యూపీ ప్రజలకు యోగి సర్కార్ గొప్ప కానుక ఇచ్చింది. ఇప్పుడు ట్రాన్స్పోర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ కు చెందిన 45 సేవలు, 14,000 బస్సుల టికెట్ బుకింగ్ ఇంటి వద్దనే సీఎస్సీ కేంద్రాల ద్వారా లభిస్తాయి.
Lucknow: ప్రజలకు పారదర్శకంగా, సులభంగా సేవలందించడంలో యోగి సర్కార్ మరో కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇప్పుడు ఉత్తరప్రదేశ్ ప్రజలకు ట్రాన్స్పోర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ కు చెందిన 45 సేవలు ఇంటి వద్దకే వస్తాయి. ఈ సేవలు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న కామన్ సర్వీస్ సెంటర్ (సీఎస్సీ) ద్వారా అందుబాటులో ఉంటాయి. దీనికోసం ఉత్తరప్రదేశ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కార్పొరేషన్ (యూపీఎస్ఆర్టీసీ), సీఎస్సీల మధ్య ఒప్పందం కుదిరింది. ఈ ఒప్పందం ద్వారా ట్రాన్స్పోర్ట్ సేవలు మరింత సులభంగా ప్రజలకు అందుతాయి.
ఇంటి వద్దనే బస్సు టికెట్ బుకింగ్
ఒప్పందం తర్వాత ట్రాన్స్పోర్ట్ కార్పొరేషన్కు చెందిన 14,000 బస్సుల టికెట్ బుకింగ్, రిజర్వేషన్ ఇంటి వద్దనే చేసుకోవచ్చు. ప్రయాణీకులు ఇక బస్ స్టాండ్లలో క్యూలో నిలబడాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఈ సౌకర్యం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న లక్షన్నరకు పైగా సీఎస్సీ కేంద్రాల ద్వారా లభిస్తుంది.
45 సేవలు ఇంటి వద్దకే
ట్రాన్స్పోర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ ఈ సేవలను ఇంటి వద్దకే అందిస్తోంది...
- డ్రైవింగ్ లైసెన్స్
- వాహన రిజిస్ట్రేషన్ (ఆర్సీ)
- ట్యాక్స్ చెల్లింపు
- పర్మిట్ సేవలు
- ఇతర ట్రాన్స్పోర్ట్ సంబంధిత సేవలు
ఈ సేవలు ప్రారంభం కావడంతో ప్రజలకు ఇంటి వద్దనే సౌకర్యాలు లభించడమే కాకుండా, ప్రక్రియ కూడా పూర్తిగా పారదర్శకంగా, సులభంగా ఉంటుంది.
'దూరదృష్టిగల చర్య' – యూపీఎస్ఆర్టీసీ ఎండి
ఈ సందర్భంగా యూపీఎస్ఆర్టీసీ ఎండి మాసూమ్ అలీ సర్వర్ మాట్లాడుతూ, సీఎస్సీల ద్వారా ఇప్పటికే ప్రజలకు అనేక ప్రభుత్వ సేవలు తక్కువ ధరకే అందుతున్నాయని చెప్పారు. ఇప్పుడు ట్రాన్స్పోర్ట్ కార్పొరేషన్ టికెట్ బుకింగ్ సౌకర్యం కూడా ఈ ఛానల్ ద్వారా లభిస్తుంది కాబట్టి, ఇది రాష్ట్ర ప్రజలకు చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఈ చర్య రాష్ట్ర ప్రజలకు మెరుగైన, సులభతరమైన ట్రాన్స్పోర్ట్ సౌకర్యాన్ని అందించడంలో దూరదృష్టిగల చర్య అని ఆయన అన్నారు.