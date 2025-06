1xBet యొక్క 1xGames లో క్రాష్, క్రిస్టల్ వంటి ఆటలు ఉన్నాయి. సులభమైన నియమాలు, వేగవంతమైన ఫలితాలు దీని ప్రజాదరణకు కారణం. బోనస్ ఆఫర్లు కూడా గేమర్స్ ను ఆకర్షిస్తున్నాయి.

అంతర్జాతీయ బెట్టింగ్ కంపెనీ 1xBet తమ ఆన్‌లైన్ వినోద విభాగం అయిన 1xGamesకు గణనీయంగా ఆదరణ పెరుగుతోందని తెలిపింది. కంపెనీ ప్రతినిధులు వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం... ప్రస్తుతం 1xGames కేటలాగ్‌లో 100కు పైగా ప్రత్యేకమైన ఎంపికలు ఉన్నాయి. ఇందులో ఇండియాలో అత్యంత ప్రముఖమైనవిగా Crash, Crystal, Western Slot, Plinko అలాగే Under and Over 7 నిలుస్తున్నాయి.

ఈ కేటగిరీలో అత్యంత ప్రముఖంగా ఎంచుకున్న గేమ్‌గా Crash అవతరించింది. దీని మెకానిక్స్‌లో వర్చువల్ ప్లేన్ "క్రాష్" అయ్యే వరకు రియల్ టైమ్ ఆడ్స్ పెరుగుతాయి. ఇది జరగడానికి ముందు ఆటగాడు గెలిచివన్నీ ఉపసంహరించుకోవాలి. Crystal అనేది సులభతరంగా ఉంటుంది.. అయితే ఇది ఉత్సాహభరిత అంశాలను కలిగి ఉంటుంది, ఇందులో రంగుల స్భటికాల కలయికలను సేకరించాల్సి ఉంటుంది.

Westert Slotలో యూజర్స్ ప్రతి పందెంతోనూ పెరుగుతున్న జాక్‌పాట్‌ వైపు ఆకర్షితులు అవుతారు. Plinko గేమ్‌ అనేది భౌతిక శాస్త్ర అంశాలపై ఆధారపడగా, ఇందులో ప్లేయర్ లాంచ్ చేసిన బంతి, మేకులతో ఉన్న బోర్డుపై యాదృచ్ఛికంగా ఎగురుతూ ఉంటుంది. చివరకు విభిన్నమైన గెలుపు రాబడులతో కూడిన పాకెట్‌లలో ఒకదానిలో పడుతుంది.

Under and Over 7 అనేది వేగంతో కూడిన డిజిటల్ డైస్ గేమ్ కాగా, ఇందులో ఆ పాచికల మొత్తం 7 కంటే ఎక్కువగా ఉంటుందో లేదా తక్కువగా ఉంటుందో, లేదా సమానంగా ఉంటుందో అంచనా వేయాలి, ఈ ఆటలో 2.3 రాబడులతో మొదలవుతాయి.

1xGamesకు ఆదరణ పెరగడానికి కారణం

మామూలు స్లాట్‌ల నుండి మొబైల్ గేమ్‌లకు మరింత సన్నిహితంగా సరిపోలే మెకానిక్స్‌ వరక చేర్చే మార్పులకు 1xGames ప్రాతినిధ్యం వహిస్తోంది. దీనిలో ఉన్నత సులభతరమైన తీరు అలాగే సౌలభ్యమైన ఆటతీరు అనేవి ప్లేయర్లు దీనిని ఇష్టపడేలా చేస్తున్నాయి. ఇందులో ఎలాంటి సంక్లిష్టమైన నియమాలు లేదా సుదీర్ఘమైన సూచనలు ఉండవు... యూజర్ తన గేమ్‌ను కొన్ని క్లిక్‌లలోనే ప్రారంభించి, దాదాపు తక్షణమే ఫలితాలను అందుకోవచ్చు. వారు ఉన్న చోటే వినోదాన్ని కోరుకునే ఆధునిక ప్రజల కోసం ఇది పరిపూర్ణమైన విధానంగా చెప్పవచ్చు.

"1xGames అనేది వేగవంతమైన ఆట, సులభతరమైన నియమాలు, తక్షణ ఫలితాలను అందిస్తుంది. నాణ్యత, చైతన్యం ఇంకా సౌకర్యాలకు విలువనిచ్చి కొత్త తరహా ప్లేయర్ల అవసరాలను పరిగణలోకి తీసుకుని మేము దీనిని అభివృద్ధి చేశాము" అని 1xBet ప్రకటించింది.

అదనపు ప్రయోజనాలు

1xGames విభాగంలో బోనస్ ఆఫర్‌లను ఎప్పటికప్పుడు అమలు చేయనున్నట్లు కంపెనీ ప్రకటించింది. ప్రత్యేకించి 200% విన్నింగ్స్ ప్రోమో అనేది మీ గెలుపులను రెట్టింపు చేయడానికి వీలు కల్పిస్తుంది. 10,000 పందాలు అనేవి ప్రతి రోజూ యాదృచ్ఛికంగా ఎంచుకునేవి కాగా, వీటిపై గెలుపుల కోసం x2 ఆటోమేటిక్‌గా జత చేయబడతాయి. ఇతర ఆఫర్‌లలో భాగంగా రోజువారీగా బహుమతులను గెలుచుకోవడం కోసం Daily Tournament, అలాగే Formula 1 అభిమానుల కోసం అంచనాలలో ఓడిపోయినవారికి ఉచిత స్పిన్‌ల రూపంలో పరిహారం ఉంటాయి.

క్రిప్టోకరెన్సీలతో సహా 250కి పైగా చెల్లింపు విధానాలకు మద్దతు ఇస్తుందని 1xBet ప్లాట్‌ఫామ్ తెలియజేస్తోంది. వీటితో వేగవంతమైన ఉపసంహరణలను అలాగే ప్రత్యేక డిపాజిట్‌ బోనస్‌లను అందిస్తుంది. "మేము మా ప్రోడక్ట్‌లను అభివృద్ధి చేయడంపై దృష్టి సారించాము, అలాగే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్లేయర్‌ల కోసం ప్రత్యేక అనుభూతి అందించడంపై దృష్టి నిలిపాము" అని కంపెనీ చెబుతోంది.

1xBet గురించి

1xBet అనేది బెట్టింగ్ పరిశ్రమలో 18 సంవత్సరాలుగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందిన బుక్‌మేకర్. ఈ బ్రాండ్ కస్టమర్లు 70 భాషలలో అందుబాటులో ఉన్న కంపెనీ వెబ్‌సైట్, యాప్‌లలో వేలకొద్దీ క్రీడా ఈవెంట్‌లపై పందాలు వేయవచ్చు. 1xBet అధికారిక భాగస్వామి జాబితాలో FC Barcelona, Paris Saint Germain, LOSC Lille, La Liga, Serie A, European Cricket Network, Durban's Super Giantsతో పాటు ఇతర ప్రఖ్యాత క్రీడా బ్రాండ్‌లు సంస్థలూ ఉన్నాయి. ఇండియాలో కంపెనీ రాయబారులుగా ప్రముఖ క్రికెటర్‌ హెన్రిచ్‌ క్లాసేన్‌, నటి ఊర్వశి రౌతేలా ఉన్నారు. ఈ కంపెనీ IGA, SBC, G2E ఆసియా, EGR నార్డిక్స్ అవార్డ్స్ వంటి ప్రతిష్టాత్మక ప్రొఫెషనల్ అవార్డులకు అనేకసార్లు నామినీగా ఉండి, వాటిని గెలుచుకుంది కూడా.