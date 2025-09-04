హైదరాాబాద్ లో గణపతి లడ్డూ అనగానే బాలాపూర్ గుర్తుకువస్తుంది. కానీ దీన్ని మరిపించేలా మరోచోట రికార్డు ధరకు గణపతి లడ్డూ అమ్ముపోయింది. ఎక్కడో తెలుసా?

Ganapati Laddu : హైదరాబాద్ లో వినాయక చవితి అనగానే ముందుగా గుర్తుకువచ్చేవి ఖైరతాబాద్, బాలాపూర్. వినాయక చవితి పండగపూట ఖైరతాబాద్ వినాయకుడి విగ్రహంపైన… నిమజ్జనం సమయంలో బాలాపూర్ లడ్డూ పైన అందరి దృష్టి ఉంటుంది. ప్రతిఏటా ఈ లడ్డూను వేలంపాటలో లక్షల డబ్బులిచ్చి కొంటారు. అయితే తాజాగా బాలాపూర్ లడ్డూ రికార్డును బద్దలుకొట్టేలా హైదరాబాద్ లో మరో గణపతి లడ్డూ వేలం జరిగింది. మైహోం భూజాలో ఏర్పాటుచేసిన గణనాథుడి చేతిలో పూజలందుకున్న లడ్డూను వేలం వేశారు. ఈ వేలంపాటు పోటాపోటీగా సాగింది. చివరకు కొండపల్లి గణేష్ రూ.51.77 లక్షలకు దీన్ని దక్కించుకున్నారు.

వినాయక చవితి సమయంలో బొజ్జ గణపయ్య చేతిలో ఉండి పూజలందుకునే లడ్డూను పరమపవిత్రంగా భావిస్తారు. అందుకే ఈ లడ్డూను దక్కించుకునేందుకు చాలామంది ప్రయత్నిస్తారు... లడ్డూ వేలంపాటలో ఎవరు ఎక్కువ డబ్బులు పాడితే వారికే ఈ ప్రసాదం దక్కుతుంది. దీన్ని కొందరు కుటుంబసభ్యులు, బంధువులు, స్నేహితులకు పంచుతారు.. ఇంకొందరు తమ పంటపొలాల్లో చల్లుతారు. ఈ లడ్డూను దక్కించుకుంటే గణనాథుడి ఆశీర్వాదం దక్కుతుందనేది నమ్మకం.

గతేడాది అంటే 2024 ఇదే మైహోం భూజాలో లడ్డూరూ.29.7 లక్షలు పలికింది. అయితే ఈ ఏడాది బాలాపూర్ లడ్డూ వేలంపాటలో రూ.30.01 లక్షలు పలికింది... కొలన్ శంకర్ రెడ్డి అనే వ్యక్తి కొనుగోలు చేశారు. మరీ ఈసారి మైహోం భూజాలో లడ్డూ ఏకంగా రూ.51 లక్షలకు పైగా పలికింది.. మరి బాలాపూర్ లడ్డూ ఎంత పలుకుతుందో చూడాలి.

Related Articles

Vinayaka Chavithi: వినాయక చవితి రోజు గజకేసరి యోగం..ఈ రాశులకు అదృష్ట కాలం..!
Vinayaka Chavithi: వినాయక చవితి రోజు గజకేసరి యోగం..ఈ రాశులకు అదృష్ట కాలం..!
మీ యూత్ వినాయక నిమజ్జనానికి సిద్దమవుతోందా..? తప్పకుండా ఈ 10 జాగ్రత్తలు పాటించండి
మీ యూత్ వినాయక నిమజ్జనానికి సిద్దమవుతోందా..? తప్పకుండా ఈ 10 జాగ్రత్తలు పాటించండి

 