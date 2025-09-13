Uttar Pradesh : ఉత్తరప్రదేశ్లో సెప్టెంబర్ 12 నుండి అక్టోబర్ 12 వరకు ప్రతి రైతు, గ్రామీణ కుటుంబాన్ని సహకార సంఘాలతో అనుసంధానిస్తారు. సీఎం యోగి ఆదేశాలతో గ్రామాల్లో క్యాంపులు నిర్వహిస్తారు.
Uttar Pradesh : సహకార రంగంలో అధ్యయనం, బోధన, పరిశోధనలను ప్రోత్సహించేందుకు రాష్ట్ర సహకార కళాశాలను ఏర్పాటు చేయాలని ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ ఆదేశించారు. కేంద్ర సహకార శాఖ సహాయ మంత్రి మురళీధర్ మొహోల్ సమక్షంలో జరిగిన సమీక్షలో ఈ అంశం చర్చకు వచ్చింది. ఈ చొరవకు కేంద్ర మంత్రి హర్షం వ్యక్తం చేసి, సహకారం అందిస్తామని హామీ ఇచ్చారు.
సెప్టెంబర్ 12 నుండి అక్టోబర్ 12 వరకు సహకార సంఘాలతో రైతుల అనుసంధానం
ప్రధాని మోదీ 'సహకార సే సమృద్ధి' నినాదాన్ని అనుసరించి సెప్టెంబర్ 12 నుండి అక్టోబర్ 12 వరకు ప్రతి రైతు, గ్రామీణ కుటుంబాన్ని సహకార సంఘాలతో అనుసంధానిస్తామని సీఎం యోగి అన్నారు. 2023లో జరిగిన తొలి సభ్యత్వ మహాభియాన్లో 30 లక్షలకు పైగా కొత్త సభ్యులు చేరారని తెలిపారు… వీరిలో 17.33 లక్షల మంది రైతులు, 3.92 లక్షల మంది అసలైన కార్మికులు, 1.56 లక్షల మంది నైపుణ్యం కలిగిన కార్మికులు, 2.20 లక్షల మంది పశువుల పెంపకందారులు, 6,411 మంది మత్స్యకారులు ఉన్నారని వెల్లడించారు. ఈ అభియాన్ ద్వారా సహకార రంగానికి ₹70 కోట్ల వాటా లభించిందని అన్నారు. రెండో మహాభియాన్ను మరింత విస్తృతం చేయాలని… గ్రామాల్లో క్యాంపులు, ఆన్లైన్/ఆఫ్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్లు, అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహించాలని సీఎం ఆదేశించారు.
సహకార రంగంలో ఉత్తరప్రదేశ్ విజయాలు ఇతర రాష్ట్రాలకు ఆదర్శప్రాయమని… ప్రధాని దార్శనికతను సాకారం చేయడంలో రాష్ట్రం ముందుందని కేంద్ర సహకార శాఖ సహాయ మంత్రి అన్నారు.
అమిత్ షా హయాంలో చరిత్ర సృష్టించింది
2017-18 నుండి 2024-25 వరకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ₹306.92 కోట్ల సాయంతో 16 మూసివేసిన జిల్లా సహకార బ్యాంకులను పునరుద్ధరించిందని తెలిపారు. ఈ బ్యాంకుల NPA 2017లో ₹800 కోట్ల నుండి మార్చి 2025 నాటికి ₹278 కోట్లకు తగ్గింది. మార్చి 2025 నాటికి ₹1000 కోట్ల రుణ వ్యాపారం నమోదై, అన్ని బ్యాంకులు లాభాల్లోకి వచ్చాయి. రైతులు, డిపాజిటర్ల నమ్మకమే సహకారానికి నిజమైన మూలధనమని, దానిని కాపాడుకోవాలని సీఎం అన్నారు.
సహకారం భారతీయ గ్రామీణ సమాజపు పురాతన సంప్రదాయమని, సమాజాన్ని ఐక్యంగా ఉంచడంలో దాని పాత్ర కీలకమని ఆయన అన్నారు. కేంద్ర హోం, సహకార శాఖ మంత్రి అమిత్ షా మార్గదర్శకత్వంలో ఉత్తరప్రదేశ్ సహకార రంగం కొత్త చరిత్ర సృష్టిస్తోందని ఆయన అన్నారు.
ఏప్రిల్ 2026 నాటికి దేశంలోనే అతిపెద్ద ధాన్య నిల్వ పథకం
ధాన్య నిల్వ పథకం పురోగతిపై చర్చ జరిగింది. FCI రాష్ట్రంలోని 35 జిల్లాల్లో 96 ప్రదేశాలను గుర్తించింది. నవంబర్ 15, 2025 నాటికి ఆర్థిక ముగింపు ప్రక్రియ పూర్తి చేసి, జనవరి 2026 నుండి నిర్మాణం ప్రారంభించి, ఏప్రిల్ 2026 నాటికి పూర్తి చేయాలని సీఎం ఆదేశించారు. గోదాముల నిర్మాణం రైతుల అభివృద్ధికి మూలస్తంభమని, దీనికి అత్యధిక ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని ఆయన అన్నారు.
6,101 సంఘాల్లో డిజిటల్ చెల్లింపులు
6,101 సంఘాల్లో QR/UPI ఆధారిత డిజిటల్ చెల్లింపులు అమలవుతున్నాయి. వ్యాపార వైవిధ్యీకరణను ప్రోత్సహిస్తూ, 5170 ఎం-ప్యాక్స్లలో CSC సేవలు, 6443 ఎం-ప్యాక్స్లను PM కిసాన్ సమృద్ధి కేంద్రాలుగా, 161 ఎం-ప్యాక్స్లలో ప్రధానమంత్రి జన ఔషధి కేంద్రాలుగా నిర్వహిస్తున్నారు. జన ఔషధి కేంద్రాలను ఆసుపత్రుల దగ్గర ఏర్పాటు చేయాలని, సహకారాన్ని యువతకు వ్యవసాయం, పాడి, మత్స్య, సేవా రంగాల్లో ఉపాధి అవకాశాలకు వేదికగా మార్చాలని సీఎం అన్నారు.