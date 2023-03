Congress Leaders protesting against Adani: అదానీ గ్రూప్ వ్య‌వ‌హారం దేశ రాజ‌కీయాల‌ను కుదిపేస్తోంది. అదానీ గ్రూప్ పై హిండెన్ బ‌ర్గ్ నివేదిక వెలువడిన త‌ర్వాత దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు ఒడిదుడుకుల‌కు గుర‌య్యాయి. అదానీ గ్రూప్ షేర్లు రికార్డు స్థాయిలో న‌ష్ట‌పోతున్నాయి. ఈ వ్య‌వ‌హారంపై పార్ల‌మెంట‌రీ క‌మిటీ లేదా సుప్రీంకోర్టు అధ్వ‌ర్యంలో క‌మిటీలు ఏర్పాటు చేసి విచార‌ణ జ‌రిపించాల‌ని ప్ర‌తిప‌క్షాలు డిమాండ్ చేస్తున్నాయి. ప్ర‌ధాని న‌రేంద్ర మోడీ నాయ‌క‌త్వంలోని కేంద్ర బీజేపీ ప్ర‌భుత్వాన్ని టార్గెట్ చేస్తూ విమ‌ర్శ‌ల దాడిని కొన‌సాగిస్తున్నాయి.

ఈ నేప‌థ్యంలోనే గౌతమ్ అదానీకి వ్యతిరేకంగా దేశ ఆర్థిక రాజ‌ధాని ముంబ‌యిలోని నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ (ఎన్ఎస్ఈ) వెలుపల కాంగ్రెస్ శ్రేణులు ఆందోళ‌న‌కు దిగాయి. నిరసన తెలుపుతున్న పలువురు కాంగ్రెస్ నాయకులను ముంబ‌యి పోలీసులు బుధవారం అదుపులోకి తీసుకున్నారు. నిర‌స‌న‌ల సంద‌ర్భంగా పోలీసులు అక్క‌డికి చేరుకోగా, ఒక నాయకుడు మైదానం నుంచి లేవడానికి నిరాకరించడంతో పోలీసు అధికారులు బ‌ల‌వంతంగా పోలీసు వ్యాన్ లోకి ఎక్కించారు.

Mumbai Congress President Sh. @BhaiJagtap1, WP Sh. @Charanssapra alongwith other leaders & party workers have been detained by @MumbaiPolice while they were peacefully protesting against Adani's financial scam & NSE's involvement in it.



मोदी जब जब डरता है, पुलिस को आगे करता है। pic.twitter.com/wNVWVOqrI2