ప్రతి సంవత్సరం భాద్రపద మాసంలో గణేష్ ఉత్సావాన్ని జరుపుకుంటారు. మరి, ఈ పండగను పది రోజుల పాటు ఎందుకు జరుపుకుంటారు? దీని వెనక కారణం ఏంటో తెలుసా?
ప్రతి సంవత్సరం భాద్రపద మాసంలోని శుక్ల పక్ష చతుర్థి తేదీన గణేష్ చతుర్థి జరుపుకుంటారు. ఈసారి ఈ పండుగ ఆగస్టు 27, బుధవారం నాడు జరుపుకోనున్నారు. పండుగ మొదటి రోజున గణేష్ విగ్రహాలను ప్రతిష్టిస్తారు. తర్వాత పది రోజుల పాటు రోజూ గణపయ్యను నిష్టతో పూజిస్తారు. ఈ గణేష్ విగ్రహాలను పండుగ చివరి రోజు అంటే అనంత చతుర్దశి నాడు నిమజ్జనం చేస్తారు. గణేష్ ఉత్సవాన్ని 10 రోజులు ఎందుకు జరుపుకుంటారో చాలా తక్కువ మందికి తెలుసు? దీనికి కారణం మరింత తెలుసుకోండి...
గణేష్ చతుర్థి ఇంతకు ముందు ఎలా జరుపుకునేవారు?
గణేష్ ఉత్సవం ఒక్కొక్కరు ఒక్కోలా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. కొన్ని వందల సంవత్సరాల క్రితం వరకు, గణేష్ చతుర్థి పండుగను ఒక రోజు మాత్రమే జరుపుకునేవారు. ప్రత్యేకత ఏమిటంటే ఆ సమయంలో మట్టి గణేష్ విగ్రహాన్ని తీసుకువచ్చే సంప్రదాయం లేదు. ప్రజలు తమ ఇంట్లో ప్రతిష్టించిన గణేష్ విగ్రహాన్ని పూజించడం ద్వారా ఈ పండుగను గొప్ప వైభవంగా జరుపుకునేవారు. ఆ సమయంలో గణేష్ ఉత్సవాన్ని బహిరంగంగా కాకుండా ఇళ్లలో జరుపుకునేవారు.
బహిరంగ గణేష్ పండుగను ఎవరు ప్రారంభించారు?
గీతాప్రెస్ గోరఖ్పూర్ ప్రచురించిన గణేష్ సంచిక ప్రకారం, గొప్ప విప్లవకారుడు బాల గంగాధర్ తిలక్ బహిరంగ గణేష్ పండుగను జరుపుకునే సంప్రదాయాన్ని ప్రారంభించారు. దీని వెనుక ఒక ప్రత్యేక ప్రణాళిక ఉంది. మన దేశం బ్రిటిష్ వారికి బానిసగా ఉన్నప్పుడు, బాల గంగాధర్ తిలక్ 10 రోజుల బహిరంగ గణేష్ పండుగను జరుపుకునే సంప్రదాయాన్ని ప్రారంభించారు. ఈ పండుగ సమయంలో, విప్లవకారులు.. గణేష్ భక్తులుగా సమావేశమై దేశాన్ని విముక్తి చేసే ప్రణాళికలను చర్చించేవారు. బ్రిటిష్ వారికి కూడా దీని గురించి తెలియదు.
గణేష్ ఉత్సవాన్ని 10 రోజులు మాత్రమే ఎందుకు జరుపుకుంటారు?
బాల గంగాధర్ తిలక్ ప్రజా గణేష్ ఉత్సవాన్ని జరుపుకునే సంప్రదాయాన్ని ప్రారంభించినప్పుడు, ఈ పండుగ గణేష్ చతుర్థి తర్వాత 10 రోజుల తర్వాత వస్తుంది కాబట్టి, విగ్రహాల నిమజ్జనానికి అనంత చతుర్దశి రోజును ఎంచుకున్నారు. ఈ సమయంలో, విప్లవకారులు తమ ప్రణాళికలను రూపొందించుకోవడానికి 10 రోజులు ఇచ్చారు. ఈ విధంగా, మొదటిరోజు జరుపుకునే గణేష్ చతుర్థి పండుగను 10 రోజులు జరుపుకోవడం ప్రారంభించారు.
10 రోజుల ముందు గణేష్ విగ్రహాన్ని నిమజ్జనం చేయవచ్చా?
మహారాష్ట్రలో, కొంతమంది గణేష్ విగ్రహాలను 2 లేదా 3 రోజుల్లో నిమజ్జనం చేస్తారు. ఈ సంప్రదాయం కూడా కొత్తది కాదు. ఒక వ్యక్తి ఒక ప్రదేశంలో గణేష్ విగ్రహాన్ని ప్రతిష్టించినప్పుడు, అదే సమయంలో ఎన్ని రోజుల తర్వాత విగ్రహాన్ని నిమజ్జనం చేస్తాడనే తీర్మానాన్ని కూడా తీసుకుంటాడు. ఆ తీర్మానం ప్రకారం, కొంతమంది 2 లేదా 3 రోజుల్లో గణేష్ విగ్రహాన్ని నిమజ్జనం చేస్తారు. పండితుల అభిప్రాయం ప్రకారం, ఇలా చేయడం గ్రంథాలకు అనుగుణంగా ఉంటుంది.