వామ్మో.. గాలిలో ఉండగానే తెరుచుకున్న విమానం డోరు.. కెమెరాల్లో రికార్డయిన భయానక క్షణాలు.. తరువాత ఏమైందంటే ?

ఓ విమానం గాలిలో ఉండగానే దాని ఎమర్జెన్సీ డోర్ తెరుచుకుంది. దీంతో అందులో ఉన్న ప్రయాణికులంతా ఒక్క సారిగా ఏం జరుగుతుందో తెలియక భయబ్రాంతులకు గురయ్యారు. ఎవరి సీట్లో వారే భయం గుప్పిట్లో కూర్చుండిపోయారు. బ్రెజిల్ లో చోటుచేసుకున్న ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది.

ఈ విమానంలో బ్రెజిల్ గాయకుడు, పాటల రచయిత టియెర్రీ తన సహచరులతో కలిసి ప్రయాణించారు. ఈ ఘటనలో ఎవరికీ గాయాలు కాలేదని సమాచారం. ఈ వీడియోను బ్రేకింగ్ ఏవియేషన్ న్యూస్ అండ్ వీడియోస్ అనే ట్విట్టర్ హ్యాండిల్ లో పోస్ట్ చేశారు. బ్రెజిల్ గాయకుడు, గేయ రచయిత టియెర్రీ ప్రయాణిస్తున్న విమానం కార్గో డోర్ తెరుచుకున్నప్పటికీ.. అది సావో లూయిస్ విమానాశ్రయంలో సురక్షితంగా ల్యాండ్ అయింది.

The aircraft of Brazilian singer and songwriter Tierry safely lands at São Luís Airport after the cargo door opens in flight. pic.twitter.com/VIx79ABtdX