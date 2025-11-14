Aircraft Crash : చెన్నైలోని తాంబరం సమీపంలో భారత వైమానిక దళానికి చెందిన పైలటస్ పీసీ-7 శిక్షణ విమానం మామూలు శిక్షణలో ఉండగా కూలిపోయింది. పైలట్ సురక్షితంగా బయటపడ్డాడు. ఈ ఘటనపై ఐఏఎఫ్ విచారణకు ఆదేశించింది.
Aircraft Crash : భారత వైమానిక దళానికి (IAF) చెందిన పైలటస్ పీసీ-7 బేసిక్ ట్రైనర్ విమానం శుక్రవారం చెన్నైలోని తాంబరం సమీపంలో శిక్షణలో ఉండగా కూలిపోయింది. ఈ ప్రమాదం నుంచి పైలట్ సురక్షితంగా బయటపడ్డాడని ఐఏఎఫ్ అధికారులు తెలిపారు.
ప్రమాదానికి గల కారణాలను తెలుసుకోవడానికి కోర్ట్ ఆఫ్ ఎంక్వైరీకి (COI) ఆదేశించారు.
పైలటస్ పీసీ-7 విమానం
భారత వైమానిక దళం తమ యువ పైలట్లకు ప్రాథమిక శిక్షణ ఇవ్వడానికి పైలటస్ విమానాలను ఉపయోగిస్తుంది. ఈ విమానాలను సుమారు 15 ఏళ్ల క్రితం స్విట్జర్లాండ్ నుంచి కొనుగోలు చేశారు. ఇవి హెచ్పీటీ-32 విమానాల స్థానంలోకి వచ్చాయి.
గతంలో జరిగిన ప్రమాదాలు
2023 డిసెంబర్లో తెలంగాణలోని మెదక్ జిల్లాలో శిక్షణ సమయంలో పైలటస్ విమానం కూలిపోవడంతో ఇద్దరు ఐఏఎఫ్ పైలట్లు, ఒక శిక్షకుడు, ఒక క్యాడెట్ మరణించారు.
