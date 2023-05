2 more pilgrims die of heart attack in Yamunotri Dham: ఉత్తరాఖండ్ లోని ప్రసిద్ధ యమునోత్రి ధామ్ ను సందర్శించడానికి వచ్చిన మరో ఇద్దరు భక్తులు గుండెపోటుతో మరణించారు. దీంతో గత నెలలో ధామ్ యాత్ర ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు మొత్తం 18 మంది భక్తులు గుండెపోటుతో మరణించారు.

రాజస్థాన్ లోని చురు జిల్లా బంతనౌ గ్రామానికి చెందిన సత్యనారాయణ్ (55) శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది తలెత్తడంతో జంకిచట్టిలోని ఆసుపత్రిలో చేరాడని బార్కోట్ స్టేషన్ ఇన్ ఛార్జి గజేంద్ర బహుగుణ మీడియాకు తెలిపారు. ఉత్తరప్రదేశ్ లోని బస్తీ జిల్లా హినౌత్ గ్రామానికి చెందిన శేషనాథ్ (77) ఆరోగ్యం అకస్మాత్తుగా క్షీణించడంతో ఆసుపత్రిలో చేర్పించగా చికిత్స పొందుతూ మృతి చెందాడు.

ఇదిలావుండ‌గా, జానకీ చిట్టిలో యమునోత్రి ధామ్ కు యాత్రికులను తీసుకెళ్లే విష‌యంలో గుర్రపు, గాడిద నిర్వాహకులు ఒకరితో ఒకరు గొడవ ప‌డుతున్న ఘ‌ట‌న‌లు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. దీంతో ధామ్ కు వెళ్లే యాత్రికులు కూడా తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు.

రొటేషన్ వ్యవస్థను ఉల్లంఘించిన గుర్రపు-గాడిద ఆపరేటర్లు..

గుర్రపు గాడిద నిర్వాహకులను చితకబాదిన వీడియో బయటకు వచ్చింది. ఇందులో ఇద్దరు ఆపరేటర్లు మహిళా యాత్రికురాలిని ధామ్ కు తీసుకెళ్లడానికి ఒకరినొకరు ఘ‌ర్ష‌ణ ప‌డుతున్నారు. యమునోత్రి ధామ్ లో గుర్రపు గాడిద ఆపరేటర్లకు జిల్లా యంత్రాంగం రొటేషన్ ఏర్పాట్లు చేసింది. కానీ హార్స్ మ్యూల్ ఆపరేటర్లు రొటేషన్ విధానాన్ని ఉల్లంఘిస్తున్నారు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో కాలినడకన వెళ్లే ప్రధాన మార్గం జానకీ చాట్ లో విదేశాల నుంచి వచ్చే యాత్రికులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు.

గంగోత్రికి తరలిస్తున్న సిక్ ట్రాకర్

ఆదివారం గోముఖ్ కు వెళ్తుండగా చిద్వాసా సమీపంలో ఓ మహిళా ట్రాకర్ ఆరోగ్యం క్షీణించింది. చిద్వాసాలో నియమించిన ఫస్ట్ మెడికల్ రెస్పాండర్ (ఎఫ్ఎంఆర్) మహిళా ట్రాకర్కు ప్రథమ వైద్య చికిత్స అందించింది. అలాగే, కుర్చీ స్ట్రెచర్ కూడా తయారు చేశారు. దీని ద్వారా రాష్ట్ర విపత్తు ప్రతిస్పందన దళం సిబ్బంది అనారోగ్యంతో ఉన్న మహిళను గంగోత్రి ఆసుపత్రికి తరలించారు. మార్గమధ్యంలో ట్రాకర్ కు ఆక్సిజన్ ను కూడా ఎఫ్ఎంఆర్ అందించింది.