Earthquake : ఫిలిప్పిన్స్ లో ప్రకృతి బీభత్సం సృష్టించింది. భారీ భూకంపం దాటికి ప్రాణనష్టమే కాదు భారీగా ఆస్తినష్టం జరిగింది. ప్రస్తుతం అక్కడ సహాయక చర్యలు సాగుతున్నాయి. &nbsp;

Earthquake : ఫిలిప్పిన్స్ లో వరుస భూకంపాలు సంభవించాయి. కేవలం నిమిషాల వ్యవధిలోనే రిక్టర్ స్కేలుపై 6,9, 7.0, 7.0 తీవ్రతతో మూడుసార్లు భూమి కంపించింది. దీంతో భవనాలు కూలిపోయి ఆస్తినష్టమే కాదు ప్రాణనష్టం కూడా జరిగింది. సెబు ద్వీపంలో కనీసం 31 మంది చనిపోయారని అధికారులు బుధవారం ఉదయం తెలిపారు. శిథిలాల కింద చిక్కుకున్న వారి కోసం సహాయక సిబ్బంది గాలిస్తుండటంతో మృతుల సంఖ్య పెరిగే అవకాశం ఉందని భయపడుతున్నారు.

యూఎస్ జియోలాజికల్ సర్వే (USGS) ప్రకారం.. మంగళవారం రాత్రి 9:59 గంటలకు 90,000 మంది జనాభా ఉన్న బోగో నగరానికి సమీపంలో ఈ భూకంపాలు సంభవించాయి. ప్రభుత్వ జాతీయ విపత్తు నిర్వహణ మండలి బుధవారం ఉదయం నాటికి 31 మరణాలు, 147 గాయాలు నమోదైనట్టు, 22 భవనాలు దెబ్బతిన్నట్టు జాబితా విడుదల చేసింది. దీనిపై పూర్తి వివరాలు ఇవ్వలేదు.

బోగోతో పాటు సమీపంలోని శాన్ రెమిజియో మున్సిపాలిటీలో కూడా మరణాలు సంభవించినట్టు స్థానిక సహాయక సిబ్బంది ముందుగా నివేదించారు.సెబు సమీపంలోని బంటాయన్ ద్వీపంలో ఉన్న ఒక పాత క్యాథలిక్ చర్చికి అలంకరించిన లైట్ల తీగలు తీవ్రంగా ఊగిపోవడం, ఆ తర్వాత దాని గంట గోపురం ప్రాంగణంలో కూలిపోవడం వంటి నాటకీయ దృశ్యాలను స్థానికులు వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పంచుకున్నారు.

సెబులోని ఒక వంతెన తీవ్రంగా ఊగిపోవడంతో, బైక్‌లపై వెళ్తున్న వారు ప్రాణాలు అరచేతిలో పెట్టుకుని కిందకు దిగి రైలింగ్‌లను పట్టుకున్న దృశ్యాలను స్థానిక టెలివిజన్ చూపించింది.

 

భూకంపం తర్వాత సహాయం చేయడానికి వైద్య వాలంటీర్లు ముందుకు రావాలని సెబు ప్రావిన్షియల్ ప్రభుత్వం తన అధికారిక ఫేస్‌బుక్ పేజీలో పిలుపునిచ్చింది. "కూలిపోయిన భవనాల కింద ప్రజలు చిక్కుకుని ఉండవచ్చు," అని ప్రావిన్షియల్ రెస్క్యూ అధికారి విల్సన్ రామోస్ ఏఎఫ్‌పీకి తెలిపారు. శాన్ రెమిజియో, బోగోలో సహాయక చర్యలు జరుగుతున్నాయని ఆయన చెప్పారు. రాత్రిపూట చీకటి, ప్రకంపనల వల్ల సహాయక చర్యలకు ఆటంకం కలిగిందని ఆయన అన్నారు.

భూకంపం వల్ల విద్యుత్ లైన్లు దెబ్బతినడంతో సెబు, సమీపంలోని మధ్య ద్వీపాల్లో విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోయింది. అయితే, అర్ధరాత్రి తర్వాత సెబు, మరో నాలుగు ప్రధాన మధ్య ద్వీపాల్లో విద్యుత్ పునరుద్ధరించినట్టు నేషనల్ గ్రిడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ది ఫిలిప్పీన్స్ ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది.

శాన్ ఫెర్నాండో పట్టణం నుంచి సెబు ఫైర్‌ఫైటర్ జోయ్ లీగైడ్ ఏఎఫ్‌పీతో మాట్లాడుతూ:.. "మా స్టేషన్‌లో భూకంపం చాలా బలంగా వచ్చింది. మా లాకర్ ఎడమ నుంచి కుడికి కదలడం చూశాం. కొద్దిసేపు మాకు కొంచెం కళ్లు తిరిగినట్టు అనిపించింది, కానీ ఇప్పుడు మేమంతా బాగానే ఉన్నాం." అని చెప్పారు.

 

షాక్‌లో ప్రజలు

మార్తామ్ పాసిలన్ (25) ఏఎఫ్‌పీతో మాట్లాడుతూ… చర్చి గంట గోపురం కూలిపోయినప్పుడు తాను బంటాయన్ టౌన్ స్క్వేర్‌లో ఉన్నానని చెప్పాడు."చర్చి వైపు నుంచి పెద్ద శబ్దం విన్నాను, ఆ తర్వాత నిర్మాణం నుంచి రాళ్లు పడటం చూశాను. అదృష్టవశాత్తు ఎవరికీ గాయాలు కాలేదు," అని అతను ఏఎఫ్‌పీకి చెప్పాడు.

“నేను ఒకేసారి షాక్‌కి, భయానికి గురయ్యాను, కానీ నా శరీరం కదలలేదు. భూకంపం ఆగే వరకు నేను అక్కడే ఉండిపోయాను.” బంటాయన్‌లోనే నివసించే కేరర్ ఆగ్నెస్ మెర్జా, తన వంటగదిలోని టైల్స్ పగిలిపోయాయని చెప్పింది.

"మేమంతా కింద పడిపోతామేమో అనిపించింది. నేను ఇలాంటి అనుభవాన్ని ఎదుర్కోవడం ఇదే మొదటిసారి. ఇరుగుపొరుగు వారంతా ఇళ్లలోంచి బయటకు పరిగెత్తారు. బాయ్ స్కౌట్స్‌లో నేర్పించినట్టుగా నా ఇద్దరు టీనేజ్ సహాయకులు ఒక టేబుల్ కింద దాక్కున్నారు," అని 65 ఏళ్ల ఆమె ఏఎఫ్‌పీకి చెప్పింది.

బంటాయన్‌లో ఒక వాణిజ్య భవనం, ఒక పాఠశాల కూలిపోయాయని, బోగోలోని ఒక ఫాస్ట్ ఫుడ్ రెస్టారెంట్ తీవ్రంగా దెబ్బతిన్నదని సెబు ప్రావిన్షియల్ ప్రభుత్వం నివేదించింది.అనేక గ్రామాల్లో రోడ్లు కూడా దెబ్బతిన్నాయి.

సెబు ప్రావిన్షియల్ గవర్నర్ పమేలా బరికుయాట్రో తన అధికారిక ఫేస్‌బుక్ ఖాతాలో ఒక లైవ్ వీడియో సందేశంలో ప్రజలు "ప్రశాంతంగా ఉండాలని, బహిరంగ ప్రదేశాలకు వెళ్లాలని, కూలిపోయే గోడలు లేదా నిర్మాణాలకు దూరంగా ఉండాలని, ప్రకంపనల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలని" కోరారు.

యూఎస్‌జీఎస్ మొదట 7.0 తీవ్రతగా నివేదించి, తర్వాత దాన్ని సవరించింది. పసిఫిక్ సునామీ హెచ్చరిక కేంద్రం ఈ భూకంపం వల్ల సునామీ ముప్పు లేదని చెప్పింది.పసిఫిక్ "రింగ్ ఆఫ్ ఫైర్" మీద ఉన్న ఫిలిప్పీన్స్‌లో భూకంపాలు దాదాపు ప్రతిరోజూ సంభవిస్తాయి. ఇది జపాన్ నుంచి ఆగ్నేయాసియా మీదుగా పసిఫిక్ బేసిన్ వరకు విస్తరించి ఉన్న తీవ్రమైన భూకంప కార్యకలాపాల ప్రాంతం.

చాలా భూకంపాలు మనుషులు గుర్తించలేనంత బలహీనంగా ఉంటాయి, కానీ బలమైన, విధ్వంసకరమైనవి ఎప్పుడు, ఎక్కడ వస్తాయో అంచనా వేయడానికి సాంకేతికత అందుబాటులో లేదు.

 