హైదరాబాద్లో సెప్టెంబర్ 25న అంటే రేపు శుక్రవారం జరిగే గణేష్ నిమజ్జనానికి భారీ భద్రత ఏర్పాటు చేశారు. ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా ఏకంగా 30 వేల మంది పోలీసులు, డ్రోన్లు, 10 వేల సీసీ కెమెరాలతో నిఘా పెట్టారు.
Ganesh Nimajjanam : హైదరాబాద్లో సెప్టెంబర్ 25న గణేష్ నవరాత్రి ఉత్సవాలు ముగియనున్నాయి. జంట నగరాలతో పాటు చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల నుంచి లక్షలాది వినాయక విగ్రహాలు హుస్సేన్ సాగర్, ఇతర చెరువుల వద్దకు నిమజ్జనానికి రానున్నాయి. ఈ మహా ఘట్టం కోసం అధికారులు భారీ ఏర్పాట్లు చేశారు. ట్రాఫిక్, భద్రత, జనసందోహాన్ని కంట్రోల్ చేయడానికి సుమారు 25 వేల నుంచి 30 వేల మంది పోలీసులను రంగంలోకి దించారు.
భారీ భద్రత, నిఘా ఏర్పాట్లు
తెలంగాణ డీజీపీ సివి ఆనంద్ వినాయన నిమజ్జన వేడుకల గురించి తాజాగా మాట్లాడారు. "నిమజ్జనం జరిగే ప్రధాన మార్గాల్లో ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులు లేకుండా, జనాలను కంట్రోల్ చేయడానికి చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో 25 వేల నుంచి 30 వేల మంది పోలీసులతో 24 గంటల పాటు గట్టి నిఘా ఏర్పాటు చేశాం" అని చెప్పారు. కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ ద్వారా హైదరాబాద్ పోలీసులు టెక్నాలజీ సాయంతో నిఘాను మరింత పెంచారు.
హైదరాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్ సజ్జనార్ మాట్లాడుతూ.. "భవిష్యత్తులో భద్రతా ప్రణాళికల కోసం, ఎన్ని విగ్రహాలు వస్తున్నాయో కచ్చితంగా లెక్కించడానికి భారీగా డ్రోన్లు, 10 వేల సీసీటీవీ కెమెరాలు వాడుతున్నాం. అలాగే హుస్సేన్ సాగర్ చుట్టూ ఎత్తైన భవనాల మీద సుమారు 100 కెమెరాలు ఏర్పాటు చేశాం" అని వివరించారు.
ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు, భద్రతా చర్యలు
భారీ ఎత్తున జరిగే ఈ శోభాయాత్ర కోసం సెప్టెంబర్ 25న నగరంలో ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు, మళ్లింపులు అమలులో ఉంటాయి. చెరువుల దగ్గర క్రేన్లు, ఎమర్జెన్సీ రెస్పాన్స్ బోట్లు, గజ ఈతగాళ్లు, మెడికల్ క్యాంపులను కూడా అధికారులు సిద్ధం చేశారు.
ప్రభుత్వ విజ్ఞప్తి, సెలవు ప్రకటన
ఈ పండుగను ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు లేకుండా, ప్రశాంతంగా జరిపించేందుకు కట్టుబడి ఉన్నామని తెలంగాణ ప్రభుత్వం, పోలీస్ శాఖ స్పష్టం చేశాయి. శోభాయాత్ర సమయంలో ప్రజలు, ఉత్సవ కమిటీలు, భక్తులు ట్రాఫిక్ రూల్స్ పాటించాలని, సూచించిన రూట్లలోనే వెళ్లాలని కోరారు.
నిమజ్జనం సందర్భంగా సెప్టెంబర్ 25, 2026 శుక్రవారం రోజున హైదరాబాద్-సికింద్రాబాద్, రంగారెడ్డి, మేడ్చల్-మల్కాజిగిరి జిల్లాల్లోని ప్రభుత్వ ఆఫీసులు, స్కూళ్లు, కాలేజీలకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం సెలవు ప్రకటించింది.