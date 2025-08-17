ర‌ష్యా, ఉక్రెయిన్‌ల మ‌ధ్య జ‌రుగుతోన్న యుద్ధానికి ముగింపు ప‌లికేందుకు ట్రంప్ ప్ర‌య‌త్నిస్తున్న విష‌యం తెలిసిందే. ఇందులో భాగంగానే శ‌నివారం ట్రంప్‌, పుతిన్‌ల మ‌ధ్య భేటీ జ‌రిగింది. ఇందులో పుతిన్ ఓ డిమాండ్ చేసిన‌ట్లు తెలుస్తోంది.&nbsp;

ఆస‌క్తిగా మారిన అలాస్కా భేటీ

అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్‌, ర‌ష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ మధ్య అలాస్కాలో ప్రత్యేక భేటీ జరిగింది. ఈ సమావేశంలో ఉక్రెయిన్‌ యుద్ధం ముగింపు ప్రధాన చర్చాంశంగా నిలిచింది. ఎలాంటి తుది ఒప్పందం కుదరనప్పటికీ, రష్యా నుంచి ఒక కీలక డిమాండ్ వెలువడినట్లు సమాచారం.

పుతిన్ షరతు

యుద్ధం నిలిపివేయాలంటే ఉక్రెయిన్ తూర్పున ఉన్న దొనెట్స్క్ ప్రాంతం నుంచి పూర్తిగా వైదొలగాలని రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్ సూచించినట్లు వర్గాలు వెల్లడించాయి. ట్రంప్ ఈ ప్రతిపాదనను వెంటనే ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు జెలెన్‌స్కీతో పాటు యూరోపియన్ నేతలకు ఫోన్ ద్వారా తెలియజేశారు. అయితే జెలెన్‌స్కీ ఈ డిమాండ్‌ను తిరస్కరించినట్లు తెలుస్తోంది.

డాన్‌బాస్ ప్రాముఖ్యత

డాన్‌బాస్ ప్రాంతం ఉక్రెయిన్ తూర్పున రష్యా సరిహద్దుల వద్ద ఉంది. ఇందులో దొనెట్స్క్, లుహాన్‌స్క్ ప్రాంతాలు భాగమై ఉన్నాయి. పారిశ్రామిక కేంద్రంగా పేరొందిన ఈ ప్రాంతంలో బొగ్గు గనులు, ఉక్కు ఉత్పత్తి ప్రధానమైనవి. 2022లోనే ఈ ప్రాంతంలోని ఎక్కువభాగాన్ని రష్యా తన నియంత్రణలోకి తీసుకుంది. తాజాగా మాస్కో దళాలు మిగిలిన ప్రాంతాలపై కూడా దూకుడు పెంచాయి. ప్రస్తుతం దొనెట్స్క్‌లో కేవలం 30 శాతం మాత్రమే ఉక్రెయిన్ కంట్రోల్‌లో ఉంది.

శాంతి ప్రయత్నాల్లో ట్రంప్

రష్యా–ఉక్రెయిన్ యుద్ధాన్ని ముగించడానికి ట్రంప్ నిరంతరం కృషి చేస్తున్నారు. అలాస్కా సమావేశంలో పుతిన్‌తో ఆయన చర్చలు జరిపినప్పటికీ తుది ఒప్పందం జ‌ర‌గ‌లేదు. అయినా ఈ చర్చలు సానుకూల వాతావరణాన్ని సృష్టించాయని ట్రంప్ భావిస్తున్నారు. ఆయన దృష్టిలో, ఈ యుద్ధానికి శాశ్వత పరిష్కారం రావాలంటే రష్యా, ఉక్రెయిన్ నేరుగా చర్చలు జరిపి శాంతి ఒప్పందం కుదుర్చుకోవడం తప్ప మరొక మార్గం లేదని చెబుతున్నారు.

జెలెన్‌స్కీతో కీలక సమావేశం

ట్రంప్ ఇప్పటికే పుతిన్ సూచనలను జెలెన్‌స్కీతో పంచుకున్నా, ఆయన అంగీకరించలేదు. రాబోయే రోజుల్లో జెలెన్‌స్కీతో ముఖాముఖి సమావేశం జరగనున్నట్లు సమాచారం. ఈ భేటీతో యుద్ధ పరిష్కార దిశలో కొత్త అవకాశాలు తెరుచుకుంటాయా అన్నది ఆసక్తికరంగా మారింది.