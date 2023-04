తమిళనాడులో బీజేపీకి సొంత టీవీ ఛానల్

BJP to have its own TV channel in Tamil Nadu: దశాబ్దాలుగా అధికార డీఎంకే, ప్రతిపక్ష అన్నాడీఎంకేలు టీవీ చానళ్లను సొంతంగా క‌లిగివున్న తమిళనాడులో భారతీయ జనతా పార్టీ (బీజేపీ) సైతం త్వరలో తన కేరళ టెలివిజన్ ఛానెల్ విస్తరించనుందని స‌మాచారం. కేరళలో 2015 ఏప్రిల్ లో ప్రారంభమైన జనం టీవీని అదే పేరుతో తమిళనాడుకు విస్తరించాలని నిర్ణయించినట్లు బీజేపీ సీనియర్ నేత ఒకరు తెలిపారు. అదే టీమ్ ఇక్కడ ఛానల్ ను నడుపుతుందనీ, వారికి తాము సపోర్ట్ చేస్తామని, త్వరలోనే తమిళ వెర్షన్ ప్రారంభమవుతుందని ఆయన చెప్పారు.

బీజేపీ తమిళనాడు అధ్యక్షుడు అన్నామలై ఈ నెలాఖరులో తన పాదయాత్రను ప్రారంభించే అవకాశం ఉందని పార్టీ నేతలు చెబుతున్నారు. అయితే అన్నామలై ఈ నెల 10న కర్ణాటక ఎన్నికలతో బిజీగా ఉండటంతో ఛానల్ ప్రారంభంతో పాటు ఆయన పాదయాత్ర వాయిదా పడే అవకాశం ఉంది. కానీ, 2024 లోక్ సభ ఎన్నికలకు ముందు ఇది ప్రసారాల‌ను ప్రారంభిస్తుంద‌ని బీజేపీ వ‌ర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి. ఛానల్ ప్రారంభించడానికి ఒక సెలబ్రిటీని రంగంలోకి దింపుతామ‌ని చెబుతున్నాయి.

అన్నాడిఎంకెతో పొత్తు పెట్టుకున్నప్పటికీ కాషాయ పార్టీగా తన ఇమేజ్ అనుకూలించని రాష్ట్రంలో మ‌రింత‌గా ప్ర‌జ‌ల్లోకి చొచ్చుకుపోవడానికి బీజేపీ చేస్తున్న ప్రయత్నాలలో ఇది ఒకటి. 2016 డిసెంబర్ లో జయలలిత మరణానంతరం 2017లో మొదలైన ఈ పొత్తు కాలక్రమేణా వీరిద్దరూ విడిపోయి పార్లమెంట్ ఎన్నికలకు వెళ్తారా అనే ప్రశ్నలు తలెత్తుతున్నాయి. తమిళనాడులోని వార్తా మాధ్యమాలకు ద్రవిడ పార్టీల మద్దతు ఉందనీ, కాబట్టి వారు నిర్వహించే ఛానల్ మాత్రమే ప్రజలకు బీజేపీ విజన్ ను తెలియజేయగలదని బీజేపీ విశ్వసిస్తోంది. 2021 జూలైలో అన్నామలై రాష్ట్ర పార్టీ అధ్యక్షుడిగా బాధ్యతలు స్వీకరించిన తరువాత, ఈ పార్టీ మాజీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు ఎల్ మురుగన్ ఇప్పుడు సమాచార, ప్రసార శాఖ సహాయ మంత్రిగా ఉన్నందున ఆరు నెలల్లో మీడియాను తన నియంత్రణలోకి తీసుకువస్తానని చెప్పడం కూడా పెద్ద వివాదానికి దారితీసింది.

టీవీతో ముడిపడి ఉన్న తమిళనాడు రాజకీయాలు

తమిళనాడులో ప్రతి పార్టీకి ప్రింట్ లోనూ, ప్రసారాల్లోనూ సొంత పార్టీ మౌత్ పీస్ లు ఉంటాయి. లోక్ సభ ఎంపీ దయానిధి మారన్ సోదరుడు, పార్టీ అగ్రనేత దివంగత మురసోలి మారన్ కుమారుడు కళానిధి మారన్ 1993లో ప్రారంభించిన సన్ టీవీ పేరుతో సన్ టీవీతో డీఎంకే తొలిసారిగా టెలివిజన్ లోకి అడుగుపెట్టింది. ఇందులో ఎంటర్టైన్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ తో పాటు న్యూస్ బులెటిన్లు కూడా ఉండేవి, ఇవి మిగిలిన వారికి ట్రెండ్ సెట్ చేశాయి. కలైంజ్ఞర్ టీవీని డీఎంకే కుటుంబం నడుపుతోంది.

1999లో ప్రసారాలు ప్రారంభించిన జయ టీవీ 2016 డిసెంబర్ లో మరణించే వరకు జయలలిత హయాంలో దాదాపు రెండు దశాబ్దాల పాటు అన్నాడీఎంకేకు మౌత్ పీస్ గా ఉంది. 2017లో అన్నాడీఎంకే నుంచి బహిష్కరణకు గురైన తర్వాత అప్పటి ముఖ్యమంత్రి ఎడప్పాడి పళనిస్వామి నేతృత్వంలోని ప్రభుత్వ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనడం మానేసిన శశికళ, టీటీవీ దినకరన్ ల ప్రచార విభాగం ఇది. కాబట్టి వారి మాజీ విధేయుడిగా మారిన ప్రత్యర్థిగా మారిన పళనిస్వామి 2018 లో న్యూస్ జ‌య‌ను పార్టీ అధికారిక ఛానెల్ గా ప్రారంభించారు.