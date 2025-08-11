Ganesh Chaturthi: వినాయకుడి తొండం కుడి, ఎడమ.. ఎటువైపు తిరిగితే శుభం..!
వినాయక చవితి వచ్చేస్తోంది. మీ ఇంట్లో పెట్టుకోవడానికి వినాయకుడి విగ్రహం తెస్తున్నారా? అయితే.. వినాయకుడి తొండం ఏ వైపు తిరిగి ఉంటే మంచిదో తెలుసుకుందామా…
వినాయక చవితి
గణేశుడు హిందూ మతంలో అత్యంత పూజనీయమైన దేవతలలో ఒకరు. ఏ దేవుడి పూజ చేాయాలన్నా ముందుగా ఆ గణపయ్యను పూజించాల్సిందే. అలా ముందుగా ఆయనను పూజిస్తే.. మిగితా పనులు ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా జరుగుతాయి అని నమ్ముతారు. కేవలం పూజలు మాత్రమే కాదు.. ఏ శుభకార్యం, పనులు మొదలుపెట్టాలన్నా ఆయన పూజతోనే మొదలౌతాయి. ఇక వినాయక చవితికి ప్రతి ఒక్కరూ ఆ బొజ్జ గణపయ్యను తమ ఇంటికి తెచ్చుకొని పూజలు చేస్తారు. మరి.. ఆ వినాయకుడి విగ్రహం తొండం ఏవైపు తిరిగి ఉండాలి అనే విషయం మీకు తెలుసా? దీని గురించి తెలుసుకుందామా…
గణేశుని తొండం ఎందుకు ముఖ్యమైనది?
గణేశుని తొండానికి చాలా ప్రాముఖ్యత ఉంది. ఇది విశ్వం ప్రాథమిక ధ్వని అయిన పవిత్ర ధ్వని “ఓం”లోని ఒక భాగాన్ని సూచిస్తుందని నమ్ముతారు. స్వామి వారి తొండం కదలిక మన జీవితంలోని సవాళ్లను అధిగమించడానికి అవసరమైన రెండు లక్షణాలైన అనుకూలత తెలివితేటలను ప్రతిబింబిస్తాయి.
గణేశుని తొండం తరచుగా ఒక గిన్నెలోని తీపి పదార్థాల వైపు చూస్తున్నట్లుగా ఉంటుంది. ఇది ఆహారం పట్ల ఆయనకున్న ప్రేమను సూచిస్తుంది. ఆధ్యాత్మికంగా, ఇది సమృద్ధి , శ్రేయస్సును సూచిస్తుంది,. గణేశుని విగ్రహంలోని తొండం ఆహారం వైపు తిరిగి ఉంటే.. ఆ ఇంట్లో ఎప్పుడూ ఆహారం అయిపోదని సూచిస్తుంది. ఆయన తొండం అడ్డంకులను తొలగించే సాధనంగా కూడా సూచిస్తారు. ఇది పురోగతి, విజయం , పరివర్తనకు శక్తివంతమైన చిహ్నంగా మారుతుంది.
గణేశుని తొండం మూడు దిశలు
మీరు గణేశ విగ్రహాలను గమనించినప్పుడు, ఆయన తొండం సాధారణంగా మూడు దిశలలో కనిపిస్తుంది.కుడి వైపు, ఎడమ వైపు లేదా నిటారుగా ఉంటుంది. ప్రతి దిశ నిర్దిష్ట అర్థాలు, ఆధ్యాత్మిక ప్రభావాలను కలిగి ఉంటుంది.
కుడివైపు తిరిగిన తొండంతో గణేశుడు
కుడివైపుకు తిరిగిన తొండంతో ఉన్న గణేశ విగ్రహాన్ని దక్షిణమూర్తి అని పిలుస్తారు. ఈ రూపాలు అత్యంత శక్తివంతమైనవి. ఈ విగ్రహాలలో సూర్య శక్తి ఉంటుందని నమ్ముతారు, ఇది పింగళ నాడి లేదా సూర్య చానెల్తో సంబంధం కలిగి ఉంటుంది, ఇది పురుష శక్తి, క్రమశిక్షణ,తీవ్రమైన శక్తిని సూచిస్తుంది.
కుడి వైపు యమలోకం దిశతో సంబంధం కలిగి ఉంటుంది. ఈ రూపంలో గణపయ్యను పూజించేటప్పుడు ప్రార్థన లో లేదా నైవేద్యాలలో ఏదైనా తప్పు జరిగితే అనుకోని పరిణామాలు ఉండవచ్చు కాబట్టి, పొరపాట్లు చేయకూడదు.
ఈ రూపం శక్తివంతమైన శక్తి కారణంగా, ఇటువంటి విగ్రహాలు ఇళ్ల కంటే దేవాలయాలలో ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి. అయితే, సరిగ్గా పూజించినప్పుడు, ఈ గణేశుడు వేగవంతమైన , శక్తివంతమైన ఫలితాలను ఇవ్వగలడు, అందుకే ఆయనను తరచుగా కోరికలు , విజయాన్ని ప్రసాదించే సిద్ధి వినాయకుడు అని పిలుస్తారు. మరణ చక్రం నుండి విముక్తి పొందడానికి కూడా ఆయన మార్గనిర్దేశం చేస్తారని నమ్ముతారు.
ఎడమవైపు తిరిగిన తొండంతో గణేశుడు
ఇంటి పూజ కోసం ఎడమవైపుకు తిరిగిన తొండంతో గణేశుడిని ఎంచుకోవాలి, వామముఖి గణేశుడు అని పిలువబడే ఈ రూపం చంద్ర శక్తిని కలిగి ఉంటుంది, ఇది ప్రశాంతత, శాంతి, సౌమ్యతతో సంబంధం కలిగి ఉంటుంది.
గణేశుని ఈ వెర్షన్ ఇంట్లోకి విశ్రాంతి, శ్రేయస్సు, సామరస్యాన్ని తెస్తుంది. ఆయనను ప్రసన్నం చేసుకోవడం సులభం. కఠినమైన పూజలు చేాయాల్సిన అవసరం లేదు. ప్రార్థనలో చిన్న తప్పులు జరిగినా, సులభంగా క్షమిస్తారు. ఇది రోజువారీ గృహ పూజకు ఈ రూపాన్ని సరైనదిగా చేస్తుంది. అందులోనూ.. గణేశుని తొండం చేతిలోని లడ్డూ వైపు తిరిగి ఉంటే మరింత మంచిది. ఇటువంటి విగ్రహాన్ని మీ ఇంట్లో ఉంచడం వల్ల సంపద, అదృష్టం ,సానుకూల శక్తిని ఆకర్షిస్తుందని, అదే సమయంలో వాస్తు సంబంధిత సమస్యలను పరిష్కరించడంలో సహాయపడుతుందని చెబుతారు.
నేరుగా ఉన్న తొండంతో గణేశుడు
అరుదుగా ఉన్నప్పటికీ, కొన్ని గణేశ విగ్రహాలు నేరుగా ఉన్న తొండాన్ని కలిగి ఉంటాయి, ఇది మధ్యలో బయటికి ప్రొజెక్ట్ చేస్తుంది. ఈ భంగిమ చాలా శక్తివంతమైనది . ఆధ్యాత్మికంగా ఉన్నతమైనదిగా పరిగణిస్తారు. ఇది పరిపూర్ణ సమతుల్యత స్థితిని సూచిస్తుంది.
నేరుగా ఉన్న తొండంతో ఉన్న విగ్రహాలు అధునాతన ఆధ్యాత్మిక సాధనలకు అనువైనవి. సాధారణంగా ఇళ్ల కంటే ధ్యాన స్థలాలు లేదా దేవాలయాలలో ఉంచుతారు. ఈ రూపం భౌతిక లాభంతో కాదు, ఆధ్యాత్మిక వృద్ధి , అంతర్గత స్పష్టతతో సంబంధం కలిగి ఉంటుంది.
మీ ఇంటికి ఏ గణేశ విగ్రహం ఉత్తమం?
గృహ పూజ కోసం, ఎడమ-తొండం గణేశుడు సాధారణంగా అత్యంత శుభప్రదమైన , సురక్షితమైన ఎంపికగా పరిగణిస్తారు. ఇది శాంతి, శ్రేయస్సు , భావోద్వేగ శ్రేయస్సును ప్రోత్సహిస్తుంది. మీరు లోతైన ఆధ్యాత్మిక వృద్ధిని కోరుకుంటున్నట్లయితే , వేద మార్గదర్శకాలను ఖచ్చితంగా పాటించడానికి సిద్ధంగా ఉంటే, కుడి-తొండం గణేశుడు తగినది కావచ్చు.. కానీ చిన్న పొరపాటు కూడా చేయకూడదు.