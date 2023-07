New Delhi: ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షాల కారణంగా అనేక ఉత్తర భారత రాష్ట్రాలలో తీవ్ర వరదల వంటి పరిస్థితులు ఏర్పడి నివాసితులను ఖాళీ చేయవలసి వచ్చింది. దక్షిణ భారతంలోనూ పలు రాష్ట్రాల్లో ఎడతెరిపి లేకుండా వానలు పడుతున్నాయి. గుజరాత్ లో వరదలు సంభవించాయి. యూపీలో అనేక ఇండ్లు నీట మునిగాయి. ఢిల్లీలో యమునా మళ్లీ ప్రమాద స్థాయిని అధిగమించడంతో హెచ్చరికలు జారీ అయ్యాయి.

Heavy rains and floods across the country: దేశ‌వ్యాప్తంగా వాన‌లు దంచికొడుతున్నాయి. కొండ ప్రాంతాలైన ఉత్తరాఖండ్, హిమాచల్ ప్రదేశ్ లలో వ‌ర్ష బీభత్సం కొన‌సాగుతోంది. మహారాష్ట్ర, గుజరాత్ లలో కురిసిన భారీ వర్షాలు రెండు రాష్ట్రాల్లోనూ వరదల‌కు కార‌ణం అయ్యాయి. లద్దాఖ్ లోనూ భారీ వ‌ర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఉత్తరాఖండ్ లో తాజాగా కురిసిన వర్షాలతో 1978 తర్వాత ఎన్నడూ లేనంతగా వరదలు వచ్చిన ఢిల్లీలో మళ్లీ య‌మునా నీటిమట్టం పెరిగే ప్రమాదం ఉంది.

గుజరాత్ లో వ‌ర‌ద‌లు..

ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షాలకు గుజరాత్ లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో వరద పరిస్థితి నెలకొనడంతో లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. గుజరాత్ లోని దక్షిణ, సౌరాష్ట్ర ప్రాంతాల్లోని పలు జిల్లాల్లో శనివారం భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిశాయి. ఆనకట్టలు, నదుల్లో నీటిమట్టం పెరగడంతో పట్టణ ప్రాంతాల్లో వరద పరిస్థితి నెలకొంది. జునాగఢ్ పట్టణంలో శనివారం కురిసిన భారీ వ‌ర్షంతో వ‌ర‌ద‌లు వ‌చ్చి డజన్ల కొద్దీ కార్లు, పశువులు ఉప్పొంగుతున్న నీటిలో కొట్టుకుపోయాయి. ఇప్ప‌టికే వంద‌ల మందిని సుర‌క్షిత ప్రాంతాల‌కు త‌ర‌లించారు.

ఉత్తర ప్రదేశ్ లోనూ..

నోయిడా, ఘజియాబాద్ లలో హిండన్ నది నీటిమట్టం పెరగడంతో లోతట్టు ప్రాంతాల్లో ఇళ్లు నీట మునిగాయి. లోతట్టు ప్రాంతాల్లోని కొన్ని ఇళ్లలోకి నీరు చేరిందని అదనపు పోలీసు కమిషనర్ సురేశ్ రావ్ కులకర్ణి తెలిపారు. ముందుజాగ్రత్త చర్యగా ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతానికి తరలించారు. ప్రస్తుతం పరిస్థితి సాధారణంగానే ఉందనీ, నీటిమట్టాన్ని పర్యవేక్షిస్తూ అవగాహన కల్పిస్తున్నామని తెలిపారు. ఊహించని విధంగా పెరిగిన నీటి ప్రవాహం కర్హేరా, అటోర్ నాగ్లా, ఫిరోజ్పూర్ మోహన్ వంటి పలు ఎగువ గ్రామాలను ముంచెత్తింది. ఇప్ప‌టికే 1,000 మందిని సుర‌క్షిత ప్రాంతాల‌కు తరలించామని సబ్ డివిజనల్ మేజిస్ట్రేట్ (సదర్) వినయ్ కుమార్ సింగ్ తెలిపారు.

జమ్మూ కాశ్మీర్..

జ‌మ్మూకాశ్మీర్ లో కురుస్తున్న భారీ వర్షాలతో కథువాలోని నదిలో నీటి ప్రవాహం పెరిగింది. శనివారం ఇక్కడ మేఘావృతమై దోడా జిల్లాలో వరదలాంటి పరిస్థితి ఏర్పడింది. జమ్మూ-శ్రీనగర్ హైవేపై రెండు చోట్ల కొండచరియలు విరిగిపడటంతో 3,000 మందికి పైగా అమర్ నాథ్ యాత్రికులను శనివారం రాంబన్ లో కొద్దిసేపు నిలిపివేసినట్లు అధికారులు తెలిపారు. ఇదిలావుండగా, జమ్మూ, శ్రీనగర్ లలో మేఘస్ఫోటనం, వర్షం కారణంగా చీనాబ్ నది నీటి మట్టం పెరిగింది.

లడఖ్ ఆక‌స్మిక వ‌ర‌ద‌లు..

శనివారం సంభవించిన మేఘ విస్ఫోటనం లద్దాఖ్ లో ఆకస్మిక వరదలకు దారితీసింది. లేహ్ లోని అనేక ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. లోతట్టు ప్రాంతాల్లోని అనేక భవనాల్లోకి శిథిలాలు ప్రవేశించాయి. అయితే ఎలాంటి ప్రాణనష్టం జరగలేదని స‌మాచారం. లడఖ్ లో మేఘస్ఫోటనం గంగానది ప్రాంతాన్ని తాకిందని, లేహ్ లో ముఖ్యంగా ఖక్సల్, శంకర్, స్కంపరి, చుబి, జాంగ్స్తీ, ప్రధాన మార్కెట్ గోన్పా సోమ ప్రాంతాల్లో సహాయ, పునరావాస చర్యలు కొనసాగుతున్నాయని పోలీసులు తెలిపారు. ఆకస్మిక వరదల కారణంగా లేహ్ లో దలైలామా కార్యక్రమం వాయిదా పడింది.

ఉత్తరాఖండ్

ఉత్తరాఖండ్ లో వరదలు బీభత్సం సృష్టిస్తున్నాయి. రుద్రప్రయాగ్ లో కొండచరియలు విరిగిపడగా, కొండపై నుంచి శిథిలాలు సిరోబాగఢ్ లో రోడ్డుపై పడ్డాయి. భారీ వర్షాల కారణంగా ఉత్తరకాశీ జిల్లాలోని పురోలా, బార్కోట్, దుండాలో 50 భవనాలు దెబ్బతిన్నాయని ఉత్తరకాశి జిల్లా మేజిస్ట్రేట్ అభిషేక్ రోహిలా తెలిపారు. జిల్లాలో 50 రహదారులను మూసివేశారు. సుమారు 40 గ్రామాల్లో విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోయింద‌ని తెలిపారు. జూలై 25 వరకు ఉత్తరాఖండ్ లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని భారత వాతావరణ శాఖ అంచనా వేసింది.

ఢిల్లీలో య‌మునా ఆందోళ‌న‌లు..

యమునా నదిలో నీటిమట్టం మళ్లీ పెరుగుతుండటంతో వరద బాధితులు పునరావాస శిబిరాల్లో ఆశ్రయం పొందుతున్నారు. ఏఎన్ఐ ప్రకారం, యమునా నీటి మట్టం ఆదివారం ఉదయం 7 గంటలకు 205.81 మీటర్ల వద్ద ప్రమాద స్థాయిని దాటింది. హత్నికుండ్ బ్యారేజీ నుంచి యమునా నదిలోకి 2 లక్షల క్యూసెక్కులకు పైగా నీటిని విడుదల చేయడంతో ఢిల్లీ ప్రభుత్వం అప్రమత్తంగా ఉందని రెవెన్యూ మంత్రి అతిషి శనివారం తెలిపారు.

మహారాష్ట్ర

ఆదివారం ముంబ‌యిలో కురిసిన భారీ వర్షానికి ప్రయాణికులు ఇబ్బందులు పడ్డారు. తూర్పు మహారాష్ట్రలోని యావత్మాల్ జిల్లాలో ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షాలకు వరద ముంపునకు గురైన మహాగావ్ తహసీల్ లో చిక్కుకున్న 110 మందిని రక్షించారు. మహాగావ్ తహసీల్ లో అర్ధరాత్రి నుంచి శనివారం ఉదయం వరకు 231 మిల్లీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది.

హిమాచల్ ప్రదేశ్

హిమాచల్ ప్రదేశ్ లోని సిమ్లాలో దాబా వరదలో కొట్టుకుపోవడంతో ముగ్గురు మృతి చెందారు. కోట్ఖై తహసీల్ లోని ఖల్తు నుల్లా వద్ద బజార్ రోడ్డులో పలు ఇళ్లు ధ్వంసమయ్యాయనీ, ఒక మీటరు లోతు పగుళ్లు ఏర్పడ్డాయని సిమ్లా డిప్యూటీ కమిషనర్ ఆదిత్య నేగి తెలిపారు. గత 24 గంటల్లో హిమాచల్ ప్రదేశ్ లోని పలు ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు కురిశాయనీ, సిర్మౌర్ లో 195 మిల్లీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైందని ఐఎండీ తెలిపింది. చంబా, కాంగ్రా, కులు, మండి, సిమ్లా, సోలన్, సిర్మౌర్, బిలాస్పూర్ జిల్లాలకు వాతావరణ శాఖ ఆరెంజ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది.