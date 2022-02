Telangana: బీజేపీని ఈ దేశం నుంచి తరిమికొట్టేందుకు అన్ని శక్తులు ఏకం కావాలనీ, లేనిపక్షంలో సమాజం నాశనమవుతుందని తెలంగాణ (Telangana) ముఖ్యమంత్రి కే చంద్రశేఖర్‌రావు (CM KCR) అన్నారు. దేశంలోని యువత, ప్రజలు ఈ విష‌యంలో ముందుండాలని ఆయ‌న పిలుపునిచ్చారు. దాదాపు రెండు గంటల పాటు మీడియాతో మాట్లాడిన సీఎం కేసీఆర్‌, మ‌రోసారి కేంద్ర ప్ర‌భుత్వం, బీజేపీపై తీవ్ర స్థాయిలో విమ‌ర్శ‌లు గుప్పించారు. క‌ర్నాట‌క‌లో హిజాబ్ రోజ్ నుంచి కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రతిపాదించిన విద్యుత్ సంస్కరణల వరకు పలు అంశాలపై మాట్లాడారు. ఎన్నికలకు ముందు కాషాయ పార్టీ మత ప్రాతిపదికన ఉద్రిక్తతలు సృష్టిస్తోందనీ, ఓట్లు రాబట్టుకునేందుకు అది దేశంలోని శాంతియుత వాతావ‌ర‌ణానికి విఘాతం కలిగిస్తోందని వ్యాఖ్యానించారు.

రాహుల్ గాంధీపై అసోం ముఖ్యమంత్రి హిమంత బిస్వా శర్మ చేసిన వ్యాఖ్యలపై మాట్లాడుతూ.. బీజేపీ సీఎం చేసిన వ్యాఖ్యలకు ప్రధాని సంతోషిస్తున్నారా? అని కేసీఆర్ ప్రశ్నించారు. “మేము ఈ విషయాన్ని వదిలిపెట్టము. మేం ఇదంతా కాంగ్రెస్‌తో పొత్తు కోసం మాట్లాడటం లేదు. వారికి అవమానం ఉంటే క్షమాపణ చెప్పాలి' అని అన్నారు. సర్జికల్ స్ట్రైక్స్‌కు సంబంధించి కాంగ్రెస్ అధినేత రాహుల్ గాంధీ (Rahul Gandhi) ఆధారాలు అడగడంలో తప్పు లేదని, తాను కూడా అదే అడుగుతానని కేసీఆర్ అన్నారు. “సర్జికల్ స్ట్రైక్స్‌ (surgical strikes)ని రాజకీయ మైలేజీ కోసం బీజేపీ వాడుకుంటోందని అందరూ అనుకుంటున్నారు. అవే సందేహాలు మనందరికీ ఉన్నాయి. ఆధారాలు అడ‌గ‌డంలో తప్పేమీ లేదు” అని కేసీఆర్ అన్నారు. అసోం సీఎం హిమంత బిస్వా శర్మ ఒక బహిరంగ సభలో ప్రసంగిస్తూ, “జనరల్ బిపిన్ రావత్ నేతృత్వంలోనే భారత్ పాకిస్థాన్‌లో సర్జికల్ స్ట్రైక్ నిర్వహించింది. రాహుల్ గాంధీ దినికి రుజువు అడుగుతున్నారు. మీరు రాజీవ్‌గాంధీ కుమారుడా కాదా అని మేం ఎప్పుడైనా మిమ్మల్ని ప్రూఫ్ అడిగామా? నా సైన్యం నుండి రుజువు కోరడానికి మీకు ఏ హక్కు ఉంది? అంటూ వివాదాస్ప‌ద వ్యాఖ్య‌లు చేశారు.

'బీజేపీ సంస్కృతి లేని పార్టీ. వాజ్‌పేయి ప్రధానిగా ఉన్నప్పుడు పార్టీని ప్రజలు నమ్మేవారు. ఇప్పుడు మర్యాదలన్నీ వదిలేశారు. బీజేపీ తప్పక వెళ్లాలి అనేది గంటా నినాదం కావాలి' అని అన్నారు. 2020 అధ్యక్ష ఎన్నికల సమయంలో అమెరికా మాజీ అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్‌కు ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ మద్దతు ఇవ్వడం వ్యూహాత్మక తప్పిదమనీ, అమెరికాలో కొత్త ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత భారతదేశ గౌరవం తగ్గిందని సీఎం అన్నారు. “ఇంకో దేశం, అది కూడా అమెరికా ఎన్నికల సమయంలో మేధావి ప్రధాని ఎవరైనా అభ్యర్థికి మద్దతిస్తారా? అక్కడికి వెళ్లి ‘అబ్ కీ బార్ ట్రంప్ కి సర్కార్’ అన్నాడు. ఇది ఎంత దారుణం అని విమ‌ర్శించారు. కేంద్రప్రభుత్వం ప్రతిపాదించిన విద్యుత్ సంస్కరణలు రాజ్యాంగ విరుద్ధమనీ, ఈ విధానం వల్ల రాష్ట్రంలో రైతులు, ఎస్సీ, ఎస్టీలు, లాండ్రీలు, పౌల్ట్రీలకు రాయితీల్లో కోత పడుతుందని సీఎం కేసీఆర్ అన్నారు.

“రాజ్యాంగాన్ని, దేశ ప్రజలను అగౌరవపరిచే చట్టం కాబట్టి వారు పార్లమెంటులో ఆమోదించకుండానే విధానాన్ని అమలు చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. విద్యుత్తు సంస్కరణలు అని పిలవబడేవి దేశ విద్యుత్ రంగాన్ని కార్పొరేటీకరించే కుట్ర. ప్రతి రాష్ట్రానికి దాని స్వంత ప్రత్యేక పరిస్థితి ఉంటుంది. ప్రజలకు ఉచిత విద్యుత్‌ అందించాలన్నారు. దానితో మీ (బీజేపీ-కేంద్రం) సమస్య ఏమిటి? ” అని కేసీఆర్ ప్ర‌శ్నించారు. బీజేపీ వ్యతిరేక ఫ్రంట్‌ను నిర్మించాలనే ప్రశ్నపై, బెంగాల్ ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ త్వరలో రాష్ట్రానికి వస్తారని, అదే సమయంలో, ముఖ్యమంత్రి ఉద్దవ్ ఠాక్రేతో సమావేశమై, వివిధ అంశాల‌పై చ‌ర్చిస్తామ‌ని తెలిపారు. బీజేపీ ఐటీ సెల్‌పై ఇన్వెస్టిగేటివ్ జర్నలిస్టు స్వాతి చతుర్వేది రాసిన ‘I Am a Troll: Inside the Secret World of the BJP’s Digital Army’పుస్తకాన్ని ప్రస్తావించగా, హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీలో ఈ అంశంపై చర్చ జరుగుతోందని చెప్పారు. బీజేపీ దుష్ప్రచారం కారణంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా దేశ ప్రతిష్ట శిథిలావస్థకు చేరుకుందని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు.

రాఫెల్ డీల్‌లో వేల కోట్ల అవినీతి జరిగిందనీ, అవినీతిపై న్యాయస్థానాల్లో పోరాడతామని కేసీఆర్ అన్నారు. "ఈ అవినీతి కుంభకోణం బయటకు రావాలి. ఎవరైనా జైలుకు వెళ్లాలి" అని ఆయన అన్నారు. యూపీ ఎన్నికలు పూర్తయ్యాక బీజేపీ నేతృత్వంలోని కేంద్రం ఇంధన ధరలు పెంచుతుందని కేసీఆర్ జోస్యం చెప్పారు. అర్బన్‌ నక్సల్స్ అంటూ కాంగ్రెస్‌ పార్టీ పార్లమెంటులో ప్రధాని మోడీ చేసిన వ్యాఖ్యలపై కేసీఆర్ మాట్లాడుతూ.. బీజేపీ విపరీతమైన వ్యాఖ్యలకు పాల్పడడం ఆందోళన కలిగిస్తోందన్నారు. 'బీజేపీ నేతలు మతి తప్పిపోయారని ఈ దేశ ప్రజలు ఆందోళన చెందుతున్నారు. విభజన రాజకీయాలకు పాల్పడే శక్తులను వీలైనంత త్వరగా త‌రిమికొట్టి దేశానికి మేలు చేయాలి. ప్రతిరోజూ గందరగోళం, కర్ఫ్యూ మరియు పోలీసు కాల్పులు ఎవరికి కావాలి? రైతులు ఎక్కువ డబ్బు సంపాదించాలనుకుంటున్నారా లేదా కర్ఫ్యూ కారణంగా వారు తమ పంటలను తీసుకువచ్చి విక్రయించలేని పరిస్థితిని కోరుకుంటున్నారా? ఈ దేశానికి ఏం కావాలి? శాంతియుతమైన పరిస్థితి లేదా అల్లర్లతో నిండిన పరిస్థితి ఉందా?” అని ప్ర‌శ్నించారు.