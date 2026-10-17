LK Advani: బీజేపీ సీనియర్ నేత, భారత మాజీ ఉప ప్రధాని లాల్ కృష్ణ అద్వానీ అస్వస్థతకు గురయ్యారు. ఛాతీలో ఇన్ఫెక్షన్ కారణంగా ఆయనను ఢిల్లీలోని ఇంద్రప్రస్థ అపోలో ఆసుపత్రికి శుక్రవారం రాత్రి తీసుకెళ్లిన ఆయనకు వైద్యులు చికిత్స అందిస్తున్నారు.
శుక్రవారం రాత్రి ఆసుపత్రిలో చేరిక
లాల్ కృష్ణ అద్వానీని శుక్రవారం రాత్రి సుమారు 7.30 గంటలకు ఇంద్రప్రస్థ అపోలో ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లారు. ఛాతీ ఇన్ఫెక్షన్కు సంబంధించిన సమస్యలతో ఆయనను పల్మనరీ విభాగంలో చేర్చారు. సంబంధిత వైద్య నిపుణులు ఆయనకు అవసరమైన పరీక్షలు నిర్వహిస్తూ ఆరోగ్య పరిస్థితిని అంచనా వేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఆయన వైద్యుల పర్యవేక్షణలో ఉన్నారు. ఆరోగ్య పరిస్థితి నిలకడగా ఉన్నప్పటికీ, వయసును దృష్టిలో ఉంచుకుని వైద్యులు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు.
గతంలోనూ పలుమార్లు వైద్య చికిత్స
ఇటీవలి కాలంలో అద్వానీ ఆరోగ్య సమస్యల కారణంగా ఆసుపత్రిలో చేరడం ఇది మొదటిసారి కాదు. ఈ ఏడాది మే నెలలో వయసు సంబంధిత అనారోగ్య సమస్యలతో ఆయన ఇదే ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందారు. కొన్ని రోజుల పాటు వైద్యుల పర్యవేక్షణలో ఉన్న అనంతరం డిశ్చార్జ్ అయ్యారు. అంతకుముందు 2024 డిసెంబర్లోనూ ఆయనను ఇంద్రప్రస్థ అపోలో ఆసుపత్రిలోని ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్ (ఐసీయూ)లో చేర్చి చికిత్స అందించారు. ఆ సమయంలో నిపుణుల పర్యవేక్షణలో వైద్య సేవలు అందించారు.
భారత రాజకీయాల్లో కీలక పాత్ర
లాల్ కృష్ణ అద్వానీ భారత రాజకీయాల్లో అత్యంత ప్రముఖ నేతల్లో ఒకరు. భారతీయ జనతా పార్టీ ఎదుగుదలలో ఆయన కీలక పాత్ర పోషించారు. పార్టీని దేశవ్యాప్తంగా విస్తరించడంలోనూ, జాతీయ రాజకీయాల్లో బీజేపీ బలమైన శక్తిగా ఎదగడంలోనూ ఆయన కృషి ముఖ్యమైనది. అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి ప్రధానిగా ఉన్న సమయంలో 2002 నుంచి 2004 వరకు దేశ ఉప ప్రధానిగా బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు. అంతకుముందు కేంద్ర హోంమంత్రిగా కూడా పనిచేశారు. దశాబ్దాల పాటు రాజకీయాల్లో కొనసాగిన ఆయనకు దేశవ్యాప్తంగా గుర్తింపు ఉంది.
2024లో భారతరత్న పురస్కారం
దేశానికి, ప్రజా జీవితానికి అద్వానీ అందించిన సేవలకు గుర్తింపుగా కేంద్ర ప్రభుత్వం 2024లో ఆయనకు భారత అత్యున్నత పౌర పురస్కారమైన భారతరత్నను ప్రకటించింది. బీజేపీ వ్యవస్థాపక నేతల్లో ఒకరిగా, పార్టీ సైద్ధాంతిక ప్రస్థానంలో కీలక వ్యక్తిగా ఆయన ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందారు. ప్రస్తుతం ఛాతీ ఇన్ఫెక్షన్తో ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న ఆయన త్వరగా కోలుకోవాలని పార్టీ నాయకులు, అభిమానులు ఆకాంక్షిస్తున్నారు.