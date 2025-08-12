Janmashtami 2025: కృష్ణుడి గురించి తెలుసుకోవాలంటే ఈ పుస్తకాలు చదవాల్సిందే
మీరు కృష్ణుడికి ప్రియమైన భక్తులా? ఆయన అంటే అమితమైన ప్రేమ ఉందా? కన్నయ్య గురించి ఇంకా తెలుసుకోవాలని ఉంటే.. కచ్చితంగా ఈ పుస్తకాలు చదవాల్సిందే.
జన్మాష్టమి 2025
ప్రపంచవ్యాప్తంగా కృష్ణ పరమాత్ముడి భక్తులు ఉంటారు. ఇక కృష్ణాష్టమి వచ్చింది అంటే.. పెద్ద ఉత్సవంలా సంబరాలు చేసుకుంటారు. ఈ ఏడాది కృష్ణాష్టమి ఆగస్టు 16వ తేదీన వస్తోంది. ఇప్పటి వరకు మీరు కన్నయ్య గురించి చాలా విషయాలు తెలుసుకొనే ఉంటారు. అయితే.. ఆయన గురించి తెలుసుకోవడానికి ఇంకా చాలా ఉంది. కృష్ణుడి గురించి పూర్తిగా తెలుసుకోవాలనే కోరిక ఉంటే కచ్చితంగా కొన్ని పుస్తకాలు చదవాలి. మరి, అవేంటో చూద్దామా…
1. భగవద్గీత—As It Is by A.C. భక్తివేదాంత స్వామి ప్రభుపాద
కృష్ణుని అంతిమ బోధనలు సరళమైన, ప్రామాణిక రూపంలో ఈ పుస్తకంలో రూపొందించారు. ఈ పుస్తకంలో శ్రీల ప్రభుపాద వ్యాఖ్యానం ఆధ్యాత్మిక, ఆచరణాత్మక మార్గాలను కలిగి ఉంది. ఈ పుస్తకం చదివితే కృష్ణుడు భగవద్గీతలో చెప్పిన చాలా విషయాలను మీరు తెలుసుకోగలరు.
2. భగవద్గీత: A New Translation by Stephen Mitchell
ఆధునిక కవితా శైలిలో అనువదించినప్పటికీ , చాలా సులభంగా అర్థం చేసుకునేలా ఉంటుంది. కృష్ణుని ప్రధాన సందేశాలను స్నేహపూర్వక స్వరంలో అర్థవంతంగా ఈ పుస్తకంలో పొందుపరిచారు. ఇది కృష్ణుని తత్వశాస్త్రం సారాంశాన్ని తెలుసుకోవాలి అనుకునేవారికి ఈ పుస్తకం చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. కృష్ణాష్టమి నాడు కృష్ణుని పాఠాలను అర్థం చేసుకోవడానికి దీన్ని చదవండి.
3. జయ: An Illustrated Retelling of the Mahabharata by Devdutt Pattanaik
ఇది పూర్తిగా కృష్ణుడి గురించి కాదు, మహాభారతం గురించి ఉంటుంది. కృష్ణుని చర్యలు, మాటల నుండి, ధర్మం (విధి), కర్మ (చర్య) వైరాగ్యం గురించి అవగాహన పొందుతారు. చాలా విషయాలు ఈ పుస్తకం నుంచి తెలుసుకునే అవకాశం ఉంటుంది.
4. కృష్ణ: The Man and His Philosophy by Osho
ఇది ధైర్యమైన, ఆలోచింపజేసే పుస్తకం కృష్ణుడిని కేవలం దేవుడిగా కాకుండా పూర్తి అంతర్గత స్వేచ్ఛ, సమతుల్యతకు చిహ్నంగా భావిస్తుంది. ఒక గొప్ప వ్యక్తి గా పేర్కొంటూ ఈ పుస్తకాన్ని రచించారు.
5. యుగ పురుష: భారత్ మే కృష్ణ కా అవతరణ్ by Narendra Kohli
ఈ హిందీ నవల కృష్ణుని జీవితం, లక్ష్యాన్ని ఆధునిక కథ చెప్పే విధానంలో స్వీకరించడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. ఈ పఠనం కృష్ణుని జీవితాన్ని మరింత వాస్తవికమైనదిగా, అతని ఆచరణాత్మక జ్ఞానం, నాయకత్వాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి సహాయపడుతుంది.
6. కృష్ణ: The Supreme Personality of Godhead by A.C. భక్తివేదాంత స్వామి ప్రభుపాద
ఇది శ్రీమద్ భాగవతం ప్రకారం కృష్ణుని జీవితాన్ని వివరిస్తుంది, కాబట్టి కృష్ణుని లీలలు (ఆట), అతని అనేక ఉత్కృష్టతలు , కురుక్షేత్ర యుద్ధభూమికి సంబంధించిన విషయాలను, ఆయన దేవుడిలా ఎలా మారారు అనే విషయాలను అర్థం చేసుకోవడానికి ఈ పుస్తకం మనకు సహాయపడుతుంది.
7. The Difficulty of Being Good by Gurcharan Das
ఈ పుస్తకం పూర్తిగా కృష్ణుడి గురించి మాట్లాడదు, అయితే ఇది మహాభారతం గురించి తెలియజేస్తుంది. -కృష్ణుని వ్యూహాత్మక నిర్ణయాల చుట్టూ తిరుగుతున్న అధ్యాయాలు దీనిలో వివరించారు. అసంపూర్ణ ప్రపంచంలో మంచిగా ఉండటం ఎలాగో ఈ పుస్తకంలో చదివి తెలుసుకోవచ్చు.