ్యాపారం సాగేదని, ఆధునిక కాలంలో వస్తున్న మార్పులను అర్థం చేసుకోవడానికి, వాటిని అందిపుచ్చుకోవడానికి వ్యాపార సమాఖ్యలు ఉపయోగపడతాయని వివరించారు.
కొత్త తరం అభివృద్ధి చెందాలనే ఉద్దేశంతో సమ్మిట్ నిర్వహించడం అభినందనీయమని పేర్కొన్నారు. సినిమా, రాజకీయ రంగాల్లో మున్నూరు కాపు సామాజిక వర్గానికి చెందిన పలువురు వివిధ హోదాల్లో రాణించారని గుర్తుచేశారు. వారు సాధించిన విజయాలను సమాఖ్య నిక్షిప్తం చేసి, కొత్త తరానికి అందించాలని సూచించారు. విజయగాథలు యువతకు స్ఫూర్తినివ్వడంతో పాటు భవిష్యత్తులో ఎదగడానికి మార్గదర్శకంగా నిలుస్తాయని చెప్పారు.
రెండు రోజుల పాటు బిజినెస్ సమ్మిట్
హైదరాబాద్ హైటెక్స్లో అక్టోబర్ 14, 15 తేదీల్లో రెండు రోజుల పాటు SAMAKHYA బిజినెస్ సమ్మిట్-2026 నిర్వహిస్తున్నారు. సమాఖ్య ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న ఈ కార్యక్రమ ప్రారంభోత్సవానికి ఏపీ శాసనసభ డిప్యూటీ స్పీకర్ కె. రఘు రామరాజు, ఎంపీలు డాక్టర్ కె. లక్ష్మణ్, వేం నరేందర్ రెడ్డి, ప్రభుత్వ సలహాదారు వి. హనుమంతరావు, ప్రభుత్వ విప్ ఆది శ్రీనివాస్, ఎమ్మెల్యేలు గంటా శ్రీనివాసరావు, దానం నాగేందర్ తదితరులు హాజరయ్యారు.
అలాగే మున్నూరు కాపు ఫౌండేషన్ చైర్మన్ బొమ్మ శ్రీరాం చక్రవర్తి, జస్టిస్ భవానీ ప్రసాద్, కరీంనగర్ గ్రంథాలయ చైర్మన్ సత్తు మల్లేష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. తెలంగాణను పెట్టుబడులు, పరిశ్రమలు, ఆవిష్కరణలకు కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ప్రభుత్వంతో పాటు వ్యాపార రంగం కూడా భాగస్వామ్యం కావాలన్న సందేశాన్ని సీఎం తన ప్రసంగంలో ప్రధానంగా ప్రస్తావించారు.