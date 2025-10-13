Jubilee hills by election: జూబ్లీహిల్స్‌ ఎమ్మెల్యే మాగంటి గోపీ నాథ్‌ మరణంతో ఏర్ప‌డ్డ ఉప ఎన్నిక‌కు రంగం సిద్ధ‌మైంది. ఈ నేప‌థ్యంలో సోమ‌వారం ఎన్నిక‌ల సంఘం అధికారులు అధికారంగా నోటిఫికేష‌న్ విడుద‌ల చేశారు.&nbsp;

జూబ్లీహిల్స్‌ ఉప ఎన్నికకు షెడ్యూల్‌ విడుదల

జూబ్లీహిల్స్‌ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలో ఉప ఎన్నికలకు రంగం సిద్ధమైంది. ఎన్నికల అధికారులు అధికారికంగా నోటిఫికేషన్‌ విడుదల చేశారు. షేక్‌పేట తహసీల్దార్‌ కార్యాలయంలో ఈ నెల 21వ తేదీ వరకు అభ్యర్థుల నుంచి నామినేషన్లు స్వీకరించనున్నారు. సెలవు రోజులు మినహా అన్ని పనిదినాల్లో అభ్యర్థులు తమ నామినేషన్లు సమర్పించవచ్చు.

కీలక షెడ్యూల్‌ వివరాలు

నామినేషన్‌ దాఖలు: అక్టోబర్‌ 21 వరకు

పరిశీలన: అక్టోబర్‌ 22

ఉపసంహరణ గడువు: అక్టోబర్‌ 24

పోలింగ్‌ తేదీ: నవంబర్‌ 11

కౌంటింగ్‌: నవంబర్‌ 14

నామినేషన్‌ దాఖలు విధానం

అభ్యర్థులు తమ నామినేషన్‌ పత్రాలను రెండు రకాలుగా దాఖలు చేయవచ్చు.

* నేరుగా తహసీల్దార్‌ కార్యాలయంలో సమర్పించడం

* డిజిటల్‌ విధానంలో దాఖలు చేయడం — ఇందుకు ఎన్నికల సంఘం రూపొందించిన వెబ్‌సైట్‌ https://encore.eci.gov.in ద్వారా ఆన్‌లైన్‌గా నామినేషన్‌ ఫైల్‌ చేసుకోవచ్చు. ఆ తర్వాత క్యూఆర్‌ కోడ్‌ ఉన్న ప్రింటెడ్‌ హార్డ్‌కాపీని కార్యాలయంలో అందజేయాలి.

అభ్యర్థుల అర్హతలు, మార్గదర్శకాలు

* కనీసం 25 సంవత్సరాల వయస్సు నిండిన భారత పౌరులు మాత్రమే పోటీ చేయగలరు.

* అభ్యర్థి ఫారం 2బీ (నామినేషన్‌ పత్రం), ఫారం 26 (అఫిడవిట్‌) సమర్పించాలి.

* స్వతంత్ర అభ్యర్థులకు పది మంది ప్ర‌తిపాదించాల్సి ఉంటుంది.

* నామినేషన్‌ను అభ్యర్థి స్వయంగా లేదా ఎవ‌రైనా ప్ర‌తిపాదించ‌వ‌చ్చు.

ఉప ఎన్నిక నేపథ్యం

జూబ్లీహిల్స్‌ ఎమ్మెల్యే మాగంటి గోపీ నాథ్‌ మరణంతో ఆ సీటు ఖాళీ అయింది. దీనితో ఈ ఉప ఎన్నిక అవసరమైంది. ఇప్పుడు మూడు ప్రధాన పార్టీలు బీఆర్‌ఎస్‌, కాంగ్రెస్‌, బీజేపీ ఈ సీటు కోసం బరిలోకి దిగేందుకు సిద్ధమవుతున్నాయి.