Rajeev Chandrasekhar : కేంద్ర మాజీ మంత్రి, కేరళ బీజేపీ అధ్యక్షుడు రాజీవ్ చంద్రశేఖర్ గాయపడ్డారు. ట్రెడ్మిల్పై వ్యాయామం చేస్తూ జారిపడి గాయపడ్డారు. సోషల్ మీడియా వేదికగా ఆయన ఈ విషయాన్ని తెలిపారు.
Kerala BJP Chief Rajeev Chandrasekhar: కేరళ బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రాజీవ్ చంద్రశేఖర్ ట్రెడ్మిల్పై వ్యాయామం చేస్తూ ప్రమాదానికి గురయ్యారు. ఫోన్ రింగవుతుండగా దాన్ని అందుకోవడానికి ప్రయత్నించగా ఆయన జారిపడి గాయపడ్డారు. ఈ ఘటనను ఆయన స్వయంగా సోషల్ మీడియాలో పంచుకున్నారు. తన ముఖం, నుదిటిపై ఉన్న గాయాల ఫోటోను పోస్టు చేస్తూ వ్యాయామం చేస్తూ ఫోన్ వాడటంలో జాగ్రత్తలు అవసరమని హెచ్చరించారు.
“ట్రెడ్మిల్పై ఉంటూ రింగ్ అవుతున్న ఫోన్ అందుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తే జారి పడే ప్రమాదం ఉంది. ఇది నాకు జరిగింది. దాని వల్ల గాయాలు అయ్యాయి. ఈ కథ పాఠం ఏమిటంటే ట్రెడ్మిల్పై ఫోన్ వాడేటప్పుడు అత్యంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి” అని ఆయన తన పోస్టులో పేర్కొన్నారు.
సబరిమల బంగారం వివాదంపై రాజీవ్ చంద్రశేఖర్ హాట్ కామెంట్స్
కేరళ తాజా రాజకీయ అంశాలపై కూడా రాజీవ్ చంద్రశేఖర్ స్పందించారు. సబరిమల ఆలయంలో బంగారం దొంగతనం జరుగుతోందని ఆయన ఆరోపించారు. “2018లో సబరిమల సంస్కృతిని సీపీఎం ధ్వంసం చేయాలని చూసింది. ఆ సమయంలో అయ్యప్ప భక్తులను అరెస్ట్ చేశారు. ఇప్పుడు అయ్యప్ప సంగం పేరుతో ప్రజలను మోసం చేస్తున్నారు. ఇదంతా సబరిమల ఆలయం నుంచి బంగారం దొంగిలించే చర్యల్లోనే జరుగుతోంది” అని ఆయన ఆరోపించారు.
“సీపీఎం, కాంగ్రెస్ రెండూ అవినీతిలో పోటీ పడుతున్నాయి. ఇవి ప్రజల నమ్మకాన్ని ద్రోహం చేసిన పార్టీలు. వీరి పాలనలో దేవాలయాల్లో కూడా అవినీతి జరుగుతోంది” అని రాజీవ్ చంద్రశేఖర్ పేర్కొన్నారు.
బంగారం వివాదం ఏమిటి?
సబరిమల ఆలయంలోని ద్వారపాలక విగ్రహాల బంగారు పూత నేపథ్యంలో వివాదం మొదలైంది. 1999లో విజయ్ మాల్యా విరాళంగా ఇచ్చిన బంగారం, రాగితో ఈ పూత వేశారు. అయితే 2019లో మళ్లీ బంగారు పూత సమయంలో బంగారం బరువులో 4.54 కిలోల తేడా బయటపడింది.
చెన్నై కేంద్రంగా ఉన్న ఒక సంస్థలో మళ్లీ పూత పనులు జరిగాయి. ఆ సమయంలో పంపిన పలకలు బంగారం పూతతో కాకుండా పూర్తిగా రాగితో తయారైనవని ఒక అడ్వకేట్ వెల్లడించారు. “సబరిమలలో ఈ విధంగా దోపిడి జరుగుతుంటే, మరి ఇతర దేవాలయాల్లో ఏం జరుగుతోందో ప్రశ్నించాల్సిన అవసరం ఉంది. దేవాలయాల నిర్వహణను భక్తులకే అప్పగించాలి” అని రాజీవ్ చంద్రశేఖర్ అన్నారు.