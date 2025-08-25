Today’s News Roundup 25 th August 2025: ఇవ్వాళ్టి వార్తల్లోని ప్రధానాంశాలు ISRO గగన్యాన్ మిషన్లో ముందడుగు, భారత్ లో పర్యటించనున్న జెలెన్ స్కీ, బాలయ్యకు అరుదైన గౌరవం, చేతేశ్వర్ పూజారా రిటైర్మెంట్, నేడు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీకి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి,
Today’s News Roundup 25 th August 2025: ఇవ్వాళ్టి వార్తల్లోని ప్రధానాంశాలు
నేడు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీకి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
తెలంగాణలో ఉద్యమాలకు పునాది రాయి అయిన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో దాదాపు 20 సంవత్సరాల తర్వాత రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ప్రోగ్రామ్లు జరుగుతున్నాయి. నేడు (సోమవారం) సీఎం రేవంత్ రెడ్డి వర్సిటీలో పర్యటించనున్నారు. రెండు దశాబ్దాల తర్వాత ముఖ్యమంత్రి హోదాలో ఉస్మానియా వర్సిటీలో ప్రసంగించే వ్యక్తిగా రేవంత్ రికార్డు సృష్టించనున్నారు.
ఈ కార్యక్రమంలో, ఉస్మానియా వర్సిటీలో రూ.80 కోట్ల వ్యయంతో 1200 మంది విద్యార్థులకు వసతి కల్పించే రెండు హాస్టళ్లను ప్రారంభించనున్నారు. గిరిజన సంక్షేమ శాఖ ఆర్థిక సహాయంతో 300 మంది అదనపు విద్యార్థులకు వసతి కల్పించే రెండు కొత్త హాస్టళ్ల శంకుస్థాపన కూడా జరుగుతుంది.
అలాగే రూ.10 కోట్ల వ్యయంతో డిజిటల్ లైబ్రరీ రీడింగ్ రూమ్ పనులు ప్రారంభం కానున్నాయి. ప్రస్తుతం వర్సిటీలోని 25 హాస్టళ్లలో 7223 మంది విద్యార్థులకు వసతి కల్పించబడుతోంది; కొత్త హాస్టళ్లు అదనపు వసతిని సమకూర్చనున్నాయి. ఠాగూర్ ఆడిటోరియంలో “తెలంగాణ విద్యా రంగంలో మార్పులు ప్రభుత్వ ప్రణాళిక” అనే అంశంపై సీఎం ప్రసంగించనున్నారు. అలాగే, రీసెర్చ్ స్కాలర్ విద్యార్థులకు ‘సీఎం రీసెర్చ్ ఫెలోషిప్’ ప్రకటించే అవకాశముంది.
సినీపెద్దలతో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి భేటీ – పరిశ్రమకు పూర్తి మద్దతు
టాలీవుడ్ సినీ దర్శకనిర్మాతలతో తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి భేటీ అయ్యారు. ఆదివారం నాడు జూబ్లీహిల్స్ లోని సీఎం నివాసంలో మర్యాదపూర్వకంగా కలిశారు. రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఆహ్వానంతో జరిగిన ఈ సమావేశంలో సినీ పరిశ్రమలోని సమస్యలు, ఇటీవల ఎదుర్కొంటున్న పరిణామాలు నిర్మాతలచే సీఎం ముందు ప్రతిపాదించబడ్డాయి.
ఈ సందర్భంగా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ, “సినిమా పరిశ్రమలో చక్కటి పని వాతావరణం ఉండాలి. కార్మికులను కూడా పిలిచి వారి సమస్యలు వింటాను. ప్రభుత్వం ఎల్లప్పుడూ పరిశ్రమకు పూర్తి సహకారం అందిస్తుంది. పరిశ్రమలో కొత్తగా చేరే వారికి నైపుణ్యాలు పెంపొందించేలా చర్యలు తీసుకుంటాం. స్కిల్ యూనివర్సిటీ ద్వారా పరిశ్రమకు కావాల్సిన ఏర్పాట్లు చేస్తాం” అని చెప్పారు. అంతేకాక, పరిశ్రమలో వివాదాలు, కార్మికుల సమ్మె లాంటి సమస్యలను నియంత్రించడం, నిర్మాతలు-కార్మికుల మధ్య మానవత్వం ఆధారంగా వ్యవహరించమని సీఎం సూచించారు.
ISRO గగన్యాన్ మిషన్లో ముందడుగు
భారత అంతరిక్ష పరిశోధనా సంస్థ (ISRO) గగన్యాన్ మిషన్ కోసం మరో కీలక మైలురాయిని అధిగమించింది. మానవసహిత అంతరిక్ష యాత్రలో వ్యోమగాముల భద్రతకు అత్యంత ముఖ్యమైన ఇంటిగ్రేటెడ్ ఎయిర్ డ్రాప్ టెస్ట్ (IADT-01) విజయవంతమైంది. ఈ పరీక్షలో అంతరిక్షం నుంచి భూమికి తిరిగి వచ్చే సమయంలో వ్యోమగాములు ఉన్న మాడ్యూల్ వేగాన్ని నియంత్రించి సురక్షితంగా దించేందుకు ఉపయోగించే పారాచ్యూట్ వ్యవస్థ పనితీరు పరిశీలించారు. మొదటి దశ నుండి చివరి దశ వరకు వ్యవస్థ సక్రమంగా పనిచేస్తుందనే నిరూపణ లభించింది.
ఈ ప్రయోగం ISRO మాత్రమే కాక, భారత వైమానిక దళం (IAF), DRDO, భారత నౌకాదళం, ఇండియన్ కోస్ట్ గార్డ్ వంటి ప్రముఖ రక్షణ, పరిశోధనా సంస్థల సమన్వయ కృషితో సాధ్యమైంది. గగన్యాన్ మిషన్ ద్వారా వ్యోమగాములను సురక్షితంగా అంతరిక్షంలోకి పంపి తిరిగి భూమికి తీసుకురావడమే ప్రధాన లక్ష్యం. ఈ టెస్ట్ విజయంతో గగన్ యాన్ మిషన్ లో మరో ముందడుగు వేసినట్టు చెప్పవచ్చు.
భారత్ లో పర్యటించనున్న జెలెన్ స్కీ
ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు వొలోదిమిర్ జెలెన్ స్కీ త్వరలో భారత్ పర్యటించనున్నారు. ఈ విషయాన్ని భారతదేశంలోని ఉక్రెయిన్ రాయబారి ఒలెక్సాండర్ పోలిష్చుక్ వెల్లడించారు. రెండు దేశాల మధ్య సంబంధాలను మరింత బలోపేతం చేయడమే ఈ పర్యటన ప్రధాన ఉద్దేశమని ఆయన తెలిపారు. పర్యటనకు సంబంధించి ఖచ్చితమైన తేదీల ఖరారుపై ప్రస్తుతం చర్చలు కొనసాగుతున్నాయి.
గత ఏడాది ఆగస్టులో భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ కీవ్ను సందర్శించి, అక్కడ జెలెన్ స్కీతో భేటీ అయ్యారు. ఆ సందర్భంలోనే ప్రధాని మోదీ జెలెన్ స్కీని భారత్ పర్యటనకు ఆహ్వానించారు. ఆ ఆహ్వానం మేరకు ఈ పర్యటన జరగనుంది. రష్యా–ఉక్రెయిన్ యుద్ధ నేపథ్యంలో భారత్ పలు సందర్భాల్లో శాంతి కోసం పిలుపునిచ్చింది. “ఇది యుద్ధ యుగం కాదు” అని ప్రధాని మోదీ స్పష్టం చేశారు.
బాలయ్యకు అరుదైన గౌరవం... ఇండియన్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో తొలి హీరోగా రికార్డు
నందమూరి నటసింహం బాలకృష్ణకు అరుదైన గౌరవం లభించింది. ఆయన పేరు వరల్డ్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్లో నమోదు అయింది. భారతీయ సినీ పరిశ్రమలో ఈ గౌరవం అందుకున్న తొలి హీరోగా బాలయ్య నిలిచారు. 50 ఏళ్ల సినీ ప్రయాణం పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా ఈ నెల 30న హైదరాబాద్లో వరల్డ్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ సీఈఓ సంతోష్ శుక్లా చేతుల మీదుగా ఈ అవార్డును అందుకోనున్నారు.
1974లో తాతమ్మ కలతో కెరీర్ ప్రారంభించిన బాలయ్య, సమరసింహారెడ్డి, లెజెండ్, అఖండ, భగవంత్ కేసరి వంటి చిత్రాలతో తన నట విశ్వరూపాన్ని చూపించారు. ఇటీవల భగవంత్ కేసరికు నేషనల్ అవార్డు, అలాగే పద్మభూషణ్ దక్కడం విశేషం. తన తండ్రికి గ్లోబల్ గౌరవం రావడం పట్ల నారా బ్రహ్మణి, నారా రోహిత్ సంతోషం వ్యక్తం చేశారు.
చేతేశ్వర్ పూజారా రిటైర్మెంట్
భారత క్రికెట్ లో “నయా వాల్” గుర్తింపు పొందిన చేతేశ్వర్ పూజారా అంతర్జాతీయ క్రికెట్కు వీడ్కోలు పలికారు. టెస్ట్ క్రికెట్లో టీమ్ ఇండియాకు నంబర్ 3 స్థానంలో స్థిరమైన ఆటగాడిగా పేరు సంపాదించిన ఆయన, 19 శతకాలు, 7000కి పైగా పరుగులతో అద్భుత కెరీర్ను పూర్తిచేశారు.
2010లో ఆస్ట్రేలియా మీద డెబ్యూ చేసిన పూజారా, ముఖ్యంగా 2018–19 ఆస్ట్రేలియా టూర్లో 521 పరుగులతో సిరీస్ విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించారు. ఈ ఇన్నింగ్స్తో “మోడ్రన్ డే టెస్ట్ వారియర్”గా అభిమానులు ఆయనను గౌరవించారు. పూజారా రిటైర్మెంట్పై క్రికెట్ లెజెండ్స్ కూడా స్పందించారు. సచిన్ టెండూల్కర్ ఆయనను “ఎల్లప్పుడూ నమ్మకమైన నంబర్ 3” అని పొగడగా, సునీల్ గవాస్కర్ “మీరు భారత క్రికెట్ గర్వం” అని ప్రశంసించారు.