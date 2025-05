NATIONAL 0 Min read

అభివృద్ధిలో మనం జపాన్ ని దాటేశాం.. నెక్ట్స్ టార్గెట్ అమెరికానే..!!

External Affairs Minister Jaishankar met with Speaker of the House of Representatives of Japan, Fukushiro Nukaga (Photo/X@DrSJaishankar)