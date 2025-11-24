రామ మందిర నిర్మాణం తర్వాత అయోధ్యలో ఆధ్యాత్మిక పర్యాటకం విపరీతంగా పెరిగింది. ఇది స్థానిక వ్యాపారాలను కొత్త శిఖరాలకు చేర్చింది. షాపింగ్, ఉపాధి, ఆదాయం చాలా రెట్లు పెరగడంతో రామ నగరి ఆర్థికంగా కొత్త కేంద్రంగా ఎదుగుతోంది.
Ayodhya : రామ నగరి అయోధ్య ఈ రోజుల్లో కేవలం ఆధ్యాత్మిక శక్తికే కాదు ఆర్థిక ప్రగతికి కూడా కేంద్రంగా మారింది. రామ మందిర నిర్మాణం తర్వాత ఇక్కడికి వస్తున్న భక్తుల సంఖ్య పెరగడంతో నగరంలోని చిన్న వ్యాపారుల జీవితాలు మారిపోయాయి. ఒకప్పుడు నెమ్మదిగా సాగే వ్యాపారం ఇప్పుడు కొత్త పుంతలు తొక్కుతోంది. అయోధ్య ఒక వర్ధమాన ఆధ్యాత్మిక-ఆర్థిక కేంద్రంగా తన గుర్తింపును పటిష్టం చేసుకుంటోంది.
మందిర ప్రాంగణం, చుట్టుపక్కల ప్రధాన మార్గాల్లో పూజా సామగ్రి, ప్రసాదాలు, జ్ఞాపికలు అమ్మే వారి ఆదాయం చాలా రెట్లు పెరిగింది. రామపథ్, కనక్ భవన్, శ్రీ హనుమాన్గఢీ మార్గ్ లాంటి ప్రాంతాలు ఇప్పుడు అభివృద్ధి, ఉపాధి, వ్యాపారానికి కొత్త చిహ్నాలుగా మారాయి.
వ్యాపారుల ఆదాయంలో భారీ పెరుగుదల
హనుమాన్గఢీ మార్గంలోని శ్రీ గాయత్రీ భోగ్ ప్రసాద్ భండార్ నిర్వాహకుడు జితేంద్ర కుమార్ గుప్తా మాట్లాడుతూ… ఇంతకుముందు తన రోజువారీ వ్యాపారం సుమారు రూ. 3,000 ఉండేదని, ఇప్పుడు అది రూ. 10,000కి పెరిగిందని చెప్పారు. “యోగి ప్రభుత్వ కృషితో అయోధ్య దివ్యంగా, భవ్యంగా మారింది. రాబోయే రోజుల్లో పర్యాటకుల సంఖ్య ఇంకా పెరుగుతుంది, దాంతో వ్యాపారం మరింత వృద్ధి చెందుతుంది” అని ఆయన అన్నారు.
కనక్ భవన్ దగ్గర పూజా సామగ్రి అమ్మే శ్యామ్జీ రాయ్ కూడా ఈ మార్పును చూశారు. ఇంతకుముందు ఉద్యోగం చేసేవాడినని, కానీ ఇప్పుడు దుకాణం నడుపుతూ నాలుగు రెట్లు ఎక్కువ సంపాదిస్తున్నానని ఆయన చెప్పారు. రామ మందిర నిర్మాణం తర్వాత వలసలు ఆగిపోయాయని, స్థానికులకు తమ నగరంలోనే ఉపాధి దొరుకుతోందని ఆయన అన్నారు.
దుకాణాల అమ్మకాల్లో రికార్డు పెరుగుదల
కనక్ భవన్ ఎదురుగా ఉన్న గుప్తా జీ చందన్ వాలే యజమాని ప్రశాంత్ గుప్తా ప్రకారం, ఇంతకుముందు తన దుకాణం అమ్మకాలు రోజుకు రూ. 2,000 ఉండగా, ఇప్పుడు అది రూ. 25,000కి చేరింది. “గతంలో ఖర్చులు తీయడమే కష్టంగా ఉండేది, కానీ ఇప్పుడు లాభం నిరంతరం పెరుగుతోంది” అని ఆయన చెప్పారు.
పారిశుధ్య వ్యవస్థ, రోడ్ల విస్తరణ, సుందరీకరణ కూడా వ్యాపారానికి కొత్త ఊపునిచ్చాయి. ట్రాఫిక్ వ్యవస్థ మెరుగుపడటంతో భక్తుల రాకపోకలకు సౌకర్యం పెరిగింది, దీని ప్రత్యక్ష ప్రయోజనం దుకాణదారులకు దక్కింది.
ఇప్పుడు ప్రతిరోజు వేడుకే
జై నారాయణ్ మిశ్రా, జై పూజన్ మూర్తి, సామగ్రి భండార్ నిర్వాహకుడు మాట్లాడుతూ… ఇంతకుముందు తన వ్యాపారం కేవలం జాతరలపైనే ఆధారపడి ఉండేదని చెప్పారు. సంవత్సరంలో కొన్ని రోజుల సంపాదనతోనే సరిపెట్టుకోవాల్సి వచ్చేది, కానీ ఇప్పుడు రోజుకు రూ. 10,000 వరకు ఆదాయం వస్తోందన్నారు. ఒకప్పుడు రోజుకు 100 మంది కస్టమర్లు వస్తే, ఇప్పుడు 1,200 మందికి పైగా కొనుగోళ్లు చేస్తున్నారన్నారు.
అయోధ్య: విశ్వాసానికి మించి ఆర్థిక ప్రగతి కేంద్రం
అయోధ్యలో వచ్చిన ఈ ఆర్థిక మార్పు చిన్న వ్యాపారుల ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచింది. ఆక్రమణల తొలగింపు, పరిశుభ్రత, అందమైన రోడ్ల నిర్మాణం, ఆధ్యాత్మిక పర్యాటకాన్ని ప్రోత్సహించే పథకాలు నగరానికి కొత్త దిశను చూపాయి. రామ మందిరం ఇప్పుడు కేవలం విశ్వాస కేంద్రం మాత్రమే కాదని, ప్రాంతీయ ఆర్థిక వ్యవస్థను బలోపేతం చేసే స్తంభంగా మారిందని స్థానికులు నమ్ముతున్నారు. రాబోయే సంవత్సరాల్లో అయోధ్య ప్రపంచ స్థాయి పుణ్యక్షేత్రంగా స్థిరపడుతుందని, ఇక్కడి ఆర్థిక వ్యవస్థ మరింత బలోపేతం అవుతుందని ప్రజలు ఆశిస్తున్నారు.