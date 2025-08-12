Bahula Chauth 2025: బహుళ చతుర్థి నాడు చంద్రుడిని చూడకుండా ఈ వ్రతం పూర్తి కాదు. బహుళ చతుర్థి 2025 న చంద్రుడు ఎప్పుడు ఉదయిస్తాడు, చంద్రునితో పాటు వినాయకుడిని ఎందుకు పూజిస్తారో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
Bahula Chaturthi 2025: ప్రతి సంవత్సరం భాద్రపద మాసం కృష్ణ పక్షం చతుర్థి నాడు బహుళ చతుర్థి వ్రతం చేస్తారు. దీన్ని సంకష్టహర చతుర్థి అని కూడా అంటారు. ఈ వ్రతంలో ప్రధానంగా వినాయకుడిని పూజిస్తారు. ఈ రోజు మహిళలు చంద్రోదయం కోసం ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తారు ఎందుకంటే ఈ వ్రతంలో చంద్రుడిని పూజించడం కూడా ముఖ్యం. అందుకే వ్రతం చేసే మహిళలందరూ బహుళ చతుర్థి నాడు చంద్రోదయం సమయం ఏంటో తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు.
బహుళ చతుర్థి 2025 నాడు చంద్రోదయం సమయం ఏంటి?
ఉజ్జయిని జ్యోతిష్యులు పండిట్ ప్రవీణ్ ద్వివేది ప్రకారం, ఆగస్టు 12, మంగళవారం బహుళ చతుర్థి నాడు చంద్రుడు రాత్రి 8 గంటల 59 నిమిషాలకు ఉదయిస్తాడు. వివిధ నగరాల్లో చంద్రోదయం సమయంలో స్వల్ప మార్పులు ఉండవచ్చు. ఆకాశం క్లియర్ గా ఉంటే, ఉదయించిన కొంత సేపటికే దేశమంతటా చంద్రుడు కనిపిస్తాడు. దాన్ని చూసిన తర్వాత మహిళలు తమ వ్రతం పూర్తి చేసుకోవచ్చు.
బహుళ చతుర్థి నాడు చంద్రుడిని ఎలా పూజించాలి?
బహుళ చతుర్థి నాడు ముందుగా వినాయకుడిని పూజించి, ఆ తర్వాత చంద్రుడిని పూజిస్తారు. మీరు గణేష్ ని పూజించిన తర్వాత చంద్రోదయం కోసం వేచి ఉండండి. చంద్రుడు కనిపించడం మొదలైనప్పుడు, దానికి శుద్ధ జలంతో అర్ఘ్యం ఇవ్వండి. పువ్వులు, బియ్యం, కుంకుమ అర్పించండి. ఆ తర్వాత చేతులు జోడించి వ్రత ఫలితం కోసం ప్రార్థించండి.
బహుళ చతుర్థి నాడు చంద్రుడు కనిపించకపోతే ఏం చేయాలి?
ఆకాశంలో మేఘాలు ఉండటం వల్ల చాలాసార్లు బహుళ చతుర్థి నాడు చంద్రుడు కనిపించడు. ఈ పరిస్థితిలో చంద్రోదయం సమయాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని, కొంత సేపటి తర్వాత చంద్రుడు ఉదయించే దిశలో నిలబడి పూజ చేయవచ్చు. ఇలా చేయడం వల్ల కూడా మీకు వ్రత ఫలితం లభిస్తుంది.
చతుర్థి నాడు వినాయకుడు, చంద్రుడిని ఎందుకు పూజిస్తారు?
ధర్మ గ్రంథాల ప్రకారం వినాయకుడు చతుర్థి నాడే జన్మించారు, అందుకే ప్రతి నెల చతుర్థి నాడు ఆయనను ప్రత్యేకంగా పూజిస్తారు. ప్రచారంలో ఉన్న కథ ప్రకారం, ఒకసారి చంద్రుడు వినాయకుడి రూపాన్ని ఎగతాళి చేశాడు. కోపంతో గణేషుడు చంద్రుడి కాంతి తగ్గిపోవాలని శపించాడు. తన తప్పు తెలుసుకున్న చంద్రుడు వినాయకుడిని ని క్షమించమని వేడుకున్నాడు. ఇప్పటి నుంచి ప్రతి చతుర్థినాడు నాతో పాటు నిన్ను కూడా పూజిస్తారని వినాయకుడు చెప్పాడు. అప్పటి నుంచి గణేషునితో పాటు చంద్రుడిని పూజించే సంప్రదాయం వచ్చింది.
Disclaimer: ఈ ఆర్టికల్ లోని సమాచారం ధర్మ గ్రంథాలు, విద్వాంసులు, జ్యోతిష్యుల నుంచి సేకరించినది. మేము ఈ సమాచారాన్ని మీకు అందించే ఒక మాధ్యమం మాత్రమే. ఈ సమాచారాన్ని కేవలం సమాచారంగానే భావించండి.