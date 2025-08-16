Today’s News Roundup (16th August 2025): ఒప్పందాలు లేకుండా ముగిసిన ట్రంప్–పుతిన్ భేటీ, కృష్ణా-గోదావరి జలాల్లో రేవంత్ రెడ్డి కామెంట్స్, ఏపీలో స్త్రీశక్తి పథకం మహిళలకు ఉచిత బస్సు ప్రయాణం, దేశానికి కవచం సుదర్శన చక్ర ప్రధాని మోడీ,
ట్రంప్–పుతిన్ భేటీ: ఒప్పందం కుదరకుండానే ముగిసిన సమావేశం..
అలస్కా వేదికగా అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ (Donald Trump), రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్ (Vladimir Putin)మధ్య కీలక భేటీ జరిగింది. దాదాపు 2.30 గంటలు ఈ సమావేశం జరిగింది. అయితే ఉక్రెయిన్ యుద్ధానికి సంబంధించి ఎలాంటి ఒప్పందం కుదరకుండానే చర్చలు ముగినట్టు తెలుస్తోంది. కానీ చర్చలు నిర్మాణాత్మకంగా జరిగాయని ఇరువురు నేతలు తెలిపారు.
ట్రంప్ వ్యాఖ్యలు: సమావేశం ఫలప్రదంగా సాగిందని, అనేక అంశాలను చర్చించారని పేర్కొన్నారు. కొన్ని సమస్యలను ఇంకా పరిష్కరించాల్సి ఉందని చెప్పారు. తుది ఒప్పందం కుదరలేదని, అన్ని విషయాలు పూర్తి కాబోయే దాకా ఒప్పందం అధికారికంగా కాదని తెలిపారు. త్వరలో ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు జెలెన్స్కీ, యూరోపియన్ యూనియన్ నేతలతో మాట్లాడతానని చెప్పారు.మళ్లీ పుతిన్ను కలుస్తానని, తదుపరి సమావేశం మాస్కోలో ఉంటుందని తెలిపారు.
పుతిన్ వ్యాఖ్యలు: సమావేశం నిర్మాణాత్మకంగా జరిగిందని, ఉక్రెయిన్ యుద్ధం ముగించడానికి నిజాయతీగా ఉన్నట్టున్నారని చెప్పారు. ఈ భేటీ వివాదానికి పరిష్కారం దారితీసే ప్రారంభ స్థానం అని అభివర్ణించారు. ట్రంప్ అధికారంలో ఉంటే ఉక్రెయిన్–రష్యా యుద్ధం తక్కువగా జరగుతుందో లేదో కాదని మళ్లీ అన్నారు. ఇరునేతలు మరోసారి సమావేశం అవకాశముంది.
దేశానికి కవచం సుదర్శన చక్ర , 3.5 కోట్ల ఉద్యోగావకాశాలు, దీపావళికి పన్ను రాయితి
ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ 79వ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ సందర్భంలో ఎర్రకోటపై జాతీయ జెండా ఎగవేశారు. 103 నిమిషాల ప్రసంగంలో మూడు ప్రధాన అంశాలను ప్రకటించారు.
సుదర్శన చక్ర భద్రతా కవచం: 2035 నుండి దేశంలోని కీలక ప్రాంతాలను, ప్రభుత్వ వ్యవస్థలను సాంకేతిక ఆధారిత భద్రతా వ్యవస్థతో రక్షణ ఇవ్వనున్నారు. శ్రీకృష్ణుని స్ఫూర్తితో ఏర్పడిన భద్రతా మిషన్ శత్రువుల దాడి ఎదుర్కోవడమే కాక, ప్రతిదాడి సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటుంది.
వికసిత్ భారత్ రోజ్గార్ యోజన: 3.5 కోట్ల యువతకు ఉద్యోగావకాశాలు కల్పించేందుకు రూ.1 లక్ష కోట్ల పథకం ప్రారంభం. ప్రైవేటు రంగంలో కొత్త ఉద్యోగాలు పొందిన యువతకు రూ.15,000 ప్రోత్సాహకం.
దీపావళికి పన్ను భారం తగ్గింపు: జీఎస్టీలో సంస్కరణలు తీసుకుని, సాధారణ ప్రజలకు పన్ను భారం తగ్గించేందుకు, వినియోగ వస్తువులు చౌకగా అందుబాటులోకి వస్తాయి. ప్రధానమంత్రి ఆపరేషన్ సిందూర్లో పాల్గొన్న సైనికులను అభినందించారు. భవిష్యత్తులో పాకిస్థాన్ దుష్ప్రయత్నాలపై కఠినమైన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు.
స్త్రీశక్తి పథకం: మహిళలకు ఉచిత బస్సు ప్రయాణం
స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం సందర్భంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ సీఎం చంద్రబాబు ఆంధ్రప్రదేశ్లో మహిళల కోసం స్త్రీశక్తి పథకం ప్రారంభించారు. ఉచిత బస్సు ప్రయాణం ద్వారా రాష్ట్రంలోని మహిళలు, యువతులు ఉపాధి పనులు, కూలిపనులు కోసం రూపాయి చెల్లించకుండా అన్ని ప్రాంతాల్లో వెళ్లవచ్చు.
పథకం కింద 11,449 బస్సుల్లో 8,458 బస్సులు మహిళలకు కేటాయించారు. పల్లెవెలుగు, సిటీ ఆర్డినరీ, ఎక్స్ప్రెస్, మెట్రో ఎక్స్ప్రెస్ బస్సులు అందుబాటులో ఉంటాయి. జీరోఫేర్ టికెట్ విధానం అమలు, దూరం, జిల్లాల పరిమితి లేదు. అలాగే.. బస్సులను రియల్-టైమ్ ట్రాకింగ్ ద్వారా సెల్ఫోన్లో చూడవచ్చు. భవిష్యత్తులో విద్యుత్ బస్సులు కొనుగోలు చేసి మహిళలు సురక్షితంగా ప్రయాణించగలుగుతారు. పథకానికి సంబంధించి ఆర్టీసీ సిబ్బంది కూడా ప్రత్యేక శిక్షణ పొందతారు, మహిళల గౌరవం, సౌకర్యం కోసం. ఈ పథకం ద్వారా మహిళలకు ఆర్థిక స్వాతంత్య్రం కల్పించడం లక్ష్యంగా ఉంది, వారి ఉపాధి, రోజువారీ పనుల కోసం సులభమైన ప్రయాణం అందించడం ప్రధాన ఉద్దేశం.
కృష్ణా-గోదావరి జలాల్లో రాజీ లేదు :రేవంత్ రెడ్డి
తెలంగాణ సీఎం రేవంత్రెడ్డి స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ సందర్భంగా గోల్కొండ కోటలో జాతీయ జెండా ఆవిష్కరణ సందర్భంలో ప్రసంగించారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ.. కృష్ణా, గోదావరి నదీలలో తెలంగాణ వాటా కోసం రాజీ పడకమని స్పష్టంగా పేర్కొన్నారు. రాష్ట్రం భూములు సస్యశ్యామలమై నిర్ధారించిన తర్వాత మాత్రమే ఇతర రాష్ట్రాలకు నీళ్లు ఇవ్వాలని చెప్పారు. నెహ్రూ హయాంలో నిర్మించిన నాగార్జునసాగర్, శ్రీశైలం, శ్రీరామసాగర్ వంటి ప్రాజెక్టులు ద్వారా రాష్ట్రానికి నీటి సరఫరా జరుగుతుందని గుర్తుచేశారు. గత ప్రభుత్వ కాలంలో కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టులో రూ.1 లక్ష కోట్ల వృథా జరిగిందని, అప్పటి కట్టడాలు, కూల్పులు రాష్ట్ర నష్టం చేసినదని విమర్శించారు. ఎన్ని కుట్రలు జరిగినా, తెలంగాణకు రావాల్సిన నీటి వాటాలు అందజేస్తామని, పెండింగ్ ప్రాజెక్టులు పూర్తి చేస్తామని గట్టి సంకల్పం వ్యక్తం చేశారు. 2047 నాటికి తెలంగాణను గేమ్ఛేంజర్ రాష్ట్రంగా రూపొందించడం లక్ష్యంగా ఉన్నదని చెప్పారు.
ఆసియా కప్: గిల్కు టీ20 జట్టులో స్థానం దక్కకపోవచ్చా?
ఆసియా కప్: సెప్టెంబర్ 9–28 వరకు యూఏఈలో జరగనున్న ఆసియా కప్ టీ20కు భారత జట్టులోని సభ్యులపై ఇంకా క్లారిటీ రాలేదు. ఇంగ్లాండ్ టెస్ట్ సిరీస్లో కెప్టెన్గా, బ్యాట్స్ మెన్ గా దుమ్మురేపిన శుభ్మన్ గిల్కు అవకాశం దక్కకపోవచ్చనే వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. ఈ టెస్ట్ సిరీస్ గిల్ 754 పరుగులతో రాణించారు. అటు కెప్టెన్ గా కూడా సత్తా చాటుకున్నారు. కానీ, ఆసియా కప్ టీ20 కి సూర్యకుమార్ యాదవ్ కెప్టెన్సీగా నియమించాలనీ, ఓపెనర్లుగా సంజు శాంసన్, అభిషేక్ శర్మ నిర్ణయించినట్టు తెలుస్తోంది. ఇక మిడిలార్డర్లోనూ తీవ్రమైన పోటీ ఉన్నందున గిల్, యశస్వి జైస్వాల్, శ్రేయస్ అయ్యర్, కేఎల్ రాహుల్లకు స్థానం దక్కకపోవచ్చని తెలుస్తోంది. BCCI సెలెక్టర్లు ప్రయోగాలు చేయడానికి మొగ్గు చూపడం లేదు. తుది ప్రకటన ఆగస్టు 19–20 వరకు రావచ్చు.