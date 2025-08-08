అంతరిక్షంలో నుంచి వచ్చిన అరుదైన ఇంటర్‌స్టెల్లార్ కామెట్ 3I/ATLASకి సంబంధించి నాసా, హబుల్ టెలిస్కోప్‌లు కీలక విషయాలను వెల్లడించాయి. ఇది భూమికి ప్రమాదంగా లేకపోయినా, భవిష్యత్‌లో దూరగ్రహాల నుంచి వచ్చే ఖగోళ వస్తువులపై పరిశోధనకు ఉప‌యోగ‌ప‌డనుంది.&nbsp;

అత్యంత స్పష్టమైన చిత్రం విడుదల

 

2025 జులైలో క‌నుగొన్న‌ 3I/ATLAS అనే ఈ ఇంటర్‌స్టెల్లార్ కామెట్‌కు సంబంధించిన స్పష్టమైన చిత్రాన్ని హబుల్ టెలిస్కోప్ తీసింది. ఈ చిత్రంలో కామెట్ పరిమాణం, వేగం, దుమ్ము వ్యాపనం వంటి అంశాలు స్పష్టమయ్యాయి. ఇది ప్రస్తుతం మన సౌర కుటుంబం మధ్యగా ప్రయాణిస్తోంది.

కామెట్ పరిమాణంపై క్లారిటీ

ఈ కామెట్‌ కేంద్ర భాగం (న్యూక్లియస్‌) పరిమాణం 320 మీటర్ల నుంచి గరిష్ఠంగా 5.6 కిలోమీటర్ల దాకా ఉండొచ్చని శాస్త్రవేత్తలు అంచనా వేశారు. హబుల్‌ తీసిన డేటాను, వెబ్ టెలిస్కోప్, స్విఫ్ట్, TESS వంటి ఇతర నాసా టెలిస్కోపులతో కలిపి ఇంకా స్పష్టతకు వస్తారని పేర్కొన్నారు.

సూర్యుడి వేడి కారణంగా దుమ్ము వికీరణ

ఈ కామెట్‌పై సూర్యుడి కాంతి పడటంతో దుమ్ము వికీరిస్తున్న దృశ్యాన్ని హబుల్‌ పర్యవేక్షించింది. కామెట్ వెనుక భాగంలో మృదువైన దుమ్ము నడుము ఉంది. ఇది సౌర కుటుంబంలో ఏర్పడిన కామెట్లలాగే ప్రవర్తిస్తున్నప్పటికీ, ఈ కామెట్ అసలు మన సౌర వ్యవస్థలో ఏర్పడినది కాదు. మిల్కీ వేలోని వేరే నక్షత్రవ్యవస్థ నుంచి వచ్చింది.

అత్యధిక వేగంతో ప్రయాణం

3I/ATLAS ప్రస్తుతం గంటకు 130,000 మైళ్లు (209,000 కిలోమీటర్లు) వేగంతో ప్రయాణిస్తోంది. ఇది ఇప్పటివరకు నమోదు చేసిన ఇంటర్‌స్టెల్లార్ వస్తువులలోనే అత్యంత వేగంగా ఉన్నదిగా నాసా ప్రకటించింది. ఈ వేగం పలు నక్షత్రాల గురుత్వాకర్షణ ప్రభావంతో ఏర్పడినదిగా భావిస్తున్నారు.

అంతరిక్ష జాడలలో ఒక భాగం

ఈ కామెట్‌ను 2025 జులై 1న నాసా మద్దతుతో నడుస్తున్న ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) ద్వారా గుర్తించారు. సూర్యుడికి 420 మిలియన్ మైళ్ళ దూరంలో ఉన్నపుడే ఇది కనిపించింది. ఇది సెప్టెంబర్ వరకు భూమి నుంచి శక్తివంతమైన టెలిస్కోప్‌ల‌ ద్వారా కనిపించే అవకాశం ఉంది. ఆ తర్వాత సూర్యుడి వెనకికి చేరి, డిసెంబర్‌లో తిరిగి కనిపించే అవకాశం ఉంది.

 

హబుల్ సేవలతో కొనసాగుతున్న విశ్వ పరిశోధన

నాలుగు దశాబ్దాలుగా హబుల్ టెలిస్కోప్ విశ్వరహస్యాలను వెలికితీస్తోంది. నాసాతో పాటు ఐరోపా అంతరిక్ష సంస్థ భాగస్వామ్యంతో హబుల్‌ను ప్ర‌యోగిస్తున్నారు. ఈ పరిశోధనలు మన సౌర కుటుంబానికి వెలుపల ఉన్న ఖగోళ వస్తువులపై అద్భుతమైన సమాచారం అందిస్తున్నాయి.

ఇలాంటి కామెట్లు భవిష్యత్‌లో ఎక్కువగా కనిపించే అవకాశం ఉందని నాసా శాస్త్రవేత్తలు అంచ‌నా వేస్తున్నారు. వీటి అధ్యయనం భూమికి దగ్గరగా వచ్చే ఖగోళ వస్తువులపై మన అవగాహనను మెరుగుపరచడంలో కీలకంగా మారనుంది.