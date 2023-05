The Kerala Story: 'ది కేరళ స్టోరీ' మూవీపై నిషేధం విష‌యంలో దాఖ‌లైన పిటిష‌న్ల‌ను సుప్రీంకోర్టు విచారించ‌నుంది. సినిమా విడుదలపై స్టే నిరాకరిస్తూ మే 5న కేరళ హైకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పును సవాలు చేస్తూ దాఖలైన మరో పిటిషన్ తో పాటు ఈ కేసును సోమవారం విచారించేందుకు ధర్మాసనం గ్రీన్ సిగ్న‌ల్ ఇచ్చింది.

Supreme Court to hear ban on 'The Kerala Story' : "ది కేర‌ళ స్టోరీ" సినిమాపై వివాదం కొన‌సాగుతూనే ఉంది. ప‌లు రాష్ట్ర ప్ర‌భుత్వాలు ఈ సినిమాపై నిషేధం విధించ‌డంతో ఇప్పుడు ఈ అంశం సుప్రీంకోర్టుకు చేరింది. ప‌శ్చిమ బెంగాల్, తమిళనాడులో 'ది కేరళ స్టోరీ' సినిమా ప్రదర్శనపై విధించిన నిషేధాన్ని సవాలు చేస్తూ నిర్మాతలు దాఖలు చేసిన పిటిషన్ ను శుక్రవారం (మే12) విచారించేందుకు సుప్రీంకోర్టు అంగీకరించింది. ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ ధనుంజయ వై.చంద్రచూడ్ నేతృత్వంలోని ధర్మాసనం ఈ కేసును అత్యవసర లిస్టింగ్ కు సూచించడంతో విచారణను మే 12కు వాయిదా వేసింది. సినిమా విడుదలపై స్టే నిరాకరిస్తూ మే 5న కేరళ హైకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పును సవాలు చేస్తూ దాఖలైన మరో పిటిషన్ తో పాటు సోమవారం ఈ కేసును విచారించేందుకు జస్టిస్ పీఎస్ నరసింహతో కూడిన ధర్మాసనం ముందుకొచ్చింది.

చిత్ర నిర్మాతలు సన్ షైన్ పిక్చర్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, విపుల్ అమృత్ లాల్ షా తరఫున సీనియర్ న్యాయవాది హరీష్ సాల్వే వాదనలు వినిపిస్తూ, "మేము ప్రతిరోజూ డబ్బును కోల్పోతున్నాము, ఇప్పుడు మరో రాష్ట్రం కూడా నిషేధం విధించాలని నిర్ణయించుకుంది" అని కోర్టుకు తెలిపారు. దీనిని పరిగణనలోకి తీసుకున్న ధర్మాసనం ఈ వారంలో విచారణ జరిపేందుకు అంగీకరించింది. శుక్రవారం విడుదలైన ఈ సినిమాపై నిషేధం విధించిన ఏకైక రాష్ట్రం పశ్చిమ బెంగాల్. అలాగే, హింసాత్మక ఘటనలపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 'అలర్ట్' జారీ చేసిన నేపథ్యంలో తమిళనాడులో థియేటర్లు, మల్టీప్లెక్స్ యజమానులు సినిమా హాళ్లలో ప్రదర్శనను నిషేధించాలని ఆదేశాలు జారీ చేశారు. పశ్చిమ బెంగాల్ సినిమాస్ (నియంత్రణ) చట్టంలోని సెక్షన్ 6(1) కింద మే 8న పశ్చిమ బెంగాల్లో ఈ సినిమా ప్రదర్శన 'శాంతికి భంగం కలిగించే అవకాశం ఉంది' అని, విద్వేషం, హింసాత్మక సంఘటనలను నివారించడానికి ఈ నిషేధాన్ని విధిస్తున్నట్లు తెలిపింది.

న్యాయవాది యుగంధర్ పవార్ ఝా ద్వారా దాఖలు చేసిన పిటిషన్ లో చట్టప్రకారం పబ్లిక్ ఎగ్జిబిషన్ కు సర్టిఫికేట్ పొందిన సినిమా ప్రదర్శనను నిషేధించడంలో శాంతిభద్రతలను పరిగణనలోకి తీసుకోవడానికి ప్రభుత్వం ఉదహరించదు. భారత రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 19(1)(ఎ) ప్రకారం భావ ప్రకటనా స్వేచ్ఛపై నిషేధం విధించడం అన్యాయమని పేర్కొంది. అంతేకాదు, ఈ చిత్రానికి సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ సర్టిఫికేషన్ (సీబీఎఫ్సీ) అనుమతి ఇచ్చిందని వాదించింది. ఈ సినిమా విడుదల కారణంగా తీవ్రంగా, పూడ్చలేని ఆర్థిక నష్టాన్ని పూడ్చుకునేలా పశ్చిమబెంగాల్, తమిళనాడు రాష్ట్రాలను ఆదేశించాలని పిటిషన్ లో కోరారు. ఇలాంటి నిషేధం వల్ల సినిమా పైరేటెడ్ డీవీడీలకు ఊతం లభిస్తుందనీ, తద్వారా సినిమా ఆదాయం దెబ్బతింటుందని నిర్మాతలు చెబుతున్నారు.

అంతేకాకుండా సినిమా విడుదలకు ముందే తమను కేరళ, మద్రాస్ హైకోర్టులకు ఈడ్చుకెళ్లారని, ప్రతి ఒక్కరూ సినిమా విడుదలను నిలిపివేయడానికి నిరాకరించారని పేర్కొంటూ ఈ పిటిషన్ దాఖలు చేసినందుకు నష్టపరిహారం చెల్లించాలని నిర్మాతలు కోరారు. కేరళ హైకోర్టు శుక్రవారం ఈ సినిమా ట్రైలర్ ను వీక్షించి స్టే ఇవ్వడానికి నిరాకరించింది. "ఈ సినిమా ట్రైలర్ లో మొత్తంగా ఏ ఒక్క వర్గాన్ని కించపరిచే విధంగా ఏమీ లేదని మేము కనుగొన్నాము" అని పేర్కొంది. మూవీ మేకర్స్ కూడా ఈ సినిమా కల్పితమనీ, సంఘటనల నాటకీయ వెర్షన్ ను ప్రజెంట్ చేస్తుందని డిస్క్లైమర్ విడుదల చేశారు. ఈ ఉత్తర్వులపై జర్నలిస్ట్ కుర్బాన్ అలీ దాఖలు చేసిన అప్పీలును మంగళవారం అత్యున్నత న్యాయస్థానం ముందు ప్రస్తావించగా, వచ్చే వారం దీనిని పరిగణనలోకి తీసుకునేందుకు అంగీకరించింది.