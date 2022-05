PM Modi on WHO : ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (WHO )ని సంస్కరించాలని, వ్యాక్సిన్‌లు, ఔషధాల ఆమోద ప్రక్రియను క్రమబద్ధీకరించాలని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ గురువారం పిలుపునిచ్చారు. అదే సమయంలో, అతను WTO నియమాలను, ముఖ్యంగా TRIPS (మేధో సంపత్తి హక్కుల యొక్క వాణిజ్య సంబంధిత అంశాలు) మరింత సరళంగా చేయవలసిన అవసరాన్ని నొక్కి చెప్పాడు.