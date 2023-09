''జీ-20లో భారత్ గ్లోబల్ థాట్ లీడర్ గా నిలిచింది.. ''

G20 2023: భారత్ ప్రపంచ నాయకుడిగా (గ్లోబ‌ల్ లీడ‌ర్) ఎదగడానికి కొంత సమయం పట్టవచ్చు కానీ జీ-20 శిఖరాగ్ర సదస్సులో భారత్ నిజంగానే గ్లోబల్ థాట్ లీడర్ గా మారిందని ఇప్పటికే రుజువైంది. దేశాల మధ్య అధికారం కోసం, ఉపయోగం కోసం పోరాటం జరుగుతున్న ఈ ప్రపంచంలో ప్రధాని న‌రేంద్ర మోడీ 'ఒకే భూమి, ఒకే కుటుంబం, ఒకే భవిష్యత్తు' (వసుధైవ కుటుంబం) అనే ప్రాచీన భారతీయ తత్వాన్ని ప్రపంచానికి గుర్తు చేశారు. ఈ కాన్సెప్ట్ ను ఇండియా ఎప్పుడూ ప్రమోట్ చేస్తూనే ఉంది. ఇది పురాతన భారతీయ నాగరికత జ్ఞానాన్ని కలిగి ఉంది, ఈ ఆలోచనకు నాయకత్వం వహించడానికి భారతదేశాన్ని మరింత నమ్మదగిన దేశంగా చేస్తుంది. ఇది ప్రపంచం నిరంతరం మారుతున్న-డైనమిక్ స్వభావంలో దేశాలకు భవిష్యత్తు మార్గాన్ని సూచిస్తుంది.

38 సంవత్సరాల క్రితం, పాప్ మ్యూజిక్ కింగ్ మైఖేల్ జాక్సన్, ప్రముఖ గాయకుడు లియోనెల్ రిచీ క్విన్సీ జోన్స్‌తో కలిసి ' వి ఆర్ ది వరల్డ్ ' అనే పాటను రూపొందించారు. ఇది ఆల్ టైమ్ బెస్ట్ సెల్లింగ్ ఛారిటీ సాంగ్ గా నిలిచింది. ఆ పాట లిరిక్స్ గ‌మ‌నిస్తే..

"Therecomes a time

When we heed a certain call

When the world must come together as one

There are people dying

Oh, and it's time to lend a hand to life

The greatest gift of all.."

యావ‌త్ ప్ర‌పంచం క‌లిసి ముందుకు సాగాల‌నే విష‌యాన్ని ప్ర‌స్తావించే ఈ సాంగ్ ను ఇథియోపియాలో వినాశకరమైన కరువు బాధితులను ఆదుకోవడానికి నిధుల సేకరణ కోసం రూపొందించారు. బహుశా ప్రపంచంలోని ప్రముఖ కళాకారుల సామూహిక చైతన్యం కదిలి పరాయి దేశంలో సంభవించిన కరువుకు ఏదో ఒక ప్రజా మేలు చేయాలని వారు భావించారు. కానీ ప్రపంచం ఆ సూచనను స్వీకరించడంలో విఫలమైంది. కోవిడ్ 19 మహమ్మారి సమయంలో, ప్రస్తుత ప్రపంచ సంస్థలు సాధారణ శ్రేయస్సు కోసం ప్రపంచాన్ని ఏకతాటిపైకి తీసుకురావడంలో అసమర్థంగా ఉన్నాయనేది చూస్తున్నాము. 1985లో అమెరికన్ పాప్ ఆర్టిస్టుల పాటల ఆల్బమ్ 'వి ఆర్ ది వరల్డ్' అనే ఆలోచన ఆగిపోయింది. ఆనాటి ప్రపంచంలోని అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన గాయకులు దీనిని ప్రచారం చేసినప్పటికీ, దీనికి తగిన శ్రద్ధ ఇవ్వబడలేదు. 20 ఏళ్ల తర్వాత జీ-20 శిఖరాగ్ర సదస్సులో భారత్ తన పేరును చరిత్రలో లిఖించుకుంది. ఇది లాబీయింగ్ చేయడమే కాకుండా ఆఫ్రికన్ యూనియన్ కు జీ-20లో సభ్యత్వం కల్పించడం కూడా సాధ్యమైంది.

ఆఫ్రికన్ యూనియన్ జీ-20 ప్రవేశంతో ఇప్పుడు జీ-21గా మారింది. 1 ట్రిలియన్ డాలర్ల కంటే ఎక్కువ ఆర్థిక వ్యవస్థ ఉన్న 4.3 బిలియన్లకు పైగా ప్రజల ఆందోళనలను గుర్తించింది. భార‌త్ ప్ర‌పంచ నాయకుడిగా ఉండటం చరిత్రలో ఒక ముఖ్యమైన మైలురాయి. మహాత్మాగాంధీ దార్శనికతతో భారతదేశం ఒక దేశంగా ఆఫ్రికాలో వర్ణవివక్షకు వ్యతిరేకంగా స్వాతంత్య్రం రాకముందే నిలబడింది. భారత్ కు చెందిన జీ-20 అధ్యక్ష పదవి ఆఫ్రికన్ యూనియన్ ను ఏకతాటిపైకి తెచ్చింది. ఇది జరిగే వరకు జీ-20 ఎక్కువగా ప్రపంచాన్ని వలసరాజ్యం చేసిన దేశాల ఆధిపత్యంలో ఉండేది, ఇప్పుడు వలసరాజ్యాలుగా ఉన్న దేశాల నుండి కూడా ప్రాతినిధ్యం ఉంది. ఆధునికానంతర భౌతికవాద చరిత్రను పరిశీలిస్తే పాశ్చాత్య దేశాలు తమ స్వార్థ ప్రయోజనాలతో బిజీబిజీగా ఉన్నాయి. వసుధైవ కుటుంబకం వంటి ఉదాత్త భావాల వివేకాన్ని వారు పెద్దగా పట్టించుకోలేదు. కానీ నేడు ప్రపంచంలో ఉన్న నమ్మక లోటును తొలగించాలంటే ఈ ఆలోచనే కీలకమని ప్రపంచం గ్రహించింది.

కోవిడ్ -19 మహమ్మారి సమయంలో ప్రపంచంలోకి ప్రవేశించిన విశ్వాస లోటు రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధంతో తీవ్రమైందని శిఖరాగ్ర సదస్సులో ప్రధాని మోడీ ప్రపంచానికి గుర్తు చేశారు. శాంతి, సహానుభూతి వంటి సమిష్టి విలువలను ప్రపంచం అవలంబించినప్పుడు మాత్రమే ఈ సందేహ భావన తొలగిపోతుంది. వసుధైవ కుటుంబకం నేపథ్యంలో అమెరికన్ తత్వవేత్త కెన్ వెల్బర్ ఇంటిగ్రల్ థియరీ కూడా సముచితంగా ఉంటుంది. కెన్ భారతీయ విలువలు-తూర్పు దేశాల ఆలోచనల నుండి ప్రేరణ పొందారు. మానవాళికి ఇప్పటికే అందుబాటులో ఉన్న జ్ఞానం, అంతర్దృష్టుల సమ్మేళనాన్ని మన భవిష్యత్తును నావిగేట్ చేయడానికి ఆచరణాత్మక పటాన్ని అందించగల సముచితమైన రీతిలో సృష్టించాల్సిన అవసరం ఉందని ఆయన పేర్కొన్నారు. అతని రచనలలో తూర్పు-పాశ్చాత్య ప్రపంచాలు, సైన్స్-మతం నుండి పూర్వ-ఆధునిక, ఆధునిక-ఆధునికానంతర ప్రపంచ దృక్పథాల సమ్మేళనం ఉన్నాయి.

ఏదీ నూటికి నూరు శాతం సరైనది లేదా తప్పు కాదని కెన్ నమ్ముతారు. అవి వాటి అసంపూర్ణత-పనిచేయకపోవడం స్థాయిలో మాత్రమే మారుతూ ఉంటాయి. నూటికి నూరు శాతం మంచి లేదా చెడు కాదు, అవి వారి అజ్ఞానం-డిస్కనెక్ట్ స్థాయిలలో మారుతూ ఉంటాయి. జ్ఞానమంతా పురోగతిలో ఉన్న పనిగా ఉంటుంది. పరిణామక్రమంలో పురోగమనాలు సాధారణంగా మునుపటి వాటిని తుడిచిపెట్టడం ద్వారా కాకుండా 'అధిగమించడం-చేర్చడం' అనే పద్ధతిలో సంభవిస్తాయి. హేతుబద్ధమైన ఆలోచన భావోద్వేగాలను తొలగించలేదనీ, దానిని మరింత అభివృద్ధి స్థాయి చైతన్యంలో చేర్చిందని ఆయన నొక్కి చెప్పారు. పారిశ్రామిక సమాజాలు వ్యవసాయాన్ని తుడిచిపెట్టలేదు, కానీ వ్యవసాయాన్ని అధిక సామర్థ్యం-శ్రేయస్సులోకి నెట్టాయి. మనం నిజంగా అభివృద్ధి చెందాలంటే, ఇంతకు ముందు వచ్చిన వాటిని తుడిచివేయకుండా, గొప్పదానిలో చేర్చడం-కలపడం ద్వారా మనం అలా చేస్తాము.

స్వాతంత్య్రానంతరం దేశానికి అభివృద్ధికి సమతుల్య విధానం అవసరమనీ, భౌతికవాదానికి ప్రాధాన్యమిచ్చే వ్యవస్థ కాదని, ఆధ్యాత్మిక దివాళాకోరుతనానికి దారితీసిన వ్యవస్థ, అన్ని పర్యావరణ, మానవ నిర్మిత విపత్తులకు కారణమని భారత తొలి ప్రధాని జవహర్ లాల్ నెహ్రూ అర్థం చేసుకున్నారు. అందుకే ప్రాధాన్యాలు ఎలా ఉండాలో ప్రధాని మోడీ ప్రపంచానికి గుర్తు చేశారు. జీడీపీ సంతోషానికి నిజమైన సూచిక కాజాలదనీ, మానవ కేంద్రీకృత విధానం అవసరం, దీని కోసం భారతదేశం ఎల్లప్పుడూ నిలబడింది. నిష్పాక్షికంగా జాతీయ ప్రయోజనాలు-భద్రతను చూడటం అనేది ప్రతి దేశం ఇతర దేశాలపై జాతీయ అధికారాన్ని ఉపయోగించడం ద్వారా సాధించడానికి ప్రయత్నించే లక్ష్యాలు. ప్రతి దేశం తన ప్రయోజనాలను కాపాడుకోవాలని చూస్తుంది. జీ-20 ప్రధానంగా ఒక ఆర్థిక శిఖరాగ్ర సమావేశం, కానీ అటువంటి సమర్పణలో భారతదేశం వాస్తుైవ కుటుంబకం అనే భావనను హైలైట్ చేసినప్పుడు, ఇది యావత్ ప్రపంచ శాంతి-శ్రేయస్సు పట్ల దాని నిబద్ధతను తెలియజేస్తుంది.

- అతిర్ ఖాన్

(ఆవాజ్ ది వాయిస్ సౌజ‌న్యంతో..)